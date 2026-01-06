Ngân hàng
06/01/2026 16:17

SAIGONBANK “chào sân” hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công

In bài viết

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) tổ chức Lễ ra mắt giải pháp trang bị hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công phục vụ người dân

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của SAIGONBANK trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, giảm thời gian chờ đợi và gia tăng tính minh bạch, tiện lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Tại buổi lễ, SAIGONBANK đã chính thức trao tặng 11 kiosk thông minh cho 11 Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các phường, xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh theo danh sách đã được phê duyệt. Các kiosk được trang bị nhiều tính năng hiện đại như tra cứu thủ tục hành chính, lấy số thứ tự tự động, hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ, kết nối các dịch vụ số, góp phần tối ưu hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân.

Đại diện SAIGONBANK cho biết, việc triển khai hệ thống kiosk thông minh không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của ngân hàng mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng chính quyền Thành phố trong công cuộc xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Trong thời gian tới, SAIGONBANK sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các giải pháp số, góp phần xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính - hành chính công thông minh, tiện ích và bền vững.

Thy Thơ
từ khóa :
VietinBank ra mắt website Quan hệ Nhà đầu tư mới: Minh bạch kiến tạo niềm tin

VietinBank ra mắt website Quan hệ Nhà đầu tư mới: Minh bạch kiến tạo niềm tin

Tài chính 10:51

Từ ngày 1-1-2026, VietinBank chính thức ra mắt website Quan hệ Nhà đầu tư mới, hứa hẹn trở thành điểm chạm thú vị và thu hút nhà đầu tư.

Thẻ VIB - Khẳng định vị thế và vai trò định hình xu thế mới

Thẻ VIB - Khẳng định vị thế và vai trò định hình xu thế mới

Ngân hàng 09:55

Thị trường thẻ Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mang tính bản lề.

Nam A Bank phát hành thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2 ra công chúng

Nam A Bank phát hành thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2 ra công chúng

Tài chính 08:00

Tại thời điểm 30-12-2025, Nam A Bank đã phát hành thành công lô trái phiếu đợt 1 mang mã NAB202501 với tổng giá trị 1.000 tỉ đồng, kỳ hạn 7 năm

Từ ngân hàng số đến ESG toàn diện: Hành trình tích hợp công nghệ trong vận hành của TPBank

Từ ngân hàng số đến ESG toàn diện: Hành trình tích hợp công nghệ trong vận hành của TPBank

Ngân hàng 08:59

Lựa chọn phát triển ngân hàng số từ sớm, TPBank tiếp cận ESG như một phần của mô hình vận hành, thay vì một hoạt động riêng lẻ.

TPBank và câu chuyện nâng tầm trải nghiệm khách hàng cao cấp

TPBank và câu chuyện nâng tầm trải nghiệm khách hàng cao cấp

Ngân hàng 15:59

Tạo dấu ấn với trải nghiệm số dành riêng khách hàng cao cấp và các đặc quyền được cá nhân hóa, đó là cách mà TPBank đang chinh phục các khách hàng cao cấp

Khách hàng Vietcombank có thể liên kết trực tiếp tài khoản giao thông ePass

Khách hàng Vietcombank có thể liên kết trực tiếp tài khoản giao thông ePass

Ngân hàng 15:07

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty CP Giao thông số Việt Nam (Viettel ePass) thông báo mở rộng dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp

Techcombank hợp tác với Hội Tư vấn thuế Việt Nam hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuế

Techcombank hợp tác với Hội Tư vấn thuế Việt Nam hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuế

Ngân hàng 15:04

Từ ngày 1-1-2026, hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chuyển đổi hình thức nộp thuế từ thuế khoán sang kê khai theo doanh thu hoặc thu nhập thực tế.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn