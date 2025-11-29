Charm Group đồng hành xây dựng chợ đêm, gia tăng sức hút cho du lịch Long Hải

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng tầm du lịch Long Hải, TP.HCM hướng đến xây dựng một điểm đến năng động, hiện đại và giàu bản sắc.

Bổ sung sản phẩm du lịch về đêm cho Long Hải

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Long Hải và Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt - chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Charm Resort Long Hải đã chính thức ký kết văn bản hợp tác, thống nhất xây dựng Chợ đêm Long Hải như một dự án trọng điểm nhằm phát triển kinh tế đêm và mở rộng hệ sinh thái du lịch của địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Long Hải (TP HCM) và Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt ký kết tài trợ xây dựng Chợ đêm Long Hải

Chợ đêm Long Hải sẽ do Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt thuộc Tập đoàn Charm Group thực hiện trên tuyến đường quy hoạch số 14 và đường số 15 Long Hải, thuộc ấp Hải Sơn, xã Long Hải.

Long Hải vốn là vùng biển sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên, cảnh quan thơ mộng cùng nhiều di tích văn hoá, lịch sử. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch đêm vẫn còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng.

Việc hình thành chợ đêm không chỉ đáp ứng nhu cầu của du khách mà còn mở ra cơ hội để địa phương hoàn thiện chuỗi dịch vụ, giữ chân du khách lâu hơn và gia tăng chi tiêu du lịch.

Ông Ngô Thanh Phúc - chủ tịch UBND xã Long Hải cho biết, Chợ đêm Long Hải là một sản phẩm hoàn toàn mới của xã. "Trong tương lai khi Chợ đêm Long Hải hình thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại dịch vụ, tạo nét đẹp về văn hóa và văn minh đô thị đặc trưng của vùng biển Long Hải, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi giải trí của nhân dân và khách du lịch khi đến với vùng đất Long Hải", ông Phúc nhấn mạnh.

Ông Ngô Thanh Phúc - Chủ tịch UBND xã Long Hải phát biểu tại sự kiện

Tại lễ công bố tài trợ xây dựng Chợ đêm Long Hải cũng đã diễn ra hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND xã Long Hải và Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt thuộc Tập đoàn Charm Group.

Bà Liêu Thị Phượng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Charm Group cho biết, trong hành trình phát triển Charm Resort Long Hải, Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt luôn xem việc đồng hành cùng cộng đồng là nhiệm vụ song hành với xây dựng các công trình du lịch quy mô lớn.

Việc tham gia đóng góp ý tưởng và đảm nhận thi công Chợ đêm Long Hải thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc mang đến các giá trị bền vững, tạo nên sự cộng hưởng tích cực giữa phát triển du lịch và lợi ích cộng đồng.

"Chợ đêm Long Hải đi vào hoạt động không chỉ góp phần phát triển du lịch, mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương, qua đó, đưa xã Long Hải ngày càng phát triển.

Việc tài trợ xây dựng chợ đêm Long Hải của Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt thuộc Tập đoàn Charm Group là một hành động tiên phong trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế đêm nằm trong đường lối, chủ trương của TP HCM tính đến năm 2030", bà Phượng thông tin thêm.

Nâng tầm du lịch và thúc đẩy kinh tế địa phương

Theo kế hoạch, Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt sẽ quy hoạch tuyến đường số 14 và 15 thành một hành lang kinh tế đêm sầm uất với các khu ẩm thực, không gian âm nhạc, hoạt động giải trí và các khu check-in tạo điểm nhấn.

Tuyến đường số 14 và 15 được kỳ vọng sẽ trở thành trục dịch vụ giải trí về đêm sầm uất

Chợ đêm cũng sẽ được kết nối đồng bộ với tổ hợp tiện ích và các shophouse thương mại của Charm Resort Long Hải, hình thành một trục dịch vụ giải trí liên hoàn và tạo thêm không gian kinh doanh cho người dân.

Charm Resort Long Hải hiện là một trong những resort quy mô lớn nhất tại Long Hải, sở hữu gần 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng cùng 24 villa cao cấp, được vận hành bởi thương hiệu quốc tế Vienna House by Wyndham. Với kế hoạch đưa vào hoạt động từ đầu năm 2026, khu nghỉ dưỡng được kỳ vọng tạo thêm chuẩn mực mới cho chất lượng lưu trú tại địa phương.

Charm Resort Long Hải giáp với tuyến đường số 14, dự kiến đi vào vận hành đầu năm sau

Bên cạnh hệ tiện ích phong phú gồm spa, hồ bơi, nhà hàng, trung tâm hội nghị và nhiều hoạt động giải trí, Charm Resort Long Hải cũng góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho lao động địa phương trong nhiều lĩnh vực như: vận hành, dịch vụ, kỹ thuật, lễ tân, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe… Qua đó, dự án không chỉ bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cao mà còn đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông kết nối Long Hải ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, sự hiện diện của Charm Resort Long Hải sẽ giúp nâng tầm sức hút du lịch nơi đây.

Khi Chợ đêm Long Hải được triển khai song song, hệ sinh thái dịch vụ của địa phương sẽ càng phong phú hơn, góp phần hoàn thiện trải nghiệm của du khách và tăng khả năng cạnh tranh của Long Hải trên bản đồ du lịch phía Nam.