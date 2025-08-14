Thị trường
14/08/2025 17:55

Không chỉ bay, nay còn “pay” - ACB chỉ “tip” thăng hạng Hội viên Lotusmiles

Với nhiều khách hàng của Vietnam Airlines, thẻ Lotusmiles không đơn thuần là công cụ tích điểm bay mà còn là biểu tượng của một trải nghiệm di chuyển đẳng cấp

Điều gì khiến một chiếc thẻ trở nên đáng giá hơn cả một món đồ xa xỉ? Với nhiều hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines, thẻ Lotusmiles giống như một "tấm hộ chiếu" vào thế giới đặc quyền, nhưng thử thách là không phải ai cũng dễ dàng thăng hạng.

Sự xuất hiện của Lotusmiles Pay, sản phẩm hợp tác giữa ACB, Vietnam Airlines và Visa, cho phép người dùng nâng hạng ngay cả khi không thường xuyên bay, chỉ bằng những lựa chọn tiêu dùng có định hướng và tinh tế mỗi ngày.

Với nhiều khách hàng của Vietnam Airlines, thẻ Lotusmiles không đơn thuần là công cụ tích điểm bay. Đó là biểu tượng của một trải nghiệm di chuyển đẳng cấp: phòng chờ sang trọng, quầy check-in riêng, ưu tiên boarding, thêm hành lý, và hàng loạt dịch vụ đặc quyền khác. Việc sở hữu hạng thẻ cao không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, mà còn thể hiện phong cách sống và vị thế cá nhân. Chính sức hút này khiến không ít hội viên đặt mục tiêu nâng hạng, đặc biệt là hạng Platinum, như một cột mốc đáng chinh phục.

Khi nhu cầu định vị bản thân không còn đến từ việc sở hữu một món đồ xa xỉ, mà đến từ trải nghiệm "không phải ai cũng có được", thì các dòng thẻ đặc quyền như Lotusmiles đang dần thay thế hàng hiệu để trở thành biểu tượng mới của thương hiệu cá nhân.

Vừa qua, màn hợp tác giữa 3 ông lớn Vietnam Airlines, ACB và Visa đã khiến cho nhiều khách hàng quan tâm bởi những đặc quyền đầy tinh tế từ Lotusmiles Pay. Nếu trước đây, trải nghiệm của Hội viên gắn liền với hàng chục chuyến bay hoặc hàng chục nghìn dặm mỗi năm, thì nay, Lotusmiles Pay - sản phẩm hợp tác giữa ACB, Vietnam Airlines và Visa - mở ra một cách tiếp cận mới: biến chi tiêu thường nhật thành cơ hội thăng hạng. Mua sắm, ăn uống, đặt phòng khách sạn hay giải trí… giờ đây đều có thể góp phần đưa bạn đến gần hơn với hạng thẻ mơ ước.

"Chúng tôi không chỉ tạo ra một dòng thẻ, mà đang đồng kiến tạo hệ sinh thái kết nối giữa tài chính, hàng không và phong cách sống. Với Lotusmiles Pay, hành trình nâng hạng của khách hàng ACB không chỉ giới hạn ở sân bay, mà đi vào từng chi tiêu thường ngày", đại diện ACB chia sẻ.

Lotusmiles Pay là sản phẩm thẻ tích hợp hai tính năng chính: thẻ hội viên Vietnam Airlines và thẻ thanh toán quốc tế. Sản phẩm bao gồm hai phiên bản là Thẻ Tín dụng và Thẻ Ghi nợ, cho phép người dùng thanh toán tại hàng triệu điểm chấp nhận thanh toán toàn cầu, đồng thời tích dặm tự động theo chính sách của chương trình Bông Sen Vàng. Thẻ được phát hành và quản lý bởi ACB, hỗ trợ mở thẻ trực tuyến trên ứng dụng Lotusmiles và theo dõi chi tiêu thông qua nền tảng ACB ONE.

Trước đây, để đạt hạng Gold trong chương trình Lotusmiles, khách hàng cần bay tối thiểu 30 dặm xét hạng/năm, chủ yếu là các chặng nội địa hoặc quốc tế hạng phổ thông. Tuy nhiên, với sự ra đời của Lotusmiles Pay, việc tích lũy dặm để đạt hạng không còn bị giới hạn chỉ qua số chuyến bay mà được mở rộng thêm qua mọi khoản chi tiêu hàng ngày. Chỉ cần chi tiêu 800 triệu đồng/năm bằng thẻ, tương đương gần 67 triệu đồng/tháng cho các dịch vụ như vé máy bay, nhà hàng, mua sắm tại trung tâm thương mại, thanh toán tiện ích cao cấp hay đặt phòng nghỉ dưỡng, hội viên đã có thể nhanh chóng nâng cấp hạng thẻ của mình. Đây không chỉ là những hoạt động tiêu dùng thường nhật mà còn là cách khách hàng chủ động đầu tư vào trải nghiệm cá nhân sâu sắc và khẳng định phong cách sống riêng.

Không cần lịch bay dày đặc, người dùng vẫn có thể tiến gần hơn đến hạng thẻ Titan thông qua việc tiêu dùng hàng ngày. Hành trình nâng hạng giờ đây không còn chỉ phụ thuộc vào số chặng bay, mà được xác lập bởi gu tiêu dùng, khả năng cá nhân hoá và mức độ gắn bó với hệ sinh thái dịch vụ.

Với năng lực phân tích tài chính chuyên sâu, hệ thống vận hành hiện đại cùng kinh nghiệm trong việc phục vụ nhóm khách hàng ưu tú, ACB cam kết mang đến hành trình tài chính mượt mà, thông minh và xứng tầm cho Hội viên Lotusmiles. Đây là bước tiến cụ thể trong chiến lược số hóa và phát triển dịch vụ theo hướng cá nhân hóa, mở rộng tiện ích ngoài hành trình bay và gắn kết với đời sống số của khách hàng góp phần gia tăng trải nghiệm khách hàng thế hệ mới.

Châu Thy
từ khóa : LotuSmiles, ACB, Vietnam Airlines, thẻ Lotusmiles, hội viên bông sen vàng, Hội viên Lotusmiles, Lotusmiles Pay, ACB ONE
