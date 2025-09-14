An Tâm Vui Sắm và thương mại điện tử bền vững

Thương mại điện tử đang thay đổi

Theo nền tảng dữ liệu Metric.vn, doanh số thị trường thương mại điện tử Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 đạt 202,3 nghìn tỉ đồng, tăng 41,52% so với cùng kỳ 2024.

Dù doanh số tăng trưởng mạnh nhưng so với cùng kỳ năm 2024, có hơn 80.000 gian hàng đã không còn hoạt động hoặc không phát sinh đơn hàng trong 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy thị trường ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Đáng chú ý, báo cáo Metric.vn cũng chỉ ra, các shop mall chính hãng ngày càng chiếm ưu thế trong lựa chọn của người tiêu dùng, trở thành nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng doanh số trên các sàn thương mại điện tử.

Mặc dù chỉ chiếm 3,4% tổng số shop, các shop mall lại đóng góp đến 28,7% tổng doanh số trên hai sàn lớn, cho thấy vai trò vượt trội của nhóm này trong việc tạo ra giá trị bán hàng. Người tiêu dùng đang ngày càng ưu tiên các cửa hàng chính hãng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và độ tin cậy của dịch vụ.

Tăng trưởng doanh số của shop mall trên cả hai nền tảng đều cao, xu hướng mua sắm đang dịch chuyển mạnh về phía các thương hiệu có uy tín. Điều này phản ánh tâm lý tiêu dùng ngày càng khắt khe, đề cao sự an tâm khi mua sắm trong bối cảnh hàng hóa kém chất lượng tràn lan.

Shop mall vì thế không chỉ là nhóm dẫn dắt doanh số, mà còn là chỉ dấu cho sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử.

Riêng trên TikTok Shop, trong 6 tháng đầu năm 2025, số lượng Shop Mall chỉ tăng 3,99% nhưng doanh số lại tăng tới 107,3%, cho thấy rõ xu hướng này.

Xây dựng môi trường mua sắm đáng tin cậy

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam, chia sẻ: "Ưu tiên hàng đầu của TikTok Shop là xây dựng và duy trì môi trường mua sắm cởi mở, đáng tin cậy - nơi người tiêu dùng không chỉ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm nhiều niềm vui mà còn an tâm trong từng quyết định. Tin rằng mục tiêu này không thể chỉ được xây dựng từ một phía, TikTok Shop khuyến khích sự chung tay của tất cả các "thành viên" trong hệ sinh thái TikTok và TikTok Shop."An Tâm Vui Sắm" thể hiện tầm nhìn của chúng tôi về phát triển thương mại điện tử bền vững, với trọng tâm là trải nghiệm và quyền lợi của khách hàng."

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam

Hướng tới xây dựng trải nghiệm thương mại điện tử an toàn và đáng tin cậy, TikTok Shop không ngừng nỗ lực mang tới các tính năng, giải pháp và hỗ trợ cần thiết giúp người tiêu dùng an tâm vui sắm. Đồng thời, khuyến khích người tiêu dùng ghi nhớ và áp dụng các khuyến nghị sau để chủ động kiến tạo trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy.

Những khuyến nghị chính thức từ TikTok Shop bao gồm:

Ưu tiên lựa chọn nhà bán hàng uy tín: Người tiêu dùng được khuyến khích lựa chọn các nhà bán hàng đủ điều kiện tham gia Trung tâm Thương mại của TikTok Shop (TikTok Shop Mall) hoặc sở hữu số điểm đánh giá sao cao và có các phản hồi tích cực.

Tìm hiểu kỹ về thông tin sản phẩm: Người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm từ nhà bán hàng uy tín; các sản phẩm được trang bị hình ảnh và thông tin rõ ràng, sở hữu lượt mua cao và nhận được đánh giá tốt từ người dùng; cũng như các sản phẩm được TikTok Shop gắn nhãn "Hàng Việt", "OCOP", hay "Mall".

Phiên livestream do Báo Người Lao Động phối hợp cùng TikTok Shop tổ chức với các sản phẩm gắn nhãn “Hàng Việt”

Phiên livestream do Báo Người Lao Động phối hợp cùng TikTok Shop tổ chức với các sản phẩm gắn nhãn "Hàng Việt"

Với chính sách đăng tải sản phẩm cụ thể và đội ngũ chuyên trách thực thi, TikTok Shop sẽ thực hiện quy trình rà soát sản phẩm được đưa lên nền tảng bởi người bán, cam kết luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Trang bị đầy đủ thông tin về quyền lợi người mua hàng: Người tiêu dùng được khuyến khích chủ động cập nhật các thông tin về quyền lợi của người tiêu dùng để có cách xử lý thích hợp, đặc biệt trong những trường hợp cần khiếu nại. Hiện TikTok Shop đã cung cấp chính sách đổi trả và hoàn tiền với mục tiêu giúp người tiêu dùng an tâm khi mua sắm.

Việc người tiêu dùng có nhận thức tốt về quyền lợi của bản thân cũng như có sự cân nhắc kỹ lưỡng khi tham gia mua sắm trực tuyến cũng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp, nhà bán hàng và các KOL, KOC đầu tư nhiều hơn vào nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, qua đó cùng xây dựng một môi trường thương mại điện tử an toàn và bền vững.

Không chỉ đánh dấu bước đi quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền lợi người tiêu dùng, chiến dịch "An Tâm Vui Sắm" còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của TikTok Shop trong việc xây dựng một nền tảng mua sắm an toàn, minh bạch, chung tay thúc đẩy sự phát triển bền vững của thương mại điện tử Việt Nam.

Tri ân thương hiệu đồng hành Chiến dịch An Tâm Vui Sắm có sự đồng hành từ các thương hiệu Dear Klairs, SKIN1004 và Nature’s Way góp phần lan tỏa thông điệp của chiến dịch.

TÂN ĐẠT