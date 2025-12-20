Grab tôn vinh di sản và ẩm thực Việt Nam tại Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ)

Việt Nam, ngày 17-12-2025 - Grab đã đồng hành cùng du lịch Việt Nam vươn mình ra thế giới, hiện diện giữa tâm điểm Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ) với những biểu trưng văn hóa quen thuộc.

Những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam như chiếc xích lô lướt qua Đại nội Huế, phố cổ Hội An, nem cua bể và bánh xèo đã xuất hiện trên màn hình quảng cáo lớn tại Quảng trường Thời Đại – điểm đến biểu tượng của khu vực Manhattan, thành phố New York.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá của Grab nhằm "thắp sáng" tháng 12 - tháng lễ hội của năm, mang những sắc màu ấm áp đậm chất Đông Nam Á nhiệt đới đến với người dân tại một trong những đô thị sầm uất nhất thế giới.

Trong chiến dịch lần này, Grab đã ra mắt loạt quảng cáo mới với thời lượng 15 giây nhằm tôn vinh những hình ảnh biểu tượng cho du lịch và ẩm thực của một số quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan.

Kể từ khi niêm yết trên sàn Nasdaq (Nasdaq: Grab) vào năm 2021, Grab đã tận dụng kênh quảng bá hữu hiệu là các màn hình quảng cáo tại Quảng trường Thời Đại để tôn vinh các đối tác thương nhân, những người đang sở hữu những cửa hàng phục vụ cho nhu cầu ẩm thực đa dạng của hàng triệu người dùng trên khắp Đông Nam Á thông qua ứng dụng Grab.

Năm nay, chiến dịch diễn ra từ ngày 2.12 đến 12.12.2025, gồm 7 video quảng cáo giới thiệu hình ảnh và ẩm thực đặc trưng của Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các nội dung được thực hiện với sự phối hợp của cơ quan xúc tiến du lịch các quốc gia, nhằm truyền cảm hứng cho du khách quốc tế khám phá Đông Nam Á thông qua những trải nghiệm bản địa đặc sắc.

Hình ảnh chiếc xích lô lướt qua Đại nội Huế trên màn hình quảng cáo lớn tại Quảng trường Thời Đại

Theo dự báo của Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới (WTTC), GDP du lịch của Đông Nam Á sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hằng năm là 5,5% (tính theo tổng tác động) và 5,9% (đóng góp trực tiếp) trong giai đoạn 2024–2034. Tính riêng trong năm 2024, ngành du lịch và lữ hành đã đóng góp khoảng 1/8 tổng số việc làm tại khu vực Đông Nam Á.

Grab hiện đang hoạt động tại hơn 800 thành phố trong khu vực, phục vụ hàng triệu người dùng. Với lợi thế về khoảng cách gần, kết nối hàng không thuận tiện và chính sách thị thực ngày càng cởi mở, nhiều du khách quốc tế thường kết hợp tham quan nhiều quốc gia trong cùng một hành trình.

Thông qua siêu ứng dụng Grab, du khách có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ di chuyển an toàn và đáng tin cậy (bao gồm xe công nghệ, tuk-tuk, Grab Xích Lô – dịch vụ xích lô truyền thống tại TP Huế), khám phá ẩm thực địa phương tại quán hoặc qua dịch vụ giao đồ ăn, và thực hiện thanh toán không tiền mặt. Qua đó, du khách có được trải nghiệm du lịch liền mạch và đa ngôn ngữ từ khi đặt chân đến Việt Nam tới khi kết thúc chuyến đi.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết Grab đang hợp tác chặt chẽ với các Sở Du lịch tại nhiều địa phương trọng điểm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ngành du lịch. "Với chiến dịch quảng bá mới tại Manhattan - khu vực được xem là "giao lộ" của du khách toàn cầu – chúng tôi mong muốn giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc và đầy sức sống, đồng thời truyền cảm hứng để du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam cho những hành trình tiếp theo." ông Trọng chia sẻ.

Bà Trần Thị Hoài Trâm – Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Huế đánh giá việc hình ảnh xích lô Huế xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại mang ý nghĩa đặc biệt trong công tác quảng bá du lịch. Theo bà, Grab Xích Lô – chính thức ra mắt từ tháng 8-2025 – là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực chuyển đổi số các loại hình giao thông truyền thống, hướng tới mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị năng động nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa

Hình ảnh phố cổ Hội An trên màn hình quảng cáo lớn tại Quảng trường Thời Đại

Trong thời gian qua, Grab đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng và TP HCM nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ngành du lịch, hỗ trợ hộ kinh doanh và tiểu thương nâng cao kỹ năng số. Các chương trình hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần phát triển du lịch bền vững và đóng góp tích cực cho kinh tế – xã hội địa phương.

Về Grab Grab là một siêu ứng dụng hàng đầu tại Đông Nam Á, cung cấp các dịch vụ giao nhận, di chuyển và các dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Grab đang cung cấp dịch vụ tại hơn 800 thành phố thuộc 8 quốc gia khu vực Đông Nam Á bao gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Mỗi ngày, Grab hỗ trợ hàng triệu người dùng đặt thức ăn, đi chợ hộ, gửi hàng hóa, đặt xe ô tô hoặc xe taxi, thanh toán trực tuyến hoặc tiếp cận với các dịch vụ cho vay, bảo hiểm, tất cả thông qua một ứng dụng duy nhất. Tại Malaysia, Grab vận hành các chuỗi siêu thị thuộc Jaya Grocer và Everrise, từ đó mang dịch vụ mua sắm hàng hoá, nhu yếu phẩm trực tuyến tiện lợi đến với nhiều người dùng hơn. Là một phần trong danh mục sản phẩm tài chính kỹ thuật số, Grab cũng cung cấp các dịch vụ ngân hàng số thông qua GXS Bank tại Singapore and GXBank tại Malaysia. Grab được thành lập vào năm 2012 với sứ mệnh đưa Đông Nam Á tiến về phía trước thông qua việc tạo thêm cơ hội kinh tế cho mọi người. Grab nỗ lực hướng đến ba mục tiêu cốt lõi: mang đến hiệu quả tài chính cho các cổ đông; đồng thời tạo ra tác động xã hội tích cực, trong đó có việc tăng cường năng lực kinh tế cho hàng triệu người dân trong khu vực; và giảm thiểu tác động đến môi trường.