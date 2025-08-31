Hàng ngàn người đổ về Lâm Sơn trong ngày khai hội Lễ hội trái cây, ẩm thực 2025

Tưng bừng khai mạc Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn 2025

Chiều 30-8, dòng người từ khắp nơi đã tập trung về sân bóng đá Đa Nhim (xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa), tạo nên khung cảnh rộn ràng trước giờ khai mạc Lễ hội trái cây và ẩm thực Lâm Sơn lần thứ I. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ hào hứng ghi hình, chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt.

Màn pháo hoa kéo dài 10 phút là món quà bất ngờ xã Lâm Sơn dành tặng người dân, du khách tham gia lễ hội

Giây phút mở màn bùng nổ với màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời, khiến hàng ngàn khán giả đồng loạt vỡ òa cảm xúc. Ngay sau đó, chương trình nghệ thuật "Giai điệu Lâm Sơn" tiếp nối không khí hân hoan bằng loạt tiết mục được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng. Sự góp mặt của các nghệ sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Quốc Phú, nhóm Nhật Nguyệt… đã mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, tạo dấu ấn khó quên cho người xem.

Đêm nhạc hội “Giai điệu Lâm Sơn” mang đến những phần trình diễn đặc sắc, ấn tượng

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Đinh Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn nhấn mạnh, đây là sự kiện văn hóa, du lịch, kinh tế có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong thời điểm cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Đồng thời, lễ hội cũng mở ra cơ hội quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng hoà ca cùng bà con Lâm Sơn

Bà Nguyễn Thị Hoan, người dân xã Lâm Sơn, xúc động chia sẻ: "Tôi thật sự bất ngờ vì chương trình được tổ chức quy mô. Đây không chỉ là dịp để quảng bá sản phẩm địa phương, mà còn là cơ hội để người dân được thưởng thức những tiết mục tinh thần đặc sắc trong những ngày cả nước kỷ niệm Quốc khánh".

Cùng chung cảm xúc, anh Trần Văn Huấn (TP Đà Lạt) cho biết: "Gia đình tôi nghe bạn bè giới thiệu nên quyết định vượt đèo để đến đây. Ngoài tham dự lễ hội, cả nhà còn vào vườn tự tay hái trái cây. Hai con nhỏ rất thích thú, cứ đòi hái chôm chôm mãi. Ăn ngay tại vườn mang lại hương vị đặc biệt hơn nhiều so với mua ngoài chợ".

Những gian hàng trái cây được trang trí đẹp mắt trở thành điểm check-in yêu thích của khách tham quan

Song song với chương trình nghệ thuật đêm khai mạc, từ ngày 29-8 lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú. Khu trưng bày trái cây, ẩm thực và sản vật địa phương được trang trí bắt mắt, không chỉ phục vụ tham quan, mua sắm mà còn trở thành điểm "check-in" hấp dẫn.

Không gian lễ hội thêm sôi động với các trò chơi dân gian, hội thi trái cây đẹp, triển lãm sản phẩm OCOP và hoạt động trải nghiệm ẩm thực, nơi du khách có thể chế biến món ngon từ nguyên liệu tươi ngay tại vườn.

Suốt ba ngày diễn ra, Lễ hội trái cây và ẩm thực Lâm Sơn lần thứ I năm 2025 đã thu hút hàng ngàn lượt du khách, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ 2-9.

"Phát súng mở màn" chiến dịch quảng bá văn hoá, nông sản, du lịch Lâm Sơn

Lễ hội trái cây và ẩm thực Lâm Sơn lần thứ I không chỉ gắn với kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần I, mà còn được xem như bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược quảng bá nông sản, văn hóa và du lịch của địa phương một cách bài bản, quy mô.

Cũng trong lễ khai mạc, ông Đinh Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn cho biết lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh xã Lâm Sơn vừa chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị hành chính Lâm Sơn và Lương Sơn. Với diện tích tự nhiên hơn 191 km² và quy mô dân số trên 24.000 người, đây là bước ngoặt quan trọng, đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Tại lễ hội, các doanh nghiệp địa phương có dịp quảng bá sản phẩm đến với đông đảo du khách, nhà đầu tư

Theo ông Trí, sự kiện không chỉ tạo sân chơi cho bà con nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương giới thiệu trái cây đặc sản, sản phẩm OCOP mà còn mở ra cơ hội tiếp cận du khách trong và ngoài tỉnh. Thông qua đó, hình ảnh Lâm Sơn được định vị như một vùng đất hội tụ đủ ba yếu tố: tiềm năng nông nghiệp, giá trị văn hóa đặc sắc và thế mạnh du lịch sinh thái.

Trong khuôn khổ lễ hội, hàng chục gian hàng trái cây, ẩm thực truyền thống và đặc sản địa phương đã được trưng bày, thu hút đông đảo khách tham quan. Song song với khâu tổ chức, địa phương còn chú trọng khâu truyền thông, quảng bá, nhằm đưa hình ảnh lễ hội lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh du lịch hiện nay, khi du khách thường tìm kiếm điểm đến thông qua mạng xã hội, các trang tin tức và trải nghiệm lan truyền.

Từ góc độ chiến lược, lễ hội lần này có thể coi là "phát súng mở màn" cho hành trình dài hơi của Lâm Sơn trong việc xây dựng thương hiệu vùng trái cây, gắn kết với du lịch sinh thái cộng đồng, từng bước biến nông sản và văn hóa bản địa thành tài nguyên phát triển bền vững.