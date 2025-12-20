Kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott có gần 4 triệu tài khoản

Không chỉ mang đến hình thức giải trí tiện lợi, kênh này còn ghi nhận gần 22 triệu vé trúng thưởng với tổng giá trị trả thưởng hơn 6.100 tỉ đồng, góp phần tạo thêm cơ hội và niềm vui cho hàng triệu người chơi trên cả nước.

Một trong những yếu tố giúp kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott được nhiều người chơi tin chọn chính là những lợi ích thiết thực mà kênh này mang lại. Việc mua vé qua điện thoại giúp người chơi tiết kiệm thời gian, chủ động tham gia dự thưởng mọi lúc, mọi nơi. Mỗi vé mua đều được xác nhận qua tin nhắn SMS và lưu trữ trên ứng dụng, đảm bảo đầy đủ các yếu tố bảo mật và minh bạch theo quy định. Đặc biệt, quy trình xác nhận và nhận thưởng được tối ưu nhanh chóng; khi trúng thưởng, người chơi sẽ nhận thông báo trực tiếp trên điện thoại và tiền thưởng (với giải dưới 10 tỉ đồng) được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

Nhiều người chơi lựa chọn mua vé số qua điện thoại vì tính nhanh chóng tiện lợi và an toàn

Đối với kênh phân phối xổ số qua điện thoại, người chơi có thể tham gia dự thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/Pro, Bingo18 và Lotto 5/35. Trong đó, xổ số quay nhanh Bingo18 là loại hình xổ số chỉ có trên kênh phân phối qua điện thoại, hướng đến nhóm người chơi yêu thích trải nghiệm giải trí nhanh, chỉ 6 phút/lần.

Trong suốt 5 năm vận hành, kênh phân phối qua điện thoại đã ghi nhận nhiều câu chuyện trúng thưởng đáng chú ý. Có người lần đầu thử vận may đã bất ngờ trúng giải lớn, có người kiên trì tham gia đều đặn và may mắn "mỉm cười" với những giải thưởng giá trị tiền tỉ.

Đáng chú ý nhất là trường hợp trúng Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá 256 tỉ đồng của ông Đ.H. (tỉnh Gia Lai), người đã đăng ký dự thưởng qua kênh điện thoại của Vietlott SMS trên thuê bao MobiFone. Chia sẻ tại lễ trao thưởng, ông cho biết ban đầu chỉ nghĩ mình trúng một giải nhỏ. "Khi mở tin nhắn và thấy con số quá lớn, tôi thực sự rất bất ngờ. Tôi không thể ngờ mình lại trở thành người trúng giải có giá trị cao thứ hai trong lịch sử xổ số Việt Nam", ông nói.

Ông Đ.H hiện đang nắm giữ mức giải thưởng kỷ lục trúng qua kênh điện thoại của Vietlott (Ảnh: DNCC)

Là người chơi xổ số tự chọn Lotto 5/35 trúng thưởng khi mua vé trên ứng dụng Vietlott SMS, anh N.C.H (Khánh Hoà) đã gắn bó với kênh điện thoại từ lâu bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn. Trước đó, anh đã tham gia hầu hết các sản phẩm của Vietlott nhưng chưa có may mắn trúng thưởng. Khi biết tin Lotto 5/35 sắp ra mắt, anh N.C.H đã sử dụng tính năng "chơi thử" trên Vietlott SMS, đồng thời theo dõi và mua vé sản phẩm này thường xuyên hơn. "Tôi đã từng sử dụng tính năng "chơi thử" Lotto 5/35 và lần đó tôi trúng giải Độc đắc 6 tỉ đồng. Sau khi sản phẩm ra mắt, tôi tiếp tục chơi và ước mong có ngày được trúng Độc đắc thật sự. Hôm đó, tôi mua 6 dãy số ngẫu nhiên và không ngờ may mắn đã tìm đến với tôi", anh chia sẻ.

Anh N.C.H (Khánh Hoà) nhận giải Độc đắc của Lotto 5/35 tại lễ trao giải (Ảnh: DNCC)

Đối với kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott, người chơi từ 18 tuổi trở lên chỉ cần tải ứng dụng, xác thực bằng căn cước công dân để đăng ký tài khoản và nạp tiền linh hoạt qua ngân hàng hoặc ví điện tử ngay trên ứng dụng.

Trước cột mốc kỷ niệm 5 năm vận hành kênh phân phối qua điện thoại, Vietlott kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng người chơi trên khắp cả nước, mở ra thêm nhiều cơ hội may mắn, lan tỏa những câu chuyện trúng thưởng tích cực và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Tải ứng dụng Vietlott SMS để trải nghiệm ngay hôm nay: https://info.vietlott-sms.vn