SAIGONBANK “chào sân” hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của SAIGONBANK trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, giảm thời gian chờ đợi và gia tăng tính minh bạch, tiện lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Tại buổi lễ, SAIGONBANK đã chính thức trao tặng 11 kiosk thông minh cho 11 Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các phường, xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh theo danh sách đã được phê duyệt. Các kiosk được trang bị nhiều tính năng hiện đại như tra cứu thủ tục hành chính, lấy số thứ tự tự động, hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ, kết nối các dịch vụ số, góp phần tối ưu hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân.

Đại diện SAIGONBANK cho biết, việc triển khai hệ thống kiosk thông minh không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của ngân hàng mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng chính quyền Thành phố trong công cuộc xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Trong thời gian tới, SAIGONBANK sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các giải pháp số, góp phần xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính - hành chính công thông minh, tiện ích và bền vững.