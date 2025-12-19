Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân phường Cầu Kiệu, TPHCM

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của bệnh viện, hướng đến mục tiêu hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng cao với chi phí hợp lý, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong dịp cuối năm.

ThS - BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (ở giữa, áo trắng) trao tặng ngân sách đóng góp cho Quỹ Xã hội phường Cầu Kiệu, TPHCM và 500 suất khám miễn phí cho người dân dịa phương. Ảnh: BVCC

Đại diện bệnh viện cho biết, việc đồng hành cùng phường Cầu Kiệu, TPHCM không chỉ là hoạt động tài trợ mà còn là một phần trong định hướng phát triển bền vững của Hoàn Mỹ Sài Gòn - lấy người bệnh và sức khỏe cộng đồng làm trung tâm. Sự kiện cũng đánh dấu hành trình dài gắn bó của bệnh viện với địa phương, nơi Hoàn Mỹ Sài Gòn đặt trụ sở và phát triển, đồng hành cùng đời sống y tế và sinh hoạt của người dân khu vực.

Đồng hành cùng cộng đồng bằng các hoạt động thiết thực

Hơn 100 nhân viên y tế của Hoàn Mỹ Sài Gòn đã tham gia sự kiện đi bộ cùng gần 1.500 vận động viên thuộc nhiều đơn vị trên địa bàn, lan tỏa tinh thần vận động và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tham gia Cuộc đi bộ vận động Quỹ xã hội phường Cầu Kiệu năm 2025. Ảnh: BVCC

Hoạt động này tiếp nối chuỗi chương trình cộng đồng mà Hoàn Mỹ Sài Gòn thực hiện trong năm 2025, bao gồm đồng hành y tế tại các sự kiện cộng đồng quy mô lớn như Lễ Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước; các giải thể thao, hoạt động ngoài trời của các doanh nghiệp và cơ quan báo chí tại TPHCM.

ThS - BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ: "Cùng với các chương trình tầm soát sức khỏe, tầm soát ung thư, bệnh lý tim mạch… dành cho người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em diễn ra định kỳ và thường niên tại khu vực TPHCM và các tỉnh thành lân cận, chúng tôi tin rằng việc đồng hành cùng phường Cầu Kiệu trong các hoạt động chung tay góp sức tạo nên chính sách xã hội tốt hơn, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Đây là một mục tiêu quan trọng trong sứ mệnh chung của Hoàn Mỹ, thể hiện vai trò và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống và chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn".

Dấu ấn thương hiệu Hoàn Mỹ tại TPHCM

Trải qua 26 năm hoạt động tại tuyến đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu, TPHCM), Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe quen thuộc của người dân khu vực, nhiều năm được ghi nhận thuộc nhóm bệnh viện có chất lượng cao tại TPHCM (theo kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên 83 tiêu chí của Bộ Y tế do Sở Y tế TPHCM công bố).

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã trở thành thương hiệu gần gũi với người dân phường Cầu Kiệu. Ảnh: BVCC

Về năng lực chuyên môn, bệnh viện sở hữu phòng xét nghiệm từng đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 15189:2012 (từ tháng 7-2020 đến tháng 7-2023) và được Westgard QC (Mỹ) xác nhận hiệu suất Six Sigma VP trong giai đoạn 2020 - 2021; đồng thời, bệnh viện sở hữu hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA™ Hero và hệ thống chụp - can thiệp mạch DSA hai bình diện Innova IGS 630 Autoright™ tích hợp trí tuệ nhân tạo, phục vụ hiệu quả công tác chẩn đoán và điều trị.

Năm 2025, Hoàn Mỹ Sài Gòn là một trong 18 bệnh viện, phòng khám thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đạt chuẩn quốc tế ACHSI, qua đó, thể hiện định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe quốc tế.

Việc đồng hành cùng chương trình gây quỹ địa phương một lần nữa khẳng định vai trò của Hoàn Mỹ Sài Gòn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và lan tỏa giá trị nhân văn, củng cố vị thế của bệnh viện như một thương hiệu y tế gắn bó với đời sống người dân TPHCM.