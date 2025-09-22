iPhone 17 Series: Thiết kế nhôm nguyên khối, điểm nhấn đột phá

Thiết kế lột xác, hiệu năng đỉnh cao: iPhone 17 - Nâng cấp toàn diện trong tầm tay

iPhone 17 gây ấn tượng với thiết kế bền đẹp, 5 màu mới: Tím Oải hương, Xanh Lam khói, Đen, Trắng, Xanh Lá xô thơm. Máy sở hữu màn hình 6.3 inch viền mỏng, ProMotion 120Hz và Always-On lần đầu xuất hiện trên dòng tiêu chuẩn, sáng 3000 nits. Ceramic Shield 2 chống trầy gấp 3 lần và lớp phủ 7 lớp giảm chói, hiển thị rõ nét mọi điều kiện.

iPhone 17 Pro và Pro Max - Định nghĩa lại chuẩn mực "Pro"

iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max lột xác với khung nhôm nguyên khối nhẹ, dẫn nhiệt gấp 20 lần titan. Buồng hơi mới giúp chip A19 Pro duy trì hiệu năng bền` bỉ hơn 40%, chơi game hay chỉnh sửa video lâu không lo nóng. Thiết kế tối ưu cho pin lớn hơn, mang lại thời lượng tốt nhất từ trước đến nay. Mặt lưng phủ Ceramic Shield chống nứt gấp 4 lần. Máy có 3 màu sắc mạnh mẽ.

Bảng giá và các phiên bản

Giá bán được cập nhật vào ngày 18-9-2025 và có thể thay đổi vào thời điểm khác.

Dòng iPhone Dung lượng Giá bán Màu sắc iPhone 17 256GB Từ 24.990.000₫ Tím, Xanh Lam khói, Đen, Trắng, Xanh Lá 512GB Từ 31.490.000₫ iPhone 17 Pro 256GB Từ 34.990.000₫ Bạc, Xanh đậm, Cam Vũ trụ 512GB Từ 41.490.000₫ 1TB Từ 47.990.000₫ iPhone 17 Pro Max 256GB Từ 37.990.000₫ Bạc, Xanh đậm, Cam Vũ trụ 512GB Từ 44.490.000₫ 1TB Từ 50.990.000₫ 2TB Từ 63.990.000₫

Cơ hội sở hữu iPhone thế hệ mới với ngàn ưu đãi hấp dẫn

tung ưu đãi giúp bạn dễ dàng sở hữu iPhone 17 series: Trả góp 0% lãi suất, trả trước chỉ 10%, kỳ hạn đến 12 tháng. Thu cũ đổi mới giá cao, trợ giá đến 3 triệu đồng. Trải nghiệm siêu phẩm ngay hôm nay!