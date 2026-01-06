NCB điều chỉnh nhân sự HĐQT, dự kiến tăng vốn lên gần 29.280 tỷ đồng

Tại Đại hội lần này, ngân hàng đã trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) tờ trình về việc bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) với 8 thành viên và Ban Kiểm soát (BKS) với 5 thành viên nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 theo quy chuẩn mới của Luật các TCTD 2024.

HĐQT ngân hàng NCB nhiệm kì 2025-2030

Kết quả, HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của NCB gồm 8 thành viên, trong đó: bà Bùi Thị Thanh Hương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT NCB, Phó Chủ tịch là bà Hoàng Thu Trang, các thành viên khác của HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: ông Dương Thế Bằng, bà Nguyễn Thị Hài Hòa, bà Trịnh Thanh Mai và ông Tạ Kiều Hưng. Hai thành viên HĐQT độc lập là bà Đỗ Thị Thu Hương và bà Lâm Thùy Dung.

ĐHCĐ cũng thông qua Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 5 thành viên: bà Đỗ Thị Đức Minh - trưởng Ban Kiểm soát, bà Phạm Thị Hiền, ông Lê Văn Quý, bà Vũ Kim Phượng, ông Nguyễn Việt Sơn.

Việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao với những nhân sự có tâm, tầm, tài, giàu kinh nghiệm chuyên môn và am hiểu sâu sắc lĩnh vực tài chính – ngân hàng cũng như khả năng quản trị doanh nghiệp hiện đại là một dấu mốc đặc biệt trong bối cảnh NCB đang có những bước tiến rất tích cực trong việc triển khai phương án cơ cấu lại (PACCL) và chiến lược mới của ngân hàng. Trên cơ sở đó, NCB sẽ xây dựng và triển khai chiến lược hoạt động giai đoạn tiếp theo hiệu quả, linh hoạt trên cơ sở minh bạch và tối ưu hóa nguồn lực, để chuẩn hóa các hoạt động của ngân hàng và tăng cường kiểm soát rủi ro tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, thành công cán đích PACCL đã đặt ra.

Tại Đại hội lần này, cổ đông cũng thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng trong năm 2026 bằng việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và có năng lực tài chính.

Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, NCB sẽ nâng vốn điều lệ từ 19.280 tỷ đồng lên gần 29.280 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Bà Bùi Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT NCB phát biểu tại Đại hội

Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT NCB cho biết, vốn điều lệ là một trong những tiêu chí quan trọng quyết định mức độ an toàn trong hoạt động của ngân hàng cũng như khả năng phát triển bền vững của ngân hàng trong tương lai.

Việc tiếp tục tăng vốn của NCB không chỉ thể hiện cam kết và quyết tâm của ngân hàng tới các cơ quan quản lý, cổ đông, khách hàng cho những thay đổi mang tính chiến lược và bứt phá trong thời gian tới, mà còn là nền tảng để NCB đẩy nhanh tiến trình triển khai PACCL để hoàn thành tốt, thậm chí hoàn thành sớm mục tiêu, phát triển an toàn, hiệu quả và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Năm 2025, NCB đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lần thứ 3 trong 4 năm liên tiếp, nâng tổng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, sớm hơn 1 năm so với lộ trình đặt ra tại PACCL, đưa NCB vào nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường.

Toàn cảnh Đại hội

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2025 của NCB đạt hơn 652 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với kết quả cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản tại 30-9-2025 đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024, vượt kế hoạch 14%. Huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt gần 119.326 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2024, vượt 1% kế hoạch 2025 đề ra. Cho vay khách hàng đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cuối 2024, vượt 3% so với kế hoạch 2025 đã đề ra.

Tại phiên thảo luận, Đoàn chủ tọa NCB cho biết hiện ngân hàng đang kiểm soát tốt chất lượng nợ. Việc xử lý, thu hồi nợ xấu và các tài sản tồn đọng, thực hiện trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu cũng như tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng được kiểm soát tốt theo đúng lộ trình PACCL. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản giải ngân mới từ 30-6-2024 ở mức rất thấp chỉ 0,2%, chất lượng tín dụng cải thiện tích cực và danh mục tài sản sinh lời được mở rộng đáng kể.