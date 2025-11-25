“Gắp thú” săn iPhone 17 trên VietinBank iPay Mobile

VietinBank tri ân khách hàng bằng chương trình khuyến mại "Gắp may - Trúng lớn" với loạt quà tặng như iPhone 17, xe máy điện Yadea Oris… trị giá đến 2,2 tỉ đồng.

Khi ứng dụng ngân hàng trở thành "ứng dụng vạn năng"

Đã qua rồi cái thời ứng dụng ngân hàng chỉ dùng để chuyển tiền. VietinBank iPay Mobile đang dẫn đầu xu hướng "Ngân hàng mở" (Open Banking) khi tích hợp tất cả tiện ích trong một ứng dụng.

Người dùng hiện đại, đặc biệt là Gen Z và dân văn phòng, xem VietinBank iPay Mobile như một người bạn đồng hành 24/7. Cần đi lại? Có ngay tính năng gọi Taxi/Bike/đặt vé tàu - xe. Cần mua sắm? VnShop sẵn sàng với hàng ngàn mặt hàng chính hãng. Cần giải trí? Mua vé xem phim chỉ trong vài giây. Cần đầu tư? Có V-Wealth - nền tảng quản lý tài sản đầu tư (Quỹ mở, Trái phiếu, Vàng,…). Chính sự tiện lợi "All-in-one" (Tất cả trong một) này đã khiến VietinBank iPay Mobile trở thành ứng dụng không thể thiếu trên điện thoại của khách hàng.

"Gắp may - Trúng lớn" dịp cuối năm

Để tri ân khách hàng và gia tăng trải nghiệm trên kênh số, VietinBank iPay Mobile tung ra chương trình khuyến mại "Gắp may - Trúng lớn" diễn ra từ 24-11-2025 đến 18-01-2026.

Khác với các hình thức khuyến mại thông thường, chương trình đưa trò chơi gắp thú (claw machine) kinh điển lên nền tảng số với đồ họa bắt mắt và thao tác mượt mà. Cơ chế rất đơn giản: Khách hàng thực hiện giao dịch theo điều kiện của chương trình trên VietinBank iPay Mobile được cấp ngay lượt "gắp quà".

Kho quà "khủng" gần 2,2 tỉ đồng

Sức hút của chương trình đến từ kho quà tặng trị giá đến 2,2 tỉ đồng dành cho người yêu thích công nghệ. Các "game thủ" có thể săn được những sản phẩm mới nhất 2025 như iPhone 17, Apple Watch Series 11, Airpods 4 hay những chiếc Loa Marshall cực chất.

Đặc biệt, thử thách sưu tập bộ 4 thẻ bài "Tích lũy - Tiêu dùng - An toàn - Sinh lời" để đổi xe máy điện Yadea Oris đang khiến cộng đồng người dùng phấn khích. Bên cạnh đó, hàng vạn voucher giảm giá dịch vụ thiết thực cũng được tung ra mỗi ngày, giúp người chơi "gắp là trúng, chơi là có quà".

Chương trình thể hiện định hướng đổi mới và nỗ lực mang đến trải nghiệm "mọi tiện ích số trong nháy mắt" đến cho khách hàng.

