Kỷ nguyên chọn lọc tài chính: Khi người Việt ưu tiên an toàn trước mọi biến động

Tiết kiệm bất ngờ trở thành lựa chọn chiến lược khi không chỉ giữ tiền, mà còn tối ưu hóa lợi nhuận một cách bền vững và kiểm soát rủi ro tối đa. Chậm mà chắc và hiệu quả hơn.

Lãi suất huy động tăng, thị trường nhắn gửi điều gì?

Bước sang tháng 12, cuộc đua lãi suất huy động đang "nóng" trở lại khi hàng loạt ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài.

Theo cập nhật vĩ mô từ một số tổ chức phân tích, mặt bằng lãi suất tiền gửi đã nhích lên ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, chủ yếu tại kỳ hạn 6-12 tháng, cho thấy nhu cầu thu hút nguồn vốn của hệ thống ngân hàng đang quay trở lại rõ rệt để mở rộng nhu cầu tín dụng và thanh khoản cuối năm.

Các chuyên gia tài chính nhận định, mặt bằng lãi suất tăng nhẹ còn cho thấy dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư vẫn đang tìm kiếm điểm đến ổn định giữa bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác như chứng khoán, trái phiếu, vàng... biến động mạnh. Một số chuyên gia cho rằng đây là "tín hiệu sàng lọc" tự nhiên của thị trường: Ngân hàng nào có chiến lược huy động linh hoạt, ưu đãi hợp lý và sản phẩm tiết kiệm đa dạng sẽ thu hút nhóm khách hàng ưu tiên an toàn nhưng vẫn muốn tối ưu lợi nhuận.

Kênh tiết kiệm vẫn là "nơi trú ẩn" an toàn

Cô Thúy Ái (50 tuổi, TP HCM) cho biết gia đình cô vốn duy trì thói quen gửi tiết kiệm từ chục năm nay. Bất kể lãi suất lên hay xuống, một phần tiền tích lũy của gia đình vẫn được gửi vào ngân hàng để đảm bảo an toàn. Cô thường chia ra khoản nào cần linh hoạt thì gửi ngắn hạn, khoản để dành cho mục tiêu dài hơi thì gửi kỳ hạn dài để có lãi tốt hơn. Quan trọng nhất là giữ được tiền và có thể xoay xở khi cần.

Theo cô, dù thị trường hiện nay xuất hiện không ít kênh đầu tư hấp dẫn, mức sinh lời cao, nhưng đi kèm rủi ro không nhỏ. "Với người lớn tuổi như tôi, sự an tâm vẫn là ưu tiên hàng đầu. Gửi ngân hàng không lo mất vốn mà vẫn có thêm thu nhập", cô Ái bộc bạch.

Thuộc thế hệ trẻ, Mạnh Dương (27 tuổi, Hà Nội) lại có chung quan điểm với cô Ái về sự cần thiết của một kênh giữ tiền an toàn. Mới đi làm vài năm, thu nhập chưa thật sự ổn định, Dương cho biết mình cần một nơi vừa bảo mật, vừa sinh lời đều đặn để tạo nền tảng tài chính vững chắc sau này.

Lợi đơn lợi kép khi gửi ngân hàng

Từ những câu chuyện thực tế của cả người lớn tuổi lẫn người trẻ, có thể thấy nhu cầu gửi tiết kiệm đang tiến hóa theo hai hướng: An toàn - bền vững và linh hoạt - số hóa. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải thiết kế sản phẩm đáp ứng đồng thời cả hai nhóm nhu cầu.

Nắm bắt chuyển động đó, vừa qua, SHB đã nhanh chóng điều chỉnh chính sách tiết kiệm mới, kết hợp lợi thế lãi suất và trải nghiệm giao dịch đa kênh để đem lại giá trị tối ưu cho khách hàng.

Từ nay đến hết ngày 31-12-2025, trong khuôn khổ chương trình "Mừng Giáng sinh - rinh quà lớn" tại quầy giao dịch, khách hàng chỉ cần gửi mới từ 500 triệu đồng và sử dụng tối thiểu một dịch vụ gia tăng theo thể lệ chương trình sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi kỳ hạn 6 tháng lên tới 7,8%/năm. Đây là lựa chọn vượt trội cho những khoản tiền cần sự an tâm và sinh lời bền vững.

Ưu đãi lãi suất tiết kiệm của SHB như lời chúc Giáng sinh an lành

Bên cạnh ưu đãi tại quầy, khách hàng cũng có thể dễ dàng tận dụng mức lãi suất hấp dẫn khi giao dịch trên ứng dụng SHB SAHA. Chỉ với vài thao tác và số tiền gửi mới hoặc tái tục từ 1 triệu đồng/tháng, khách hàng sẽ nhận ngay quà từ chương trình "Tiết kiệm online ưu đãi mỗi ngày" của SHB với mức lãi suất lên tới 7,5%/năm. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai đề cao sự tiện lợi, linh hoạt và muốn chủ động quản lý dòng tiền theo phong cách tài chính của thế hệ số hóa.

Mạnh Dương kể, điểm cộng lớn nhất của kênh online chính là sự chủ động. "Lúc nào có được khoản thu nhập kha khá là tôi có thể mở sổ tiết kiệm ngay, không phải canh giờ hành chính ra quầy. Ứng dụng hiển thị lãi rất rõ ràng, đến hạn thì tái tục hay rút đều thao tác trong tích tắc. Tôi cũng có thể theo dõi số lãi tăng từng ngày nên cảm giác kiểm soát dòng tiền rất thoải mái. Quan trọng là gửi online được cộng thêm lãi suất, cùng một khoản tiền mà sinh lời tốt hơn, thì dĩ nhiên tôi sẽ ưu tiên", Dương nói.

Đại diện SHB cho biết:"Chúng tôi quan sát thấy tâm lý chuộng an toàn và mong muốn tối ưu hóa lợi nhuận đang trở nên rõ nét hơn trong giai đoạn cuối năm. Vì vậy, SHB chủ động triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất ở cả kênh quầy và kênh số để mang lại lựa chọn linh hoạt cho từng nhóm khách hàng", vị đại diện chia sẻ..

Với những điều chỉnh kịp thời và các ưu đãi được thiết kế theo nhu cầu thực tế của người dùng, SHB kỳ vọng sẽ đồng hành hiệu quả hơn với khách hàng trong việc bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản. Trong bối cảnh thị trường tài chính cuối năm nhiều biến động, việc lựa chọn một tổ chức uy tín cùng các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, minh bạch sẽ giúp khách hàng an tâm hoạch định kế hoạch tài chính cho hiện tại và tương lai.