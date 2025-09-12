Tiêu dùng
12/09/2025 10:23

iPhone 17 và iPhone Air: Hiệu năng đột phá, tương lai của công nghệ cá nhân

In bài viết

Apple đã ra mắt thế hệ iPhone hoàn toàn mới với iPhone 17, iPhone Air siêu mỏng và bộ đôi iPhone 17 Pro, được đánh giá là "cú nhảy vọt lớn” của dòng iPhone.

Tin vui: Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam được đưa vào danh sách 63 quốc gia mở bán sớm nhất. Khách hàng có thể đặt trước từ 19:00 ngày 12-9 và nhận hàng từ 08:00 ngày 19-9.

iPhone 17 và iPhone Air: Hiệu năng đột phá, tương lai của công nghệ cá nhân- Ảnh 1.

iPhone 17: Phiên bản tiêu chuẩn được nâng cấp toàn diện

iPhone 17 sở hữu màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt với độ sáng 3000 nits và lớp kính Ceramic Shield 2 chống xước tốt hơn 3 lần. Máy được trang bị chip A19 mạnh mẽ cùng hệ thống camera kép Fusion 48MP và camera trước Center Stage với cảm biến vuông độc đáo, cho phép chụp ảnh selfie ngang không cần xoay máy.

iPhone Air: Siêu phẩm thiết kế

Với độ mỏng chỉ 5.6mm, đây là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Khung titan cấp tàu vũ trụ kết hợp với kính Ceramic Shield ở cả mặt trước và sau tạo nên một thiết kế vừa siêu nhẹ, vừa bền bỉ đáng kinh ngạc.

Dù mỏng manh, iPhone Air vẫn mang trong mình sức mạnh của chip A19 Pro và thời lượng pin ấn tượng cả ngày dài.

iPhone 17 Pro: Đỉnh cao công nghệ

Bộ đôi iPhone 17 Pro sử dụng thân máy unibody nhôm hàng không với hệ thống tản nhiệt buồng hơi, giúp chip A19 Pro duy trì hiệu năng cao hơn 40%. Hệ thống camera ba ống kính đều là Fusion 48MP, đặc biệt camera Telephoto zoom quang học 8x xa nhất trên iPhone.

Đặc biệt, phiên bản Pro Max đạt thời lượng pin kỷ lục 39 giờ xem video liên tục và lần đầu tiên có phiên bản bộ nhớ trong tới 2TB.

Thế Giới Di Động là đối tác ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng, đảm bảo sản phẩm chính hãng và dịch vụ tận tâm.

Đăng ký nhận thông tin sớm tại Thế Giới Di Động ngay hôm nay!


từ khóa : iphone 17
