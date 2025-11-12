Chứng chỉ tiền gửi ACB: Sinh lời từ “thời gian vàng”

Trong giới đầu tư, thời điểm chính là chìa khóa của lợi nhuận. Những nhà đầu tư am hiểu tài chính luôn biết cách tận dụng "thời gian vàng" để "sinh lời vàng", thông qua các giải pháp có lợi suất tối ưu, khả năng sử dụng vốn linh hoạt và tăng trưởng bền vững, điển hình như Chứng chỉ tiền gửi của ACB.

Thời gian vàng, sinh lời vàng – Triết lý tài chính của nhà đầu tư hiện đại

Câu chuyện của ông P., lãnh đạo cấp cao tại một tập đoàn bất động sản lớn trong nước, là một minh chứng rõ nét cho triết lý này. Sở hữu danh mục đầu tư đa dạng từ cổ phiếu, trái phiếu đến các dự án bất động sản quy mô lớn, ông quản trị dòng vốn cá nhân rất chặt chẽ – theo dõi sát từng nhịp tiền ra vào, lịch thanh toán và các cơ hội tái đầu tư.

Những nhà đầu tư am hiểu tài chính luôn biết cách tận dụng “thời gian vàng” để “sinh lời vàng”.

Trong danh mục tài chính của ông, bên cạnh những khoản đầu tư dài hạn, còn có khoản vốn ngắn hạn – dòng tiền chờ đến hạn thanh toán hoặc chuẩn bị cho thương vụ mới. Với ông, phần vốn này đã có mục đích sử dụng nên không thể mạo hiểm, nhưng cũng không thể "nằm yên" trong tài khoản, làm mất giá trị của vốn theo thời gian.

"Tôi muốn đồng vốn của mình luôn ở trạng thái sẵn sàng, để khi cơ hội xuất hiện, tôi có thể xoay chuyển ngay – mà vẫn đảm bảo trong thời gian chờ đợi, tiền vẫn sinh lời", ông cho biết.

Vì vậy, khi ACB ra mắt Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) với lợi suất cao và cơ chế rút linh hoạt, ông nhanh chóng xem xét như một công cụ điều tiết dòng vốn ngắn hạn. Sau khi được tư vấn cơ chế tính lãi theo thời gian nắm giữ và khả năng sử dụng vốn linh hoạt, ông quyết định đầu tư 98 tỷ đồng ngay từ lô phát hành đầu tiên.

"Tôi có thể theo dõi lãi suất, biểu lợi suất bán trước hạn ngay trên ứng dụng ACB ONE, và chủ động rút vốn khi cần mà vẫn sinh lời. Mọi thứ diễn ra nhanh, rõ ràng và hiệu quả," ông P. cho biết.

Trải nghiệm này, theo ông, phù hợp với cách quản lý tài chính của người làm kinh doanh: luôn đặt sự chủ động lên hàng đầu và mỗi khoản tiền, dù chỉ "tạm nghỉ", cũng cần sử dụng hiệu quả để biến từng phút giây thành "thời gian vàng" sinh lời.

Giải pháp lợi suất tối ưu, linh hoạt sử dụng

Ra mắt từ cuối tháng 10-2025, CCTG của ACB nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và khách hàng ưu tiên – những người coi trọng hiệu quả vận hành dòng tiền và mong muốn vừa an toàn, vừa chủ động trong mỗi quyết định tài chính.

CCTG ACB đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính.

Theo ông Từ Tiến Phát – Tổng Giám đốc ACB, sự ra mắt của CCTG nằm trong chiến lược của ACB nhằm đa dạng hóa giải pháp đầu tư cho khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng ưu tiên và giới đầu tư cá nhân có yêu cầu cao về hiệu quả sinh lời và sự chủ động trong quản lý tài chính.

CCTG ACB được giới đầu tư đánh giá cao nhờ bốn lợi thế nổi bật. Trước hết, sản phẩm mang lại lợi suất hấp dẫn, sinh lời mỗi ngày với mức lãi cố định lên đến 6%/năm, tính theo thời gian nắm giữ thực tế. Bên cạnh đó, tính linh hoạt trong sử dụng vốn cho phép khách hàng có thể bán trước hạn khi cần mà vẫn hưởng lợi suất tương ứng, không mất cơ hội sinh lời.

Yếu tố an toàn và minh bạch cũng là điểm nhấn khi hợp đồng điện tử rõ ràng, hiển thị đầy đủ thông tin về kỳ hạn, mệnh giá, lãi suất và biểu lợi suất bán trước hạn; toàn bộ được bảo chứng bởi uy tín và nền tảng công nghệ của ACB. Cuối cùng, sản phẩm được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng ACB ONE, giúp tiết kiệm thời gian và kiểm soát hoàn toàn danh mục đầu tư.

CCTG ACB có lợi suất tối ưu, sử dụng linh hoạt.

Bên cạnh lợi thế nổi bật, CCTG ACB còn chinh phục khách hàng nhờ đội ngũ tư vấn tài chính am hiểu, có khả năng nắm bắt nhu cầu và chu kỳ dòng tiền cá nhân, qua đó đề xuất giải pháp phù hợp với từng kế hoạch tài chính. Đó cũng là cách ACB thành công trong việc đồng hành cùng ông P. – khách hàng đã tin tưởng đầu tư 98 tỷ đồng vào CCTG.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm việc với nhóm khách hàng đặc biệt này, chị Huỳnh Thị Kim Chi - Phó Giám Đốc Khối Khách hàng cá nhân ACB cho biết: "Muốn tư vấn hiệu quả, phải hiểu rõ sản phẩm CCTG, hiểu cách vận hành vốn và nhu cầu khách hàng để thiết kế giải pháp phù hợp tối ưu sinh lời. Khi giải pháp được ‘đo ni đóng giày’ đúng nhu cầu thực tế, khách hàng sẽ nhận thấy giá trị ngay – đó là cách thuyết phục hiệu quả nhất."

Cách tiếp cận dựa trên sự am hiểu và trải nghiệm thực tế ấy giúp đội ngũ tư vấn của ACB không chỉ bán sản phẩm, mà còn xây dựng niềm tin lâu dài với khách hàng. Kết hợp cùng sự linh hoạt của sản phẩm, nền tảng số hiện đại, CCTG ACB nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra mắt, trở thành giải pháp được lựa chọn để "thời gian vàng - sinh lời vàng".

