Bước chân chia sẻ tại Phú Mỹ Hưng hướng về người nghèo dịp Tết 2026

Chương trình do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng UBND các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng tổ chức. Đây là hoạt động cộng đồng nhằm vận động sự chung tay của xã hội để mang đến một mùa xuân ấm áp hơn cho người còn khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Với lộ trình khoảng 2,1 km, chương trình Đi bộ Đinh Thiện Lý phù hợp cho nhiều đối tượng tham gia từ các em nhỏ, phụ huynh, người cao tuổi đến các nhóm bạn bè, đồng nghiệp hay gia đình đều có thể cùng nhau sải bước, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua những hành động giản dị, thiết thực.

Những bước chân thiện nguyện

Trải qua hơn 20 năm tổ chức, Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý đã trở thành hoạt động quen thuộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về tại vùng đất phía Nam thành phố, thể hiện trách nhiệm xã hội của Phú Mỹ Hưng đối với cộng đồng.

Ban tổ chức chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21 hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp của quý doanh nghiệp, quý nhà hảo tâm…