Du lịch Đông Bắc Á: Vietjet ưu đãi 20% vé Deluxe

Chương trình áp dụng các đường bay kết nối Việt Nam với Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khung giờ từ 00h00 ngày 08-01-2026 đến 23h00 ngày 10-01-2026 (GMT+7), hành khách khi mua vé Deluxe và nhập mã DELUXE20 tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air sẽ được giảm 20% (chưa bao gồm thuế, phí) trên các đường bay Đông Bắc Á với thời gian bay từ 15-01 đến 31-3-2026 (GMT+7).

Cùng Vietjet khám phá Đông Bắc Á

Du lịch đầu năm đang rộn ràng tại Đông Bắc Á, nơi mỗi điểm đến đều mang đến một sắc thái riêng đầy cuốn hút. Từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) với nhịp sống sôi động, chợ đêm náo nhiệt và các lễ hội truyền thống đặc sắc, đến Hàn Quốc trong mùa đông lãng mạn cùng ẩm thực đặc trưng, Nhật Bản với khoảnh khắc hoa anh đào chớm nở, giàu bản sắc văn hóa, tất cả tạo nên hành trình mở đầu năm mới trọn vẹn và giàu cảm hứng.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ được thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại.