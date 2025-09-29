ACB lần thứ 9 được vinh danh "50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam"

Bảng xếp hạng này do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức, với sự tham vấn từ các chuyên gia Trường Kinh doanh Harvard. Đây là năm thứ 9 liên tiếp ACB góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, khẳng định vị thế vững chắc của ngân hàng trong nhóm doanh nghiệp niêm yết dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh.

ACB lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng "50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam".

TOP50 được xây dựng dựa trên dữ liệu ba năm liên tiếp của các doanh nghiệp niêm yết, đánh giá qua ba chỉ số tài chính then chốt: tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS). Nhờ cơ chế đánh giá này, chương trình không chỉ ghi nhận hiệu quả kinh doanh hiện tại mà còn phản ánh sức bền trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Theo kết quả khảo sát Top 50 của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư, tổng giá trị vốn hóa của 50 công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất năm 2025 đạt hơn 120 tỉ USD, chiếm hơn 55% giá trị vốn hóa toàn sàn HOSE, trong đó có nhiều doanh nghiệp vốn hóa từ 1 tỉ USD trở lên. Danh sách năm nay tiếp tục cho thấy sức bật của kinh tế Việt Nam với sự góp mặt ngày càng nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, đặc biệt ở các ngành ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng và hạ tầng - những lĩnh vực đang dẫn dắt động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang từng bước phục hồi nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức, ACB tiếp tục chứng minh năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh vượt trội. Theo báo cáo tài chính quý II-2025, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 6.100 tỉ đồng, tăng 33% so với quý trước; lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 10.700 tỉ đồng, hoàn thành gần một nửa kế hoạch năm. Hiệu quả vận hành tiếp tục được khẳng định khi ROE duy trì trên 20%, tỉ lệ chi phí/thu nhập (CIR) ổn định quanh 32%.

Về quy mô hoạt động, dư nợ tín dụng đạt 634.000 tỉ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm; huy động vốn đạt 707.000 tỉ đồng, tăng 10,6%, trong đó CASA chiếm 22,6%. Chất lượng tài sản được kiểm soát chặt với tỉ lệ nợ xấu hợp nhất sau CIC ở mức 1,26%, cải thiện so với cuối năm 2024.

Không chỉ dừng lại ở các chỉ số tài chính, ACB còn nổi bật nhờ chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ, đầu tư vào nền tảng công nghệ, mở rộng dịch vụ trực tuyến và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Tỉ lệ giao dịch qua kênh số tăng nhanh, đóng góp ngày càng lớn vào hiệu quả vận hành. Đồng thời, ngân hàng cũng tăng cường kiểm soát rủi ro, duy trì bộ đệm vốn an toàn và chính sách dự phòng thận trọng, giúp ACB đứng vững trước biến động thị trường.



Những kết quả này nối tiếp thành công của năm 2024, khi ACB ghi nhận hơn 21.000 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, ROE đạt khoảng 22% cùng tốc độ tăng trưởng tài sản, tín dụng và huy động vốn ấn tượng. Đây là nền tảng quan trọng để ngân hàng hiện thực hóa mục tiêu năm 2025, trong đó đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 23.000 tỉ đồng và kiểm soát tỉ lệ nợ xấu dưới 2%.

Cùng với hai danh hiệu "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu" và "Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo" (sản phẩm ONE - GEN AI - Trợ lý ảo thông minh cho khách hàng doanh nghiệp) tại Giải thưởng ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025 vừa qua, sự ghi nhận từ TOP50 năm 2025 thêm một lần nữa khẳng định vị thế của ACB là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu, duy trì hiệu quả kinh doanh bền vững và tạo dựng giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.