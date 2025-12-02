iPhone 17 Pro Max từ giờ đến tết có giảm giá không?

Phiên bản iPhone 17 Pro Max hiện là một trong những mẫu sản phẩm cao cấp nhất, thu hút sự chú ý nhờ thiết kế mới, Chip A19 Pro và hệ thống Camera 48MP đồng bộ.

Chu kỳ giảm giá và thời điểm Tết Nguyên đán

Tương tự các thế hệ Pro Max trước, Phiên bản iPhone 17 Pro Max có biên độ giữ giá chặt chẽ. Các mức giảm giá trên 15% chỉ xảy ra khi sản phẩm kế nhiệm như iPhone 18 Series chuẩn bị ra mắt.

Do đó, khả năng xuất hiện đợt điều chỉnh giá mạnh vào dịp Tết là rất thấp. Nếu có giảm, mức giảm cũng chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn.

Ba lý do khiến phiên bản iPhone 17 Pro Max khó giảm giá sâu

Khả năng giữ giá của phiên bản iPhone 17 Pro Max được xây dựng dựa trên các ưu thế công nghệ độc quyền.

Chip A19 Pro kết hợp với Apple Intelligence giúp nâng cao hiệu năng và trải nghiệm người dùng, tạo nên sức hút lớn ở phân khúc cao cấp. Hệ thống camera được cải tiến toàn diện với cảm biến 48MP đồng bộ cho tất cả camera sau cùng khả năng thu phóng lên đến 8x. Bên cạnh đó, thiết kế khung nhôm rèn nhiệt nguyên khối mang lại sự cứng cáp và sang trọng, góp phần củng cố giá trị của sản phẩm và hạn chế nguy cơ giảm giá mạnh.

Chiến lược mua sắm tối ưu cho dịp Tết

Dịp Tết luôn là thời điểm các đại lý tung ra nhiều chương trình ưu đãi, trong đó nổi bật nhất là các gói trả góp 0% kèm quà tặng giá trị, giúp người dùng dễ dàng sở hữu sản phẩm hơn mà không phải chờ đợi giảm giá.

Bên cạnh đó, nếu muốn tìm mức giá "mềm" hơn, người mua có thể lựa chọn phiên bản màu màu sắc như Xanh Đậm hay Cam Vũ Trụ, vốn thường có giá thấp hơn do nhu cầu không quá cao so với các màu phổ biến.

Phiên bản iPhone 17 Pro Max gần như không có khả năng giảm giá mạnh vào giai đoạn cận Tết hoặc ngay sau Tết Nguyên đán. Thay vì chờ đợi mức giảm không đáng kể, người dùng có thể sở hữu ngay sản phẩm tại CLICKBUY, kèm theo ưu đãi hấp dẫn và gói bảo hành vàng miễn phí số lượng có hạn (1 đổi 1 trong 12 tháng).