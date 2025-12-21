Doanh nghiệp
Yến sào Khánh Hòa tổ chức hội thao truyền thống năm 2025

Ngày 20-12-2025, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội thao truyền thống CNVCLĐ Công ty Yến sào Khánh Hòa năm 2025 tại Khánh Hòa.

Hội thao được tổ chức nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2025) và 35 năm xây dựng, phát triển Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa (09/11/1990 – 09/11/2025).

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa cùng CBCNV sải những bước chạy đầu tiên

Hội thao truyền thống CNVCLĐ Công ty Yến sào Khánh Hòa năm 2025 thu hút hơn 1.500 vận động viên là cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn Công ty Yến sào Khánh Hòa tham gia. Giải chạy Việt dã có hai cự ly: nữ 3 km và nam 5 km.

Niềm vui chiến thắng

Khoảnh khắc đáng nhớ

Hội thao là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường kết nối, giao lưu, nâng cao tinh thần đoàn kết; tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Công ty; lan tỏa những giá trị văn hóa doanh nghiệp. Chương trình góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng đời sống văn hóa doanh nghiệp lành mạnh; đồng thời lan tỏa tinh thần kỷ luật, bền bỉ và khát vọng vươn xa trong hành trình 35 năm xây dựng và phát triển Yến sào Khánh Hòa.

Với số lượng VĐV tham gia đông đảo, mọi khâu vận hành đều được BTC chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn đường chạy, y tế, an ninh và trải nghiệm của VĐV. Ngoài ra, các VĐV còn được ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên cung đường chạy.

Mỗi bước chạy của bà Trịnh Thị Hồng Vân là một thông điệp mạnh mẽ

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty cho biết: "Mỗi bước chạy là một thông điệp mạnh mẽ về ý thức chăm sóc sức khỏe, là lời kêu gọi mọi người hãy dành thời gian cho hoạt động thể thao bởi có sức khỏe, ta mới có thể chinh phục mọi mục tiêu trong cuộc sống. Đây là nền tảng cho mục tiêu xây dựng những công dân khỏe mạnh, năng động, góp phần xây dựng thương hiệu Yến sào Khánh Hòa ngày càng vươn xa."

Dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã phát động quyên góp với tinh thần "tương thân tương ái". Công ty tặng xã Khánh Vĩnh và Tây Khánh Vĩnh mỗi xã 150 triệu đồng và sản phẩm công ty, góp phần sớm ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Công ty Yến sào Khánh Hòa tặng xã Khánh Vĩnh và Tây Khánh Vĩnh mỗi xã 150 triệu đồng và sản phẩm công ty

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Yến sào Khánh Hòa kiên định nâng cao chất lượng sản phẩm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, đồng hành cùng địa phương và cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Kết quả hội thao

VĐV Nguyễn Thị Kim Viên, Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đoạt giải Nhất cự ly nữ.

VĐV Nguyễn Lê Nhật Tú, Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đoạt giải Nhất cự ly nam.

Các giải tập thể: 01 Giải Nhất thuộc về Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, 01 Giải Nhì thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, 01 Giải Ba thuộc Nhà máy Chế biến nguyên liệu yến sào


Nam Trung
