Sản phẩm
23/12/2025 09:01

Seyoul với định hướng xu hướng làm đẹp tối giản "simple but stunning"

In bài viết

Khi các phương pháp chăm sóc da với quy trình cầu kỳ khiến người tiêu dùng mệt mỏi. Seyoul thiết kế thói quen hiện đại mới với triết lý tối giản nhưng hiệu quả.

Xu hướng làm đẹp thay đổi

Trong vài năm gần đây, ngành làm đẹp chứng kiến những sự dịch chuyển trong thói quen chăm sóc da của người tiêu dùng. Các quy trình dưỡng da nhiều bước từng được ưa chuộng đang dần bộc lộ hạn chế khi không còn phù hợp với nhịp sống bận rộn. Những giải pháp tối giản nhưng hiệu quả ngày càng được quan tâm, đặc biệt trong nhóm người tiêu dùng trẻ.

Thanh Hằng, sinh viên tại TP HCM chia sẻ: "Thay vì sử dụng nhiều sản phẩm và phải nhớ từng bước chăm sóc, tôi ưu tiên những sản phẩm có thể đáp ứng nhiều nhu cầu cùng lúc. Điều này giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn đáp ứng nhu cầu chăm da".

Tái thiết kế quy trình chăm sóc da

Mục tiêu của Seyoul là giúp việc chăm sóc da trở nên "nhẹ gánh", phù hợp với nhịp sống hiện đại mà không đánh đổi hiệu quả. Thương hiệu tập trung phát triển các dòng sản phẩm thiết yếu trong quy trình chăm sóc da hằng ngày, như mặt nạ, tinh chất dưỡng da, sản phẩm chống nắng.

Cho đến "Simple But Stunning"

Các dòng sản phẩm của thương hiệu được phát triển theo tiêu chí "Simple But Stunning" đơn giản nhưng hiệu quả dựa trên bốn trụ cột chính nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường.

Seyoul ưu tiên sử dụng các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên. Những công thức được ứng dụng vào sản phẩm đáp ứng các nhu cầu chăm sóc da cơ bản đồng thời mang lại hiệu quả ổn định và an toàn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Seyoul chú trọng đến tính minh bạch trong quy trình sản xuất. Các nguyên liệu sử dụng đều đáp ứng những tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, đồng thời được sản xuất tại các nhà máy đạt các chứng nhận như GMP, ISO, FDA...

Với tầm nhìn dài hạn, Seyoul đang tiếp tục hành trình chinh phục người tiêu dùng bằng các giải pháp skincare an toàn và lành tính khi sử dụng và phù hợp với nhiều loại da.

Mai Anh
từ khóa : làm đẹp, Seyoul
