“Quà tân gia” The Infinity Dĩ An dành cho cư dân có gì?

Mô hình sống "all in one" giúp cư dân tiết kiệm thời gian khi mọi nhu cầu thiết yếu chỉ cách nhà vài bước chân, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc lịch trình bận rộn.

Sau hơn 3 năm vận hành ổn định, Charm City hiện là nơi an cư của hàng nghìn cư dân, đặc biệt là giới chuyên gia, kỹ sư, nhân viên văn phòng đang làm việc tại khu vực Dĩ An và lân cận. Sự hiện diện của một cộng đồng văn minh, hiện đại cùng hệ tiện ích đồng bộ chính là nền tảng vững chắc để chào đón những cư dân tương lai của The Infinity đến an cư và tận hưởng cuộc sống.