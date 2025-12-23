Thị trường
23/12/2025 08:00

Sau ánh hào quang, Ngô Thanh Vân chia sẻ những phút giây đầy bỡ ngỡ khi bước vào hành trình làm mẹ

Trong những ngày đầu sau sinh, Ngô Thanh Vân thừa nhận cô từng căng thẳng khi sữa về chậm, bé thức đêm nhiều và bản thân chưa quen với nhịp sinh hoạt mới.

Ngô Thanh Vân và chồng – Huy Trần – đều ưu tiên lựa chọn những sản phẩm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ một cách hiệu quả và nhẹ nhàng nhất. Trong số đó, máy hút sữa Kamidi Smart đã trở thành "cứu tinh" giúp cô vượt qua giai đoạn đầu đầy áp lực.

Kamidi Smart – món bảo bối giúp mẹ nuôi con khoa học và nhẹ nhàng hơn

Điều khiến Ngô Thanh Vân tin dùng máy hút sữa Kamidi Smart nằm ở sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và sự tinh tế trong thiết kế. Máy ứng dụng công nghệ mô phỏng nhịp bú tự nhiên, giúp hút kiệt sữa, giảm tắc tia và hạn chế cảm giác đau tức. Với 4 chế độ thông minh (massage – hút – kích sữa – hút kiệt) cùng 12 cấp độ lực hút, mẹ dễ dàng tùy chỉnh theo cảm giác của cơ thể.

Sau ánh hào quang, Ngô Thanh Vân chia sẻ những phút giây đầy bỡ ngỡ khi bước vào hành trình làm mẹ - Ảnh 1.

Máy có thiết kế không dây nhỏ gọn, cho phép mẹ rảnh tay làm việc, chăm con hay nghỉ ngơi mà vẫn duy trì được nguồn sữa dồi dào. "Những đêm bé Gạo ngủ ngoan, Vân có thể vừa hút sữa vừa check email hay trò chuyện với chồng, hoàn toàn không bị gò bó," cô chia sẻ.

Kamidi Smart còn sở hữu động cơ siêu êm ≤60dB, hoạt động gần như không phát ra tiếng động. Nhờ vậy, Vân có thể hút sữa ngay cạnh con mà không làm bé thức giấc – điều mà mọi mẹ bỉm đều mong muốn.

Bên cạnh đó, máy được làm từ nhựa PP, ABS và silicone y tế cao cấp, an toàn cho bé và dễ vệ sinh vì các bộ phận đều tháo rời nhanh chóng. Màn hình LED và thao tác 1 nút bấm giúp việc sử dụng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Với Ngô Thanh Vân, làm mẹ là hành trình đầy yêu thương nhưng cũng không ít thử thách. Sự hỗ trợ từ những thiết bị thông minh như Kamidi Smart giúp cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tự do hơn và tự tin tận hưởng từng khoảnh khắc bên con gái nhỏ.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hola Kids

Địa chỉ: Tầng L2, Tòa nhà Mỹ Sơn, Số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Hãng sản xuất: SHENZHEN CHANGKUN TECHNOLOGY CO., LTD

Nước sản xuất: CHINA


PV
từ khóa : máy hút sữa, Hola Kids, Kamidi Smart
