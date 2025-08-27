Thị trường
27/08/2025 08:00

Lâm Sơn tổ chức Lễ hội trái cây, ẩm thực lần thứ I chào mừng Quốc khánh

UBND xã Lâm Sơn tổ chức sự kiện 3 ngày chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, quảng bá nông sản, văn hóa, du lịch sinh thái, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Lễ hội trái cây, ẩm thực chào mừng Quốc khánh

Từ ngày 29 đến 31-8, UBND xã Lâm Sơn (Khánh Hòa) tổ chức Lễ hội Trái cây, ẩm thực Lâm Sơn lần I năm 2025 tại sân bóng đá Đa Nhim. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025), đồng thời chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là lễ hội văn hóa, ẩm thực và du lịch quan trọng, nhằm quảng bá nông sản đặc trưng, kết nối cộng đồng và tạo không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Lâm Sơn tổ chức Lễ hội trái cây, ẩm thực lần thứ I chào mừng Quốc khánh- Ảnh 1.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động thú vị

Lễ hội dự kiến thu hút hàng chục gian hàng trưng bày các loại trái cây đặc sản như sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh, măng cụt… Ngoài ra, các gian hàng OCOP, sản phẩm chế biến từ nông sản, khu ẩm thực truyền thống và khu trưng bày hoa, cây cảnh góp phần làm đa dạng trải nghiệm của du khách.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách được hòa mình vào không gian văn hóa, giải trí sôi động. Tại đây, các hoạt động diễn ra sôi nổi gồm hội thi và triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP, trái cây đặc trưng của xã, hợp tác xã và doanh nghiệp; khu ẩm thực "Món ngon Lâm Sơn" mang đến cơ hội thưởng thức những hương vị truyền thống. Du khách cũng có thể check-in bên mô hình trái cây khổng lồ và tham gia các trò chơi dân gian như xe đạp chậm, kéo co, đi cà kheo, tạo nên không khí vui tươi, gần gũi.

Lâm Sơn tổ chức Lễ hội trái cây, ẩm thực lần thứ I chào mừng Quốc khánh- Ảnh 2.

Ngoài vui chơi tại lễ hội, du khách còn được trải nghiệm tour tham quan vườn trái cây, tận tay hái và thưởng thức nông sản tươi ngon.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình ca nhạc tối 30-8, với sự tham gia của các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Quốc Phú, Ngô Thái Bảo,... hứa hẹn mang đến những món ăn tinh thần đặc sắc cho người dân, du khách.

Ngoài yếu tố văn hóa, lễ hội còn là dịp kết nối tiêu thụ nông sản giữa nhà vườn và doanh nghiệp cũng như góp phần nâng cao giá trị thương hiệu nông sản và phong tục tập quán địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Tiến - PCT.UBND xã Lâm Sơn cho biết: "Lễ hội trái cây và ẩm thực lần thứ I là hoạt động quảng bá quy mô lớn đầu tiên của Lâm Sơn sau khi xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập. Qua sự kiện này, xã mong muốn tạo nền tảng để tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực khác, hướng tới xây dựng Lâm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, vừa mang bản sắc văn hóa vừa phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với du lịch sinh thái".

Lâm Sơn - "miền Tây thu nhỏ" của Khánh Hòa

Xã Lâm Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Lương Sơn và Lâm Sơn, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng về nông nghiệp, du lịch và văn hóa. Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi, Lâm Sơn sở hữu nhiều vườn cây ăn quả đặc sản, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng các điểm check-in nổi tiếng như Suối Đá, Thác Sakai, đập thủy điện Đa Nhim, tạo lợi thế cho du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm nông nghiệp.

Lâm Sơn tổ chức Lễ hội trái cây, ẩm thực lần thứ I chào mừng Quốc khánh- Ảnh 3.

Cuối tuần từng đoàn xe du lịch nối đuôi nhau về Lâm Sơn tắm suối, tham quan và thưởng thức trái cây tại vườn

Hiện nay, Lâm Sơn được xem là một trong những điểm sáng về nông sản và du lịch sinh thái của Khánh Hòa, nơi các hoạt động kinh tế, du lịch và văn hóa đang hòa quyện, góp phần phát triển bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Các lễ hội và sự kiện văn hóa, nông nghiệp, tiêu biểu là Lễ hội Trái cây, ẩm thực lần thứ I mang đến cho du khách trải nghiệm sinh động như tham quan vườn cây, thưởng thức trái cây tươi ngon, hòa mình vào trò chơi dân gian và khám phá ẩm thực truyền thống. Sự kiện đồng thời là cầu nối giữa nhà vườn và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Ông Nguyễn Hoàng Tiến - PCT.UBND xã Lâm Sơn cho biết, từ đầu tháng 7-2025 đến nay, lượng khách tham quan các vườn mỗi ngày khoảng 700-900 lượt, còn cuối tuần có thể lên 1.500-2.000 lượt. "Chúng tôi hướng tới khai thác tiềm năng du lịch dựa trên tài nguyên tự nhiên và văn hóa địa phương, gắn với hoạt động nông nghiệp và đời sống cộng đồng. Giai đoạn 2025–2030, xã sẽ thúc đẩy du lịch sinh thái vườn và các dịch vụ đi kèm, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân", ông Nguyễn Hoàng Tiến chia sẻ thêm.

