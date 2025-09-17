Sản phẩm
17/09/2025 14:17

iPhone 17 & camera Center Stage: Đột phá selfie với chuẩn nhiếp ảnh mới

In bài viết

Apple tiếp tục gây chấn động với thế hệ iPhone mới, nổi bật là camera Center Stage – cuộc cách mạng cho nhiếp ảnh selfie.

Camera Center Stage: Cuộc cách mạng selfie

Apple tạo bước nhảy vọt với Center Stage – hệ thống camera selfie mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Điểm nhấn là cảm biến hình vuông mới, lớn gấp đôi thế hệ trước, phá vỡ giới hạn cảm biến chữ nhật, mang lại loạt lợi ích:

  • Selfie ngang không cần xoay máy, mở rộng khung hình chỉ với một chạm.
  • AI tự điều chỉnh góc chụp, đảm bảo không ai bị bỏ lỡ.
  • Ảnh 18MP sắc nét, tái hiện chi tiết chân thực.
  • Video chống rung mượt mà nhờ Action Mode tích hợp ngay trên camera trước.
iPhone 17 & camera Center Stage: Đột phá selfie với chuẩn nhiếp ảnh mới- Ảnh 1.

Thế hệ iPhone mới: 4 lựa chọn cho mọi nhu cầu

  • iPhone 17 – Màn hình 6.3" ProMotion 120Hz, Always-On Display, chip A19 mạnh mẽ, camera kép 48MP cho ảnh sắc nét.
  • iPhone Air – Mỏng kỷ lục 5.6mm, khung titan, màn 6.5" ProMotion, chip A19 Pro và camera 48MP Fusion.
  • iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max – Thiết kế unibody nhôm, tản nhiệt buồng hơi, 3 camera 48MP với Telephoto 8x, bản Pro Max có pin 39 giờ và tùy chọn 2TB.

Sở hữu iPhone 17 và iPhone Air sớm cùng ngàn ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

  • Giao trễ tặng ngay 1 triệu
  • Trả góp 0% lãi suất, trả trước từ 10%, kỳ hạn 6 – 12 tháng
  • Thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu
  • Giảm đến 2.5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử
  • Mua kèm ưu đãi: iPad giảm 2 triệu, MacBook giảm 3 triệu, Apple Watch giảm 600.000đ, AirPods giảm 500.000đ
  • Tặng PMH đến 500.000đ mua phụ kiện (trừ Apple) + 200.000đ mua SIM MobiFone 6MWG125 (8GB/ngày)
  • Ưu đãi gói bảo hành & bảo hiểm rơi vỡ từ 990.000đ
  • Hỗ trợ chuyển đổi eSIM Viettel, MobiFone, VinaPhone

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ này. Đăng ký Pre-Order ngay tại TGDĐ để nhận trọn bộ ưu đãi độc quyền!

K. H
từ khóa : iphone 17, thế giới di động
Top xe máy điện Việt phá vỡ rào cản 200 km một lần sạc

Top xe máy điện Việt phá vỡ rào cản 200 km một lần sạc

Sản phẩm 13:25

Từ lâu, quãng đường di chuyển được xem là rào cản lớn nhất khiến xe điện khó lòng thay thế hoàn toàn xe xăng.

Mùa khai trường thêm hứng khởi với trà mật ong BONCHA thanh mát

Mùa khai trường thêm hứng khởi với trà mật ong BONCHA thanh mát

Sản phẩm 17:21

Trong không khí nô nức mùa tựu trường, Trà mật ong BONCHA mang làn gió thanh mát, tiếp thêm năng lượng cho giới trẻ khởi đầu năm học đầy hứng khởi.

iPhone 17 Pro Max: Camera zoom 8x, hiệu năng đột phá

iPhone 17 Pro Max: Camera zoom 8x, hiệu năng đột phá

Sản phẩm 17:21

Apple ra mắt iPhone 17 series với nhiều nâng cấp ấn tượng, nổi bật iPhone 17 Pro Max định nghĩa lại chuẩn smartphone cao cấp.

Mạnh mẽ như vận động viên Olympic, lịch lãm như quý ông, VF 9 chinh phục các khách hàng thành đạt

Mạnh mẽ như vận động viên Olympic, lịch lãm như quý ông, VF 9 chinh phục các khách hàng thành đạt

Sản phẩm 17:46

VinFast VF 9 đang tạo một đẳng cấp mới cho "xe chủ tịch" tại thị trường Việt Nam.

iPhone 17 và iPhone Air: Hiệu năng đột phá, tương lai của công nghệ cá nhân

iPhone 17 và iPhone Air: Hiệu năng đột phá, tương lai của công nghệ cá nhân

Tiêu dùng 10:23

Apple đã ra mắt thế hệ iPhone hoàn toàn mới với iPhone 17, iPhone Air siêu mỏng và bộ đôi iPhone 17 Pro, được đánh giá là "cú nhảy vọt lớn” của dòng iPhone.

Kinh Đô tiếp nối hành trình giữ gìn giá trị văn hóa Trung Thu

Kinh Đô tiếp nối hành trình giữ gìn giá trị văn hóa Trung Thu

Doanh nghiệp 10:03

Trung Thu không chỉ là lễ hội đoàn viên mà còn là dịp tôn vinh, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Acecook Việt Nam ra mắt sản phẩm mì ăn liền Dalago

Acecook Việt Nam ra mắt sản phẩm mì ăn liền Dalago

Sản phẩm 16:15

Một dòng mì đặc biệt có nguyên liệu rau củ trong sợi mì, nguồn gốc rõ ràng từ Đà Lạt, mang đến trải nghiệm ẩm thực mới mẻ, an tâm cho người tiêu dùng.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn