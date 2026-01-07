Hội Doanh nhân Sài Gòn - Chi hội 6: Kết nối - Đồng hành - Thịnh vượng

Sự kiện đánh dấu sự ra đời chính thức của Chi hội 6 với thông điệp "Kết nối - Đồng hành - Thịnh vượng", góp phần thực hiện tôn chỉ hoạt động của Hội Doanh nhân Sài Gòn "Làm giàu chân chính - Hợp tác phát triển - Văn hóa tri thức - Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội."

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Chi hội 6 cho biết: "Chi hội 6 được thành lập với sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn các phường Bình Phú, Bình Tây, Bình Tiên và Phú Lâm, đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác cùng các doanh nhân trên toàn địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành. Chi hội 6 hoạt động trên tinh thần Doanh nhân Việt Nam thời kỳ mới, lấy uy tín làm nền tảng, hợp tác làm giá trị cốt lõi và phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài".

Trong Lễ ra mắt, Chi hội 6 đã đóng góp 40 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội của 4 phường trên địa bàn. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm xã hội - sẻ chia vì cộng đồng của tập thể hội viên Chi hội 6, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của cộng đồng doanh nhân Hội Doanh nhân Sài Gòn.