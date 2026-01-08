Doanh nghiệp
08/01/2026 17:54

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng Vietlott trên 5.342 tỉ đồng

In bài viết

Năm 2025, Vietlott đạt doanh thu hơn 9.686 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2024, vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đóng góp ngân sách địa phương 2.495 tỉ đồng

Sự tăng trưởng này đến từ sự phát triển toàn diện trong kinh doanh. Cụ thể,Vietlott đã ra mắt 1 sản phẩm xổ số quay nhanh mới với tên gọi Lotto 5/35 vào tháng 6-2025, nâng tổng số sản phẩm lên 7 sản phẩm xổ số tự chọn. Xổ số tự chọn Lotto 5/35 được quay số mở thưởng hai lần vào 13 giờ 00 và 21 giờ 00 mỗi ngày và có giải Độc đắc tích lũy.

Người chơi chỉ cần lựa chọn 5 số trong tập hợp các số từ 01 đến 35 và chọn 1 số đặc biệt trong tập hợp các số từ 01 đến 12 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng với giá trị 10.000 đồng/bộ số. Lotto 5/35 có 7 hạng giải thưởng, trong đó giải Độc Đắc tích lũy từ 6 tỉ đồng và giải khuyến khích chỉ cần trùng một số vẫn trúng. Đặc biệt, khi giải Độc Đắc vượt 12 tỉ đồng, giá trị của giải Độc Đắc sẽ được chia cho các hạng giải thưởng khác (trừ giải khuyến khích) tại kỳ quay số lúc 21 giờ 00 của ngày kế tiếp (kỳ chia giải) với điều kiện là các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải Độc Đắc.

Về hệ thống phân phối, Vietlott hiện đang triển khai kinh doanh tại 2 kênh: thiết bị đầu cuối và điện thoại. Hệ thống kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối duy trì sự ổn định trong năm qua.

Sau hơn 9 năm kinh doanh, Vietlott đã có hệ thống 6.230 điểm bán hàng, phủ rộng trên 34 tỉnh, thành phố, tạo ra khoảng 12.000 việc làm. Trong năm 2025, Vietlott đã thực hiện nhiều hoạt động để phát triển kênh thiết bị đầu cuối: tăng hoa hồng đại lý từ 8% lên đến hơn 11%; tổ chức các khóa đào tạo nâng cao đối với đại lý/điểm bán hàng. Bên cạnh đó, Vietlott luôn duy trì và phát triển hệ thống điểm bán hàng với chủ điểm là các hộ nghèo; hộ đặc biệt khó khăn; hộ gia đình thương, bệnh binh, có công với cách mạng; hộ gia đình bị ảnh hưởng do chất độc màu da cam để lại.

Kênh phân phối qua điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) đã có hơn 3,7 triệu tài khoản tham gia dự thưởng, tăng trưởng gần 1,2 triệu tài khoản so với đầu năm. Để giúp người chơi có thể dễ dàng giải trí với các sản phẩm xổ số tự chọn, Vietlott SMS đã bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người dùng, cũng như mở rộng liên kết với hơn 30 ứng dụng ví điện tử, ngân hàng như Momo, Zalopay, VnPay, Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money, Vietcombank, BIDV….

Trong năm 2025, Vietlott đã ghi nhận có hơn 32 triệu lượt trúng thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn và trả thưởng hơn 5.342 tỉ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25% so với năm 2024.

Theo đó, sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Mega 6/45, Power 6/55) ghi nhận hơn 6,8 triệu lượt trúng thưởng. Trong đó, xổ số tự chọn Mega 6/45 có 16 bộ số trúng Jackpot với giá trị hơn 798 tỉ đồng và xổ số tự chọn Power 6/55 có 61 bộ số trúng Jackpot (6 bộ số trúng Jackpot 1 và 55 bộ số trúng Jackpot 2) với giá trị hơn 1.066 tỉ đồng.

Đặc biệt, ngày 22 tháng 7 năm 2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01215 trị giá hơn 344 tỉ đồng đến anh N.P – người chơi may mắn đã trúng giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Sản phẩm xổ số quay nhanh (Keno, Bingo18, Lotto 5/35) ghi nhận hơn 24,4 triệu lượt trúng thưởng. Tuy mới triển khai kinh doanh từ cuối tháng 6/2025 nhưng xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đã ghi nhận 15 bộ số trúng giải Độc Đắc với tổng giá trị hơn 142 tỉ đồng và 8 kỳ chia giải Độc Đắc.

Sản phẩm xổ số tự chọn dãy số (Max 3D/3D+, Max 3D Pro) ghi nhận hơn 947 ngàn lượt trúng thưởng. Trong đó, xổ số tự chọn Max 3D/3D+ có 26 bộ số trúng giải Đặc biệt với giá trị 26 tỉ đồng và xổ số tự chọn Max 3D Pro có 18 bộ số trúng giải Đặc biệt với giá trị 36 tỉ đồng.

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng Vietlott trên 5.342 tỉ đồng - Ảnh 1.

Anh N.P - người chơi may mắn đã trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 344 tỉ đồng đã trao tặng 8 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Tương ứng với sự tăng trưởng trong doanh thu, Vietlott cũng đóng góp ngân sách các địa phương gần 2.495 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2024. Ngân sách địa phương được hưởng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động kinh danh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott (gần 30% doanh thu bán vé, gồm các khoản thuế và lợi nhuận sau thuế) và được phân chia theo tỉ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn của từng địa phương. Nguồn ngân sách sẽ được đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân cũng như tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietlott, người trúng thưởng và quỹ Tâm Tài Việt cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến gần 22 tỉ đồng. Trong đó, tài trợ 150 căn nhà tình nghĩa/đại đoàn kết với tổng giá trị gần 9 tỉ đồng; tài trợ lĩnh vực giáo dục gần 5 tỉ đồng và ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả sau bão lũ với số tiền hơn 5 tỉ đồng. Vietlott phối hợp cùng quỹ Tâm Tài Việt thực hiện các hoạt động như tặng 1.749 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé số với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng, và các hoạt động an sinh xã hội khác.

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng Vietlott trên 5.342 tỉ đồng - Ảnh 2.

Vietlott, quỹ Tâm Tài Việt và người trúng thưởng thực hiện nhiều các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc

Việc phát triển thể hiện Vietlott đã và đang thực hiện đúng với sứ mệnh phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, mang đến cho người chơi đa dạng các các loại hình xổ số tự chọn hấp dẫn, hợp pháp.

Năm 2026, Vietlott có kế hoạch triển khai kênh phân phối mới và cải tiến các sản phẩm xổ số tự chọn hiện hữu để phục vụ tốt hơn nhu cầu giải trí có thưởng hợp pháp cho người dân Việt Nam. Vietlott hướng tới phát triển kinh doanh một cách bền vững để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xổ số và trò chơi có thưởng ở Việt Nam.

Châu Thy
từ khóa :
Gần 100 tân thủ khoa tham quan công nghệ xử lý chất thải tại VWS

Gần 100 tân thủ khoa tham quan công nghệ xử lý chất thải tại VWS

Doanh nghiệp 15:17

Lần đầu tiên các tân thủ khoa được trải nghiệm thực tế, trực quan công nghệ xử lý môi trường tại một trong những khu xử lý rác hiện đại của TP HCM

Du lịch Đông Bắc Á: Vietjet ưu đãi 20% vé Deluxe

Du lịch Đông Bắc Á: Vietjet ưu đãi 20% vé Deluxe

Nhịp sống 15:16

Đáp ứng nhu cầu đi lại dịp đầu năm mới 2026, Vietjet dành tặng hành khách chương trình khuyến mãi giảm tới 20% giá vé Deluxe từ ngày 08-01 đến 10-01-2026.

Đà Nẵng có thêm Trung tâm logistics dược phẩm chuẩn GSP – GDP của GONSA

Đà Nẵng có thêm Trung tâm logistics dược phẩm chuẩn GSP – GDP của GONSA

Thị trường 19:30

GONSA chính thức vận hành Trung tâm phân phối dược phẩm Đà Nẵng, hoàn thiện hạ tầng logistics và tăng cường kết nối khu vực miền Trung - Tây Nguyên với cả nước.

Hội Doanh nhân Sài Gòn - Chi hội 6: Kết nối - Đồng hành - Thịnh vượng

Hội Doanh nhân Sài Gòn - Chi hội 6: Kết nối - Đồng hành - Thịnh vượng

Doanh nghiệp 16:35

Ngày 06-01-2026, Hội Doanh nhân Sài Gòn - Chi hội 6 đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Chấp hành Chi hội 6 tại TP HCM.

FE CREDIT lan tỏa thói quen thanh toán đúng hạn và thúc đẩy giao dịch số

FE CREDIT lan tỏa thói quen thanh toán đúng hạn và thúc đẩy giao dịch số

Thị trường 16:30

Nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn và trải nghiệm giao dịch số, FE CREDIT ra mắt chương trình ưu đãi với hàng trăm giải thưởng hấp dẫn.

VIB - Nơi trải nghiệm không còn là tiện ích, mà trở thành chiến lược tăng trưởng dài hạn

VIB - Nơi trải nghiệm không còn là tiện ích, mà trở thành chiến lược tăng trưởng dài hạn

Ngân hàng 15:20

Câu chuyện của VIB cho thấy một hướng đi nhất quán: đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm và xem đây là nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Shinhan Life S-cellence trao học bổng đợt 2 cho 5 sinh viên xuất sắc

Shinhan Life S-cellence trao học bổng đợt 2 cho 5 sinh viên xuất sắc

Doanh nghiệp 13:38

Shinhan Life Việt Nam vừa trao học bổng và giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập chương trình học bổng Shinhan Life S-cellence cho 5 sinh viên xuất sắc.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn