Gần 100 tân thủ khoa tham quan công nghệ xử lý chất thải tại VWS

Chiều 7-1, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã tiếp đón gần 100 tân thủ khoa tiêu biểu của nhiều trường đại học thuộc chương trình Nâng bước thủ khoa năm 2025 do báo Tiền Phong tổ chức đến giao lưu, tham quan, tìm hiểu quy trình vận hành tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TP HCM).

Từ công nghệ hiện đại đến xu hướng kinh tế tuần hoàn

Với vai trò là nhà tài trợ đồng hành hằng năm, VWS gửi lời chúc mừng đến gần 100 tân thủ khoa suất sắc được xét nhận học bổng chương trình Nâng bước thủ khoa 2025, ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích liên quan đến khu xử lý rác của VWS. Theo đó, bãi rác Đa Phước hiện đang vận hành một trong những hệ thống xử lý rác hiện đại nhất cả nước, áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Hiện mỗi ngày, Khu Liên hợp Đa Phước đang tiếp nhận và xử lý trung bình 4.000 - 4.500 tấn rác thải sinh hoạt cho thành phố, với công suất tiếp nhận tối đa đạt 10.000 tấn rác/ngày.

Ông Kevin Moore giao lưu cùng các tân thủ khoa

Ngoài ra, VWS còn triển khai hệ sinh thái xử lý tuần hoàn như tái chế rác, xử lý nước rỉ rác, tận dụng khí gas từ bãi chôn lấp để phát điện và áp dụng các giải pháp xử lý rác theo hướng tuần hoàn, giảm tối đa tác động xấu đến môi trường.

Bên cạnh đó, công ty còn thu hồi khí gas phát sinh từ bãi chôn lấp để phát điện. Nguồn năng lượng này hiện được sử dụng cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. "Chúng tôi đã ứng dụng hầu hết các công nghệ hiện đại nhất tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, với mục tiêu cao nhất là xử lý rác hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm tiêu chí bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng" – đại diện lãnh đạo VWS cho biết.

Lá phổi xanh trong lòng khu xử lý rác

Trong buổi tham quan, các tân thủ khoa được quan sát trực tiếp quy trình vận hành tại các khu vực: nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy phát điện từ khí gas, khu tái chế, sản xuất phân compost… Với nhà máy xử lý nước công nghệ MBR với công suất 3.000 m3/ngày đêm, các bạn trẻ đều ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy nước rỉ rác từ màu đen, sau khi xử lý trở nên trong vắt như nước lọc và được dùng để tưới cây, rửa xe, rửa đường phục vụ sinh hoạt tại Khu liên hợp.

Các thủ khoa đang tham quan và tìm hiểu qui trình xử lý chất thải tại VWS

Các tân thủ khoa còn đặc biệt được tham quan khu sinh thái xanh đầy sức sống như vườn cây xanh, vườn thú. Tại đây, rất nhiều loại cây được trồng và tưới tiêu từ nguồn đất, nước đã xử lý, còn khu vườn thú trải dài quanh khu liên hợp quy tụ nhiều động vật đáng yêu như hươu, nai, chim công… tạo nên không gian xanh mát, gần gũi và thân thiện, minh chứng cho sự hài hòa giữa xử lý môi trường và bảo tồn môi trường thiên nhiên mà VWS đang theo đuổi.

Sau chuyến đi thực tế, các tân thủ khoa đều bất ngờ, vì trước giờ không nghĩ rằng bãi rác lại có nhiều điều thú vị như vậy. Bạn Phạm Anh Thư (sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Cần Thơ) cho biết, lần đầu tiên được tham quan bãi rác Đa Phước, điều khiến cô ấn tượng nhất là quy mô và công nghệ xử lý rác hiện đại, đặc biệt là việc khối lượng rác thải khổng lồ có thể được nén và xử lý một cách khoa học, hiệu quả. "Em thật sự bất ngờ khi biết rằng một tấn rác thải có thể được xử lý, nén lại chỉ còn một thể tích rất nhỏ. Điều đó giúp em hình dung rõ hơn giá trị của công nghệ và công sức phía sau việc bảo vệ môi trường" - Thư nói.

Cùng chụp ảnh kỷ niệm chuyến tham quan tại VWS

Với các tân thủ khoa, chuyến tham quan đã khiến các bạn trẻ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người trẻ đối với môi trường sống. Từ những hành động rất nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế xả rác bừa bãi, mỗi người đều có thể góp phần tạo ra những thay đổi lớn. Các bạn mong muốn sẽ lan tỏa ý thức tích cực này trong cộng đồng, để môi trường ngày càng xanh, sạch và bền vững hơn.

Công ty VWS thường xuyên đồng hành và tài trợ cho các chương trình ý nghĩa, trong đó có học bổng Nâng bước thủ khoa do báo Tiền Phong tổ chức, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc tiếp sức cho tài năng trẻ và cộng đồng. Ngoài học bổng, VWS còn đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương cho vay vốn không lãi suất; các hoạt động hỗ trợ y tế, xây nhà tình thương tại TP HCM và nhiều tỉnh thành.