Để người tiêu dùng “An Tâm Vui Sắm”

Đặc biệt, với kênh online, khi người tiêu dùng an tâm mạnh tay mua sắm sẽ đem lại cơ hội bùng nổ doanh số cho nhà bán hàng, góp phần phát triển kinh tế khi dư địa của mảng này còn rất lớn.

Mua sắm online ngày càng nhiều

Với sự phát triển của công nghệ cùng với hệ thống phân phối bán hàng online rộng khắp, người tiêu dùng có thể mua hàng từ khắp nơi và giao tận nhà. Nhiều sản vật cách xa về địa lý, người tiêu dùng vẫn có thể mua chỉ trong vài nút bấm trên điện thoại mà không cần phải đến tận nơi hoặc nhờ "xách tay" phức tạp.

Phiên mega live "Việt Nam cất cánh" tại Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing 2025) diễn ra tại TP HCM tháng 9-2025

Các hàng hóa trên online ngày càng phong phú, hầu như thị trường offline có gì, kênh online đều có, thậm chí, nhiều sản phẩm chỉ được bán độc quyền trên online. Nhiều mặt hàng giá trị cao cũng đưa lên online như: nhà, ô tô,…

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nóng, bán hàng online cũng bộc lộ nhiều bất cập khiến người tiêu dùng lo lắng, nhất là sau các vụ việc bán hàng giả, hàng nhái online bị phanh phui.

Ông Đỗ Quang Huy, Giám đốc Công ty CP Ecotop - chuyên gia về thương mại điện tử (TMĐT), đúc kết mối lo nhất của người tiêu dùng khi mua online là hàng kém chất lượng từ đặc thù người mua không thể trực tiếp nhìn, sờ, cầm, nắm sản phẩm trước khi mua. Hơn nữa, bán hàng online thời gian qua tập trung vào cạnh tranh giá rẻ cũng tạo rào cản cho các sản phẩm chất lượng, có thương hiệu nhưng không tốt về giá.

Để khắc phục điều này, ông Huy kiến nghị các sàn có chính sách tạo điều kiện cho các thương hiệu uy tín, chất lượng tham gia kênh online nhiều hơn trong giai đoạn đầu để họ quen với vận hành bán hàng online. Còn để các doanh nghiệp tự "bơi" khả năng cạnh tranh về giá là rất khó khăn.

"Có thể học tập mô hình của Trung Quốc trong việc xây dựng các shop có gắn huy hiệu (cao hơn shop mall) và yêu cầu các shop này ký quỹ để sàn TMĐT xử lý nhanh các trường hợp có khiếu nại để tăng mức độ uy tín, thu hút người dùng" – ông Huy góp ý.

Ông Huy cũng nói thêm, thực tế nhiều trường hợp nhà bán hàng và nhà sáng tạo nội dung không nắm rõ quy định pháp luật nên vô tình vi phạm, gây ra tình trạng thiếu trật tự trên thị trường online. Do đó, việc thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, thuế… nhằm giúp hoạt động kinh doanh trên mạng tuân thủ đúng quy định ngay từ đầu.

Chung tay cho thị trường lành mạnh

Tại khóa đào tạo về pháp lý và thuế trong TMĐT với chủ đề "Kinh doanh dài lâu - Bắt đầu từ luật" tổ chức tại TP HCM mới đây do Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương phối hợp cùng TikTok Shop tổ chức, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT và Công nghệ số cho biết, sáng tạo là chìa khóa nhưng bền vững nằm ở đạo đức và tuân thủ pháp luật.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT và Công nghệ số (cầm micro) trả lời thắc mắc của các nhà bán hàng về các quy định kinh doanh online tại sự kiện "Kinh doanh dài lâu - Bắt đầu từ luật"

"Đạo đức kinh doanh là cam kết minh bạch với khách hàng. Tuân thủ pháp luật là trụ cột kiến tạo môi trường TMĐT công bằng, minh bạch. Hiểu đúng và đầy đủ về luật, nghĩa vụ thuế và quảng cáo trung thực - những yếu tố quyết định uy tín và phát triển dài hạn" – ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam, chia sẻ: "Chương trình đào tạo 'Kinh doanh dài lâu - Bắt đầu từ luật' thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững của TMĐT tại Việt Nam. TikTok Shop không chỉ trao công cụ tăng trưởng mà còn luôn sẵn sàng đồng hành với cơ quan quản lý nhà nước nhằm trang bị kiến thức pháp lý vững chắc cho các nhà bán hàng và nhà sáng tạo trong hệ sinh thái của TikTok Shop. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Bộ Công Thương kiến tạo thế hệ số vừa sáng tạo, vừa am tường pháp lý, xây dựng hệ sinh thái TMĐT chuyên nghiệp, đáng tin cậy, là cơ sở để người tiêu dùng an tâm vui sắm".

Ông Nguyễn Lâm Thanh, nói thêm: Ưu tiên hàng đầu của TikTok Shop là xây dựng và duy trì môi trường mua sắm cởi mở, đáng tin cậy - nơi người tiêu dùng không chỉ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm nhiều niềm vui mà còn an tâm trong từng quyết định.

Chiến dịch "An Tâm Vui Sắm" do TikTok Shop phối hợp cùng Tạp chí Công Thương thực hiện

