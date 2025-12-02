Thị trường
02/12/2025 17:00

iPhone 17 Pro Max từ giờ đến tết có giảm giá không?

In bài viết

Liệu phiên bản iPhone này, sau vài tháng ra mắt, có giảm giá mạnh trong dịp Tết Nguyên đán không?

Phiên bản iPhone 17 Pro Max hiện là một trong những mẫu sản phẩm cao cấp nhất, thu hút sự chú ý nhờ thiết kế mới, Chip A19 Pro và hệ thống Camera 48MP đồng bộ.

iPhone 17 Pro Max từ giờ đến tết có giảm giá không? - Ảnh 1.

Chu kỳ giảm giá và thời điểm Tết Nguyên đán

Tương tự các thế hệ Pro Max trước, Phiên bản iPhone 17 Pro Max có biên độ giữ giá chặt chẽ. Các mức giảm giá trên 15% chỉ xảy ra khi sản phẩm kế nhiệm như iPhone 18 Series chuẩn bị ra mắt.

Do đó, khả năng xuất hiện đợt điều chỉnh giá mạnh vào dịp Tết là rất thấp. Nếu có giảm, mức giảm cũng chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn.

Ba lý do khiến phiên bản iPhone 17 Pro Max khó giảm giá sâu

Khả năng giữ giá của phiên bản iPhone 17 Pro Max được xây dựng dựa trên các ưu thế công nghệ độc quyền.

Chip A19 Pro kết hợp với Apple Intelligence giúp nâng cao hiệu năng và trải nghiệm người dùng, tạo nên sức hút lớn ở phân khúc cao cấp. Hệ thống camera được cải tiến toàn diện với cảm biến 48MP đồng bộ cho tất cả camera sau cùng khả năng thu phóng lên đến 8x. Bên cạnh đó, thiết kế khung nhôm rèn nhiệt nguyên khối mang lại sự cứng cáp và sang trọng, góp phần củng cố giá trị của sản phẩm và hạn chế nguy cơ giảm giá mạnh.

Chiến lược mua sắm tối ưu cho dịp Tết

Dịp Tết luôn là thời điểm các đại lý tung ra nhiều chương trình ưu đãi, trong đó nổi bật nhất là các gói trả góp 0% kèm quà tặng giá trị, giúp người dùng dễ dàng sở hữu sản phẩm hơn mà không phải chờ đợi giảm giá.

Bên cạnh đó, nếu muốn tìm mức giá "mềm" hơn, người mua có thể lựa chọn phiên bản màu màu sắc như Xanh Đậm hay Cam Vũ Trụ, vốn thường có giá thấp hơn do nhu cầu không quá cao so với các màu phổ biến.

Phiên bản iPhone 17 Pro Max gần như không có khả năng giảm giá mạnh vào giai đoạn cận Tết hoặc ngay sau Tết Nguyên đán. Thay vì chờ đợi mức giảm không đáng kể, người dùng có thể sở hữu ngay sản phẩm tại CLICKBUY, kèm theo ưu đãi hấp dẫn và gói bảo hành vàng miễn phí số lượng có hạn (1 đổi 1 trong 12 tháng).

iPhone 17 Pro Max từ giờ đến tết có giảm giá không? - Ảnh 2.“Gắp thú” săn iPhone 17 trên VietinBank iPay Mobile

Thay vì những giao dịch khô khan, người dùng VietinBank iPay Mobile đang hào hứng với trào lưu "vừa thực hiện giao dịch, vừa gắp quà".

PV

TIN LIÊN QUAN

iPhone 17 và iPhone Air: Hiệu năng đột phá, tương lai của công nghệ cá nhân

Tiêu dùng 10:23

Apple đã ra mắt thế hệ iPhone hoàn toàn mới với iPhone 17, iPhone Air siêu mỏng và bộ đôi iPhone 17 Pro, được đánh giá là "cú nhảy vọt lớn” của dòng iPhone.

iPhone 17 & camera Center Stage: Đột phá selfie với chuẩn nhiếp ảnh mới

Sản phẩm 14:17

Apple tiếp tục gây chấn động với thế hệ iPhone mới, nổi bật là camera Center Stage – cuộc cách mạng cho nhiếp ảnh selfie.

iPhone 17 Series: Thiết kế nhôm nguyên khối, điểm nhấn đột phá

Sản phẩm 17:34

Apple ra mắt iPhone 17 series với thiết kế và hiệu năng đột phá, tái định nghĩa trải nghiệm người dùng và đặt ra chuẩn mực mới cho smartphone.

từ khóa :
OPES tăng 164 bậc trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

OPES tăng 164 bậc trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Bảo hiểm 17:36

Năm nay, OPES ghi nhận bước tiến vượt bậc khi tăng tới 164 bậc trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, xếp ở vị trí 298.

MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ngân hàng 15:33

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa khép lại Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 11 - MB Economic Insights 2025 với chủ đề "Chủ động thích ứng - Tạo đà bứt phá"

Châu Á trỗi dậy trên bản đồ thương hiệu: Techcombank trong xu hướng dịch chuyển quyền lực toàn cầu

Châu Á trỗi dậy trên bản đồ thương hiệu: Techcombank trong xu hướng dịch chuyển quyền lực toàn cầu

Ngân hàng 13:17

Các thương hiệu châu Á, đặc biệt trong ngành tài chính - ngân hàng, ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng nhờ sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa, công nghệ và dữ liệu.

KDI Holdings hỗ trợ đồng bào Khánh Hòa bị ảnh hưởng lũ lụt 1 tỉ đồng

KDI Holdings hỗ trợ đồng bào Khánh Hòa bị ảnh hưởng lũ lụt 1 tỉ đồng

Doanh nghiệp 13:17

Vega City (thành viên tập đoàn KDI) đã trao 1 tỉ đồng thông qua UNMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng đợt lũ lụt nghiêm trọng vừa qua

Thịt đà điểu VietOstrich: Lựa chọn tối ưu cho mọi gia đình

Thịt đà điểu VietOstrich: Lựa chọn tối ưu cho mọi gia đình

Tiêu dùng 12:15

Trong xu hướng tiêu dùng "ăn sạch, sống khỏe", thịt đà điểu đang trở thành lựa chọn thay thế thông minh cho các loại thịt đỏ truyền thống.

Agribank cùng VNPAY triển khai giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Agribank cùng VNPAY triển khai giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Tài chính 11:14

Sự hợp tác của Agribank và VNPAY là bước đi chiến lược nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng

Nguy cơ gián đoạn giao dịch: bài toán lớn của doanh nghiệp thương mại điện tử (e-commerce) mùa sale

Nguy cơ gián đoạn giao dịch: bài toán lớn của doanh nghiệp thương mại điện tử (e-commerce) mùa sale

Thị trường 11:00

Doanh nghiệp e-commerce phụ thuộc rất lớn vào hạ tầng công nghệ – nền tảng triển khai là yếu tố then chốt, quyết định toàn bộ hoạt động của cửa hàng trực tuyến.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn