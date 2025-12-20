Chi hội Gia Định - Hội Doanh nhân Sài Gòn: Tạo điểm tựa kết nối doanh nghiệp

Ngày 19-12, tại TP HCM, Chi hội Gia Định trực thuộc Hội Doanh nhân Sài Gòn đã chính thức ra mắt, đánh dấu sự hình thành của một tổ chức doanh nhân mới trong bối cảnh thành phố hoàn tất việc sắp xếp các đơn vị hành chính và khơi dậy giá trị lịch sử của vùng đất Gia Định.

Lễ ra mắt diễn ra trang trọng, ấm cúng với sự tham dự của Ban Lãnh đạo Hội Doanh nhân Sài Gòn, đại diện các ban ngành, cùng hơn 50 doanh nhân hội viên và đông đảo đối tác.

Lễ ra mắt Chi hội Gia Định

Chi hội Gia Định được thành lập với phương châm "Chung niềm tin - Vững giá trị", hướng đến xây dựng một cộng đồng doanh nhân đoàn kết, đề cao sự tử tế trong kinh doanh và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Chi hội đặt mục tiêu trở thành điểm tựa để các doanh nghiệp hội viên chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và mở rộng cơ hội hợp tác trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Theo Ban Chấp hành Chi hội, việc ra mắt vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung lực lượng doanh nhân năng động cho Hội Doanh nhân Sài Gòn, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP HCM.