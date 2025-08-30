Thị trường
30/08/2025 11:17

Không khí sôi động tại Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn dịp Quốc khánh

Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn 2025 rực rỡ sắc màu, nhiều trải nghiệm hấp dẫn, nổi bật với đêm nhạc “Giai điệu Lâm Sơn” tối 30-8.

Lễ hội trái cây và ẩm thực Lâm Sơn lần thứ 1 năm 2025 đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách dịp Quốc khánh 2-9. Đặc biệt, tối 30-8 sẽ có đêm nhạc hội với sự tham gia của các nghệ sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, nhóm Nhật Nguyệt, Quốc Phú…, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động và mãn nhãn.

Không khí sôi động tại Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn dịp Quốc khánh- Ảnh 1.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 29 đến 31-8) tại sân bóng đá Đa Nhim, xã Lâm Sơn (Khánh Hòa), lễ hội lần đầu tiên được tổ chức đã mang đến không gian rực rỡ sắc màu với hàng chục gian hàng trái cây, ẩm thực và nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn dành cho du khách. Một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất chính là đêm nhạc "Giai điệu Lâm Sơn" sẽ tổ chức vào đêm 30-8.

Không khí sôi động tại Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn dịp Quốc khánh- Ảnh 2.

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức lễ hội đã nhộn nhịp khi hàng chục gian hàng trưng bày trái cây đồng loạt khai trương. Du khách có thể tìm thấy những loại quả đặc sản như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt cùng nhiều loại bánh, mứt chế biến từ nông sản địa phương.

Không khí sôi động tại Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn dịp Quốc khánh- Ảnh 3.

Các gian hàng được trang trí bằng tre nứa, hoa lá, trái cây mang đậm nét văn hóa vùng núi, thu hút nhiều người tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Không khí sôi động tại Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn dịp Quốc khánh- Ảnh 4.

Đặc biệt, khu vực trưng bày mô hình trái cây khổng lồ trở thành điểm check-in nổi bật, thu hút đông đảo du khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Du khách tham gia chụp ảnh, đăng tải bài viết trên mạng xã hội còn có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức.

Điểm nhấn tại lễ hội còn nằm ở khu ẩm thực, nơi hội tụ những món ăn quen thuộc mà đậm chất địa phương như gà đồi, bún, phở, bánh canh… Đặc biệt, hoạt động "Ra vườn - vào bếp - nhận quà" mang đến trải nghiệm khác biệt khi du khách được trực tiếp vào vườn hái nguyên liệu, cùng chủ nhà chế biến và thưởng thức ngay thành phẩm do chính tay mình thực hiện. Bên cạnh đó, mỗi khách còn nhận thêm phần quà lưu niệm từ ban tổ chức.

Ngoài ra, các trò chơi dân gian như kéo co, đi cà kheo, đẩy gậy, nhảy bao bố… diễn ra liên tục, tạo nên bầu không khí hào hứng, gắn kết cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Nhiều du khách cũng bày tỏ sự thích thú khi được tận hưởng bầu không khí lễ hội. Anh Nguyễn Văn Dũng, du khách từ Đồng Nai, chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi quay lại Lâm Sơn. Lần này có duyên đi đúng dịp xã tổ chức lễ hội nên nhiều hoạt động để trải nghiệm. Tôi và gia đình đang rất háo hức chờ đêm nhạc hội vì có ca sĩ yêu thích của bà xã".

Không khí sôi động tại Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn dịp Quốc khánh- Ảnh 5.

Không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức, lễ hội trái cây và ẩm thực Lâm Sơn còn tạo cơ hội để các nhà vườn, hộ sản xuất kết nối với doanh nghiệp, mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với du lịch bền vững.

Không khí sôi động tại Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn dịp Quốc khánh- Ảnh 6.Lâm Sơn tổ chức Lễ hội trái cây, ẩm thực lần thứ I chào mừng Quốc khánh

UBND xã Lâm Sơn tổ chức sự kiện 3 ngày chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, quảng bá nông sản, văn hóa, du lịch sinh thái, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

PV

