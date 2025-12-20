Vietcombank ban hành Khung Trái phiếu bền vững

Khung Trái phiếu bền vững Vietcombank được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí của danh mục phân loại xanh theo Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4-7-2025 và tự nguyên tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như Hướng dẫn Trái phiếu bền vững năm 2021 của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA), với sự hỗ trợ tích cực từ Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI).

Bám sát định hướng của Chính phủ với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0" đến năm 2050 và đổi mới mô hình kinh tế theo hướng xanh, số, tuần hoàn, bền vững, Vietcombank luôn chú trọng yếu tố tăng trưởng bền vững và phấn đấu trở thành định chế tài chính dẫn đầu về tích hợp các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong hoạt động kinh doanh. Việc xây dựng Khung Trái phiếu bền vững là hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa cam kết mạnh mẽ của Vietcombank về phát triền bền vững, ưu tiên tăng trưởng tín dụng cho các mục tiêu môi trường và xã hội.

Khung Trái phiếu bền vững Vietcombank có 4 trụ cột chính, bao gồm:

- Sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu;

- Quy trình đánh giá và lựa chọn dự án;

- Quản lý nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu;

- Báo cáo.

Nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu bền vững được Vietcombank dùng để cho vay các dự án có tác động tích cực tới môi trường và xã hội bao gồm: Năng lượng tái tạo, năng lượng mới; Giao thông bền vững; Công trình xanh; Quản lý nước và Tài nguyên nước bền vững; Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Bảo tồn đa dạng sinh học; Công nghiệp chế biến, chế tạo bền vững; Quản lý chất thải và hiệu quả tài nguyên; Dịch vụ thiết yếu – Y tế; Dịch vụ thiết yếu – Giáo dục và đào tạo nghề; Nhà ở xã hội; Cơ sở hạ tầng cơ bản; An ninh lương thực.

Khung Trái phiếu bền vững Vietcombank được Sustainable Fitch (tổ chức độc lập đưa ra Ý kiến Bên Thứ Hai - Second Party Opinion) đánh giá cao với xếp hạng Tốt (Good) - đây là mức cao thứ hai trong khung đánh giá của Sustainable Fitch. Sustainable Fitch đánh giá quy trình đánh giá và lựa chọn dự án và Báo cáo đánh giá tác động theo Khung Trái phiếu bền vững Vietcombank được xếp hạng ở mức Xuất sắc (Excellent), đáp ứng thông lệ tốt nhất của thị trường quốc tế.

Vietcombank tin rằng với quy mô, tầm ảnh hưởng và cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề về ESG, chúng tôi sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình giải quyết các thách thức cấp bách về môi trường và xã hội của thời đại, thúc đẩy bền vững và xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng.

Khung Trái phiếu bền vững Vietcombank và Ý kiến đánh giá của Sustainable Fitch được đăng tải trên website Vietcombank.