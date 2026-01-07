Đà Nẵng có thêm Trung tâm logistics dược phẩm chuẩn GSP – GDP của GONSA

Toàn cảnh Trung tâm phân phối GONSA Đà Nẵng.

Trung tâm phân phối (DC) GONSA Đà Nẵng được đầu tư và vận hành theo tiêu chuẩn GSP – GDP với quy mô 2.100 m², đáp ứng các yêu cầu khắt khe về bảo quản và lưu thông dược phẩm.

Về năng lực vận hành, kho thường của DC Đà Nẵng có sức chứa 1.200 pallets, duy trì nhiệt độ ổn định 15–25°C, phù hợp với nhiều nhóm thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, kho lạnh chuyên biệt dung tích 72 m³, kiểm soát nhiệt độ 2–8°C chặt chẽ, phục vụ bảo quản các sản phẩm nhạy cảm như vắc-xin và sinh phẩm y tế.

Kết nối đồng bộ với hai DC tại Hà Nội và TP HCM, DC Đà Nẵng giữ vai trò mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng Bắc - Trung - Nam, giúp rút ngắn thời gian giao nhận hàng, duy trì chuỗi cung ứng liên tục và nâng cao hiệu quả phân phối toàn quốc.

Việc DC Đà Nẵng đi vào vận hành mang lại 3 lợi thế chiến lược cho hệ thống 3 DC GONSA: tăng khả năng phủ hàng nhanh theo vùng, tối ưu chi phí logistics và nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng – đặc biệt với các sản phẩm dược phẩm, sinh phẩm yêu cầu bảo quản nghiêm ngặt.

GONSA - đối tác uy tín với giải pháp logistics chuyên biệt cho ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. Quý doanh nghiệp muốn tham quan thực tế Trung tâm phân phối đạt chuẩn GSP – GDP tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng có thể liên hệ với GONSA để được hỗ trợ. CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA Trụ sở chính: Lô F14-2-2 & F14-2-3 đường 24, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh.

Trung tâm phân phối Đà Nẵng: Thửa đất số C2-7, Lô C2-7, Khu công nghiệp Hòa Cầm, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Hotline: 1800 646899

Website: https://gonsa.com.vn




