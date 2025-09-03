Với nhiều người, mua sắm online đã không còn xa lạ khi chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, người tiêu dùng gần như có thể mua mọi thứ mình cần mà không nhất thiết phải đến tận nơi.

Giúp người dùng an tâm trong từng quyết định

Tuy nhiên, sự tiện lợi cũng đi kèm rủi ro nên người tiêu dùng cũng cần học cách tự bảo vệ mình để có thể tự tin tận hưởng tiện ích mà công nghệ mang lại.

Đặc biệt, với tốc độ tăng trưởng nóng, ngày càng có nhiều người mới bắt đầu hoặc tăng tỉ lệ mua sắm online nên việc am hiểu về phương thức giao dịch này càng trở nên quan trọng để tự tin mua sắm.

Theo Công ty tư vấn tăng trưởng Thương mại Điện tử YouNet ECI, thương mại điện tử của Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng kép 35%/năm đến năm 2028.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam cho biết: "Ưu tiên hàng đầu của TikTok Shop là xây dựng và duy trì môi trường mua sắm cởi mở, đáng tin cậy - nơi người tiêu dùng không chỉ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm nhiều niềm vui mà còn an tâm trong từng quyết định. Tin rằng mục tiêu này không thể chỉ được xây dựng từ một phía, TikTok Shop khuyến khích sự chung tay của tất cả các "thành viên" trong hệ sinh thái TikTok và TikTok Shop."An Tâm Vui Sắm" thể hiện tầm nhìn của chúng tôi về phát triển thương mại điện tử bền vững, với trọng tâm là trải nghiệm và quyền lợi của khách hàng" – ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh.

15.000 video hưởng ứng chiến dịch

Hoạt động điểm nhấn của chiến dịch là cuộc thi (hashtag challenge) #AnTamVuiSam trên nền tảng TikTok diễn ra từ ngày 15-3-2025 tới ngày 15-6-2025 hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về quyền lợi của người tiêu dùng khi tham gia mua sắm trực tuyến.

Đồng thời, khuyến khích nhà bán hàng và nhà sáng tạo tuân thủ tiêu chuẩn minh bạch, có trách nhiệm, chiến dịch đã tạo ra gần 15.000 video do người dùng TikTok thực hiện nhằm chia sẻ các bí quyết, kinh nghiệm mua sắm thông minh, an toàn trên môi trường số.

Theo đó, các "bí kíp" mua hàng online không chỉ được rỉ tai nhau hay được chia sẻ trong hội nhóm giới hạn mà được chia sẻ rộng rãi đến cộng đồng, giúp nhiều người trở nên "thông thái" hơn khi mua sắm.

Tổng số lượt xem các hashtag #AnTamVuiSam, #NguoiTieuDung, #MinhBach_TrachNhiem đạt tới gần 400 triệu sau hơn 3 tháng triển khai và con số tiếp tục tăng cao bởi các video chất lượng tiếp tục lan tỏa đến người xem.

Các video đa số thực hiện từ chính trải nghiệm người dùng nên có tính chân thật cao, giúp người xem rút được nhiều kinh nghiệm quý để mua sắm online.

Cuộc thi khép lại, 15 nhà sáng tạo nội dung, nhà bán hàng và kênh nội dung có đóng góp nổi bật cho chiến dịch như: Nguyễn Thị Kim Thoa (kênh Cô Ba Edit -@cobaedit7), Nguyễn Thị Minh Ngọc (kênh BTV Ngọc BamBoo -@btvngocbamboo), Nguyễn Thanh Hà (kênh Lười đi du lịch -@thanha_travelfootage), Chu Thanh Tùng An (kênh Ti Ak - @tiakstylebeauty), Võ Cao Thiên Ân (kênh Ti Ak- @tiakstylebeauty), Nhà bán hàng Đảo Hải Sản (kênh Đảo Hải Sản- @daohaisanvn),... đã được trao giải.

Các nhà sáng tạo nội dung nổi bật của Chiến dịch "An Tâm Vui Sắm" do TikTok Shop phối hợp cùng Tạp chí Công Thương nhận giải thưởng

Nhiều nhà sáng tạo nội dung đã tỉ mỉ hướng dẫn cách mua sắm online từ việc chọn sàn, chọn shop, chọn sản phẩm và cả cách quay video sản phẩm khi nhận hàng để phòng ngừa rủi ro. Cũng có nhà sáng tạo nội dung hướng dẫn cho người dùng cách mua từng ngành hàng như: mỹ phẩm, đồ công nghệ, hàng tươi sống, hàng thời trang,… tốt nhất cho người dùng chứ không đơn giản là giá hời.

Bên cạnh đó, Vitamin Network được vinh danh là là Mạng lưới đối tác đa kênh (MCN) có đóng góp nổi bật cho chiến dịch khi có nhiều nhà sáng tạo tham gia hưởng ứng chiến dịch nhất.

Vitamin Network được vinh danh là là Mạng lưới đối tác đa kênh (MCN) có đóng góp nổi bật cho chiến dịch "An Tâm Vui Sắm"

Tri ân thương hiệu đồng hành Chiến dịch An Tâm Vui Sắm có sự đồng hành từ các thương hiệu Dear Klairs, SKIN1004 và Nature’s Way góp phần lan tỏa thông điệp của chiến dịch.

TÂN XUÂN