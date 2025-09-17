iPhone 17 & camera Center Stage: Đột phá selfie với chuẩn nhiếp ảnh mới

Camera Center Stage: Cuộc cách mạng selfie

Apple tạo bước nhảy vọt với Center Stage – hệ thống camera selfie mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Điểm nhấn là cảm biến hình vuông mới, lớn gấp đôi thế hệ trước, phá vỡ giới hạn cảm biến chữ nhật, mang lại loạt lợi ích:

Selfie ngang không cần xoay máy, mở rộng khung hình chỉ với một chạm.

AI tự điều chỉnh góc chụp, đảm bảo không ai bị bỏ lỡ.

Ảnh 18MP sắc nét, tái hiện chi tiết chân thực.

Video chống rung mượt mà nhờ Action Mode tích hợp ngay trên camera trước.

Thế hệ iPhone mới: 4 lựa chọn cho mọi nhu cầu

iPhone 17 – Màn hình 6.3" ProMotion 120Hz, Always-On Display, chip A19 mạnh mẽ, camera kép 48MP cho ảnh sắc nét.

iPhone Air – Mỏng kỷ lục 5.6mm, khung titan, màn 6.5" ProMotion, chip A19 Pro và camera 48MP Fusion.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max – Thiết kế unibody nhôm, tản nhiệt buồng hơi, 3 camera 48MP với Telephoto 8x, bản Pro Max có pin 39 giờ và tùy chọn 2TB.

Sở hữu iPhone 17 và iPhone Air sớm cùng ngàn ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

Giao trễ tặng ngay 1 triệu

Trả góp 0% lãi suất, trả trước từ 10%, kỳ hạn 6 – 12 tháng

Thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu

Giảm đến 2.5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử

Mua kèm ưu đãi: iPad giảm 2 triệu, MacBook giảm 3 triệu, Apple Watch giảm 600.000đ, AirPods giảm 500.000đ

Tặng PMH đến 500.000đ mua phụ kiện (trừ Apple) + 200.000đ mua SIM MobiFone 6MWG125 (8GB/ngày)

Ưu đãi gói bảo hành & bảo hiểm rơi vỡ từ 990.000đ

Hỗ trợ chuyển đổi eSIM Viettel, MobiFone, VinaPhone

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ này. Đăng ký Pre-Order ngay tại TGDĐ để nhận trọn bộ ưu đãi độc quyền!