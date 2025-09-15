Dịch chuyển ra vệ tinh là xu hướng tất yếu

Tại hội thảo "Từ TP HCM ra các tỉnh vệ tinh – Cơ hội mới cho bất động sản" mới đây, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết giá sơ cấp căn hộ TP HCM trong nửa đầu năm nay trung bình đạt 82 triệu đồng/m2, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Hầu hết dự án mới tại khu trung tâm TP HCM (cũ) đều chào bán từ 110-120 triệu đồng/m2, hiếm có dự án nào dưới 100 triệu đồng.

Theo chuyên gia này, nguồn cung hạn chế là nguyên nhân chính khiến giá bán liên tục tăng. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, TP HCM chỉ có khoảng 1.400 căn hộ được chào bán, thấp nhất trong một thập kỷ. Trong khi đó, chi phí đất đai và xây dựng ngày càng tăng. Kết quả là mặt bằng giá gần như không còn dư địa để giảm.

"Giá nhà trung tâm đang phi mã, dòng tiền đầu tư buộc phải tìm lối rẽ sang những đô thị vệ tinh, nơi giá cả hợp lý hơn và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện", ông Kiệt nhận định.

Khu vực vệ tinh TP HCM thiết lập mặt bằng giá mới. Nguồn CBRE

Sự dịch chuyển này ngày càng rõ nét hơn khi hàng loạt dự án hạ tầng lớn đang kéo không gian phát triển ra ngoài trung tâm. Các tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đi vào khai thác, cùng các tuyến Vành đai 3 và Vành đai 4 đang kéo không gian phát triển ra ngoài trung tâm.

Theo CBRE, sự dịch chuyển từ lõi trung tâm ra các đô thị vệ tinh đã được phản ánh rõ qua giá bán. Trong khi TP HCM ghi nhận mức tăng bình quân 29%/năm, thì các địa phương giáp ranh cũng tăng mạnh.

Trong đó, Bình Dương (cũ) tăng 14%/năm, Đồng Nai tăng 15%/năm nhờ động lực từ sân bay Long Thành. Đáng chú ý, Long An (cũ) bứt phá tới 90%/năm, trở thành "điểm nóng" mới nhờ quỹ đất rộng và sự xuất hiện của các dự án đại đô thị.

Dòng tiền khôn ngoan đang đổ về đâu?

Đi kèm với sự dịch chuyển này, dòng tiền khôn ngoan đã âm thầm chốt lời và nhanh chóng rẽ hướng về các tỉnh vệ tinh. Những nơi trước đây vốn chỉ được xem là vùng giãn dân, nay lại đang nổi lên như "bến đỗ" mới cho người mua nhà với ba lợi thế giá thành vừa tầm, tiện ích đầy đủ và gắn liền với hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng.

Tuy nhiên, đại diện Nam Long cho biết để các đô thị vệ tinh thực sự hút cư dân, chỉ xây dựng nhà ở thôi là chưa đủ. Điểm mấu chốt nằm ở khả năng kiến tạo một không gian sống trọn vẹn, nơi con người có thể an cư, học tập, làm việc, vui chơi và giải trí trong cùng một khu vực. Chỉ khi đạt đến điều kiện này, đô thị vệ tinh mới đủ sức trở thành lựa chọn thay thế cho trung tâm vốn đang ngày càng quá tải.

Nam Long được biết đến là một trong những doanh nghiệp tiên phong theo đuổi mô hình "đô thị tích hợp – all-in-one", những khu đô thị tập trung kiến tạo không gian sống gắn kết thiên nhiên và nâng cao trải nghiệm cư dân.

Các khu đô thị của Nam Long với tỷ lệ lớn là mảng xanh, mặt nước. Trong hình là khu đô thị Waterpoint

Trên thực tế, các khu đô thị của Nam Long được quy hoạch với mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%, phần còn lại dành cho mảng xanh, mặt nước và công trình công cộng. Ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý, vận hành, an ninh và tiện ích giúp tối ưu hóa chất lượng cuộc sống.

Dù được đầu tư xây dựng ở đâu, các khu đô thị đều mang "bản sắc Nam Long". Đó là quy hoạch chú trọng mảng xanh, mặt nước và tích hợp công nghệ thông tin để tạo ra các sản phẩm thông minh, hướng đến các tiêu chí phát triển đô thị bền vững.

Đặc biệt, các dự án của Nam Long được đặt tại những vị trí chiến lược, kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch, mang lại lợi thế di chuyển, dễ dàng kết nối liên vùng và tiềm năng tăng giá trị trong tương lai.

Hình thực tế tại khu đô thị Mizuki Park

Điển hình là Mizuki Park (26ha) tại TP HCM nằm ngay đại lộ Nguyễn Văn Linh, mở rộng kết nối với Vành đai 2, Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Quốc lộ 50. Vị trí này không chỉ giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm mà còn được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích hiện đại của khu Nam Sài Gòn.

Khu đô thị Waterpoint (355ha) tại Long An (cũ) là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển đô thị tích hợp của Nam Long. Tọa lạc bên dòng sông Vàm Cỏ Đông, ngay mặt tiền Tỉnh lộ 830, Waterpoint kết nối trực tiếp với cao tốc TP HCM – Trung Lương, nút giao Vành đai 4 và gần các tuyến đường quan trọng như cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân di chuyển.

Kiến trúc cảnh quan ưu tiên mảng xanh tại các dự án của Nam Long

(thumbnail)

Tại Đồng Nai, Izumi City (170ha) sở hữu mặt tiền hai trục đường Hương Lộ 2 và Nam Cao, kết nối nhanh đến trung tâm hành chính Biên Hòa (cũ), các khu đô thị lân cận và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuận lợi tiếp cận các khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Ở miền Tây, Nam Long II Central Lake (43,8ha) nằm ngay cửa ngõ Cần Thơ kết nối nhanh đến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và sân bay quốc tế Cần Thơ – dễ dàng đến trung tâm đô thị và các vùng lân cận.

Trong bối cảnh đó người mua đang dịch chuyển ra vùng ven, các khu đô thị tích hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tạo sức hút trong mắt giới đầu tư, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét của thị trường.

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, người mua đang hướng đến những khu đô thị tích hợp, có đầy đủ tiện ích, không gian xanh, kết nối hạ tầng thuận tiện. Đây không chỉ là nhu cầu chính đáng mà còn phù hợp với xu hướng toàn cầu. Với nhà đầu tư, sản phẩm mang thương hiệu, gắn với hạ tầng trọng điểm và có tiềm năng gia tăng giá trị bền vững được ưa chuộng.