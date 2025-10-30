Thị trường
30/10/2025 15:48

ACB ra mắt sản phẩm đầu tư Chứng chỉ tiền gửi trên ACB ONE

ACB ONE – Giải pháp sinh lời vượt trội cho người kinh doanh và nhà đầu tư cá nhân

Trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động, nhiều chủ kinh doanh và nhà đầu tư cá nhân đang tìm kiếm một kênh đầu tư vừa an toàn, vừa linh hoạt tối ưu chuyển đổi dòng tiền kinh doanh và tiết kiệm.

Nắm bắt nhu cầu đó, ACB chính thức ra mắt sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi trên ứng dụng ACB ONE, mang đến lợi suất sinh lời mỗi ngày lên đến 5,8%/năm, cùng khả năng chủ động sử dụng vốn bất kỳ lúc nào mà vẫn được hưởng lợi nhuận theo thời gian thực nắm giữ.

ACB ra mắt Chứng chỉ tiền gửi trên ứng dụng ACB ONE với lợi suất lên đến 5,8%/năm.

ACB ra mắt Chứng chỉ tiền gửi trên ứng dụng ACB ONE với lợi suất lên đến 5,8%/năm.

Giữ tiền sinh lời – Dòng vốn vẫn linh hoạt

Với các chủ cửa hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, dòng tiền thường biến động mạnh theo mùa vụ. Trong thời gian ngắn tạm "rảnh tiền", nếu chỉ để trong tài khoản thanh toán thì lãng phí, còn gửi tiết kiệm dài hạn lại thiếu linh hoạt khi cần xoay vốn đột xuất.

Anh Nguyễn Văn Minh, chủ trung tâm điện máy tại TP HCM, chia sẻ: "Cuối năm doanh thu tăng nên tôi thường có vài trăm triệu tạm chưa cần dùng. Thay vì trước đây gửi tiết kiệm online, nay tôi đầu tư thêm vào chứng chỉ tiền gửi của ACB – vừa được lợi suất cao, vừa có thể rút một phần khi cần nhập hàng mà vẫn sinh lời. Cách này giúp tôi xoay vốn rất dễ mà vẫn hiệu quả hơn nhiều."

Không chỉ phù hợp với người kinh doanh, sản phẩm còn hấp dẫn với các khách hàng khá giả muốn tích lũy an toàn mà vẫn sinh lời đều đặn.

Bà Hồ Hoàng Lan (55 tuổi), khách hàng lâu năm của ACB, cho biết: "Tôi không muốn mạo hiểm với chứng khoán, vàng hay bất động sản lúc này. Với chứng chỉ tiền gửi ACB, tôi yên tâm vì lãi suất rõ ràng, tiền vẫn sinh lời mỗi ngày và có thể rút khi cần, tất cả làm ngay trên điện thoại."

Nhưng cũng có những quan điểm khác với Bà Lan, Ông Thanh, một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cho biết: "Dòng tiền của tôi luân chuyển liên tục từ chứng khoán, vàng hay bất động sản tùy từng thời điểm thị trường và cũng có những giai đoạn tôi không đầu tư gì cả, quyết định chờ đợi. Khi ACB ra mắt Sản phẩm chứng chỉ tiền gửi, tôi đầu tư ngay vì sản phẩm này phù hợp với nhu cầu của tôi, hoàn toàn linh hoạt dịch chuyển dòng tiền giữa các kênh mà lợi tức sinh lời cũng vượt trội."

ACB ra mắt sản phẩm đầu tư Chứng chỉ tiền gửi trên ACB ONE - Ảnh 1.

Chứng chỉ tiền gửi ACB có nhiều lợi thế nổi bật, là giải pháp sinh lời vượt trội cho người kinh doanh và nhà đầu tư cá nhân.

Lợi suất tốt – Linh hoạt – Thao tác online dễ dàng

Chứng chỉ tiền gửi ACB mang đến lợi suất cố định lên đến 5,8%/năm, đầu tư chỉ từ 10 triệu đồng. Điểm nổi bật là cơ chế tính lợi suất theo thời gian nắm giữ, giúp khách hàng "để tiền vẫn làm việc" – mỗi ngày cũng sinh lời, dù chưa đến kỳ đáo hạn.

Toàn bộ quá trình đầu tư, quản lý và rút vốn được thực hiện 100% trên ứng dụng ACB ONE. Hợp đồng chứng chỉ được cấp tự động, hiển thị rõ kỳ hạn, lãi suất, ngày phát hành và lợi suất theo thời gian nắm giữ. Khách hàng có thể theo dõi và bán bất kỳ lúc nào – đảm bảo tính thanh khoản cao, minh bạch và tiện lợi tuyệt đối.

Giải pháp đầu tư thông minh trong hệ sinh thái tài chính ACB

Theo ông Từ Tiến Phát – Tổng Giám đốc ACB, sự ra mắt của sản phẩm này thể hiện định hướng của ngân hàng trong việc mở rộng danh mục đầu tư thông minh cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp: "Với Chứng chỉ tiền gửi, ACB mong muốn mang đến cho khách hàng một giải pháp đầu tư an toàn, chủ động và hiệu quả. Khi thời gian được sử dụng đúng cách, mỗi phút giây đều có thể trở thành ‘thời gian vàng, sinh lời vàng’."

Cùng với các sản phẩm như vàng miếng, chứng chỉ quỹ, bảo hiểm và các giải pháp tài chính linh hoạt, chứng chỉ tiền gửi là một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đầu tư toàn diện của ACB.

Với hơn 30 năm phát triển bền vững và uy tín hàng đầu, ACB tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tích lũy, đầu tư và quản lý tài sản an toàn – linh hoạt – hiệu quả.

Lợi thế nổi bật của Chứng chỉ tiền gửi ACB:

Lợi suất hấp dẫn, sinh lời mỗi ngày lên đến 5,8%/năm.

Linh hoạt sử dụng vốn: dễ dàng và vẫn hưởng lợi suất theo thời gian nắm giữ.

Thực hiện 100% online: đầu tư, quản lý và rút vốn nhanh chóng trên ACB ONE.

An toàn – minh bạch: hợp đồng điện tử rõ ràng, bảo chứng bởi uy tín và nền tảng công nghệ của ACB.

Biến từng phút giây thành "thời gian vàng"

Khi thị trường biến động, người hiểu giá trị của thời gian luôn biết cách khiến từng phút giây làm việc cho mình.

Với Chứng chỉ tiền gửi ACB, việc đầu tư không còn là những quyết định lớn lao – mà là thói quen thông minh mỗi ngày, nơi dòng tiền nhàn rỗi vẫn sinh lời đều đặn và linh hoạt cho mọi kế hoạch kinh doanh hay cuộc sống.

ACB thu về 16.000 tỉ đồng lợi nhuận trong 9 tháng

(NLĐO) - Ngân hàng TMCP Á Châu vừa công bố kết quả kinh doanh quý III-2025 tăng trưởng ổn định

(NLĐO) - Ngân hàng TMCP Á Châu vừa công bố kết quả kinh doanh quý III-2025 tăng trưởng ổn định

PV

