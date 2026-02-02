Chung kết ATP Challenger 50 Phan Thiet: Ilia Simakin trở thành nhà vô địch đầy thuyết phục

Giải quần vợt ATP Challenger 50 chặng thứ 2 vừa chính thức khép lại tại cụm sân tennis tiêu chuẩn quốc tế NovaWorld Phan Thiet (Lâm Đồng) với trận chung kết giữa hai đại diện xuất sắc của thế hệ tay vợt trẻ: Ilia Simakin và Yi Zhou (Trung Quốc).

Ilia Simakin chính thức trở thành nhà vô địch ATP Challenger 50

Trận đấu diễn ra trong không khí rực lửa tại NovaWorld Phan Thiet International Tennis Complex với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Cả hai tay vợt đã cống hiến những loạt bóng bền đỉnh cao.

Trận chung kết ATP Challenger 50 không chỉ là cuộc đọ sức về thể lực mà còn là sự đối đầu của hai trường phái thi đấu đầy thú vị giữa hai tay vợt chuyên nghiệp.

Ilia Simakin với lối chơi tấn công áp đặt với những cú đánh nặng từ cuối sân và sở hữu chiều cao lý tưởng 1,93m giúp tay vợt đã có những cú giao bóng sấm sét và những cú thuận tay đầy uy lực. Khả năng kiểm soát thế trận dựa trên sức mạnh thể chất là chìa khóa giúp anh gây áp lực liên tục lên đối thủ.

Ilia Simakin – Nhà vô địch ATP Challenger 50 giữ vững phong độ trong mọi trận đấu

Trái ngược với Simakin, tay vợt trẻ 20 tuổi Yi Zhou đến từ Trung Quốc với lối chơi bền bỉ, linh hoạt và nhiều chiến thuật, nổi bật với khả năng di chuyển bao sân cực tốt và kỹ thuật phòng ngự phản công sắc bén. Sự kiên trì và khả năng điều bóng thông minh của Yi Zhou đã tạo nên vô vàn khó khăn cho các pha tấn công của Simakin.

Tay vợt trẻ Yi Zhou thể hiện tinh thần thể thao chuyên nghiệp tạo giải ATP Challenger 50

Tại hiệp thi đấu thứ nhất, hai bên giằng co từng ván đấu. Tuy nhiên, ở ván thứ 11 quyết định, Simakin đã tận dụng tối đa những cú thuận tay uy lực để bẻ giao bóng thành công, ấn định chiến thắng sát sao 7-5. Trong hiệp thứ hai, thừa thắng xông lên, tay vợt người Nga tiếp tục duy trì sự ổn định. Dù Yi Zhou đã rất nỗ lực cứu bóng và thay đổi chiến thuật, nhưng Simakin vẫn quá chắc chắn trong các game cầm giao bóng, khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Ilia Simakin giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Yi Zhou

Với chiến thắng lần này, tay vợt Ilia Simakin đã chính thức trở thành nhà vô địch của giải đấu ATP Challenger 50. Đây là danh hiệu quan trọng giúp tay vợt trẻ tích lũy thêm điểm số quý giá trên bảng xếp hạng ATP toàn cầu.

Chia sẻ sau trận đấu, Ilia Simakin cho biết: "Tôi rất vui mừng và vinh dự khi giành được ngôi vị cao nhất trong giải đấu này. Giải đấu này rất quan trọng trong sự nghiệp thi đấu của bản thân tôi. Giải đấu được tổ chức rất tốt, mọi khâu đều chuẩn bị bài bản và chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Tôi ấn tượng với cảnh quan tuyệt đẹp tại NovaWorld Phan Thiet, đây cũng là lần đầu tiên tôi được thi đấu trong không gian bên biển. Tôi hy vọng sẽ sớm quay lại để thi đấu hoặc có dịp nghỉ dưỡng cùng gia đình".

Kết thúc chặng thi đấu thứ 2, giải đấu ATP Challenger 50 sẽ trở lại Việt Nam với các chặng 3 và chặng 4 vào tháng 5 năm nay tại NovaWorld Phan Thiet. Giải đấu do NovaGroup, NovaSports phối hợp với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân tổ chức. Chuỗi giải đấu này không chỉ giúp phát triển quần vợt trong nước mà còn quảng bá du lịch của tỉnh Lâm Đồng nói chung và đưa NovaWorld Phan Thiet trở thành tâm điểm của các giải thi đấu thể thao vươn tầm quốc tế.

NovaWorld Phan Thiet với hệ tiện ích đa dạng sẽ trở thành điểm đến của các giải thể thao quốc tế.

Việc tổ chức liên tiếp 4 giải ATP Challenger 50 thể hiện bước tiến chiến lược của Quần vợt Việt Nam, hướng tới đưa các giải quốc tế trở lại thường niên, xây dựng môi trường thi đấu đạt chuẩn ATP, phát triển lực lượng vận động viên trẻ, đồng thời gắn kết thể thao đỉnh cao với du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Giải không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn khẳng định năng lực tổ chức, uy tín và định hướng hội nhập quốc tế của Quần vợt Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để người hâm mộ được chứng kiến màn so tài chất lượng đến từ những tay vợt có đẳng cấp, mà còn là cơ hội hiếm có để các tay vợt Việt Nam được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm quý giá mà không mất quá nhiều chi phí di chuyển.