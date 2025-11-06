Ba thập kỷ cùng phụ nữ Việt Nam kiến tạo hành trình tự tin, tự chủ và tự hào

Từ tự tin bản thân đến khát vọng làm chủ cuộc sống

Nhận thấy những thách thức đó, Unilever Việt Nam đã khởi xướng hành trình trao quyền toàn diện cho phụ nữ - không chỉ ở khía cạnh kinh tế mà còn ở tinh thần, hướng tới một xã hội nơi phụ nữ được sống và phát triển theo cách họ mong muốn.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam chia sẻ:

"Chúng tôi mong muốn tạo nên một thế giới nơi mọi phụ nữ và trẻ em gái có thể kiến tạo cuộc sống như mong muốn, không bị giới hạn bởi định kiến hay chuẩn mực xã hội".

Unilever EP2

Từ năm 2006, Unilever Việt Nam hợp tác cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai chương trình dài hạn "Nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khỏe".

Trong đó, mô hình tài chính vi mô "Quỹ Khởi đầu mới" hỗ trợ phụ nữ khó khăn vay từ 5 đến 50 triệu đồng để mở cửa hàng tạp hóa, dịch vụ gia đình hoặc phát triển sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến kiến thức về vệ sinh, dinh dưỡng, sức khỏe, giúp phụ nữ cải thiện chất lượng cuộc sống và chăm sóc tốt hơn cho gia đình.

Chương trình "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" trao quyền và nâng cao năng lực cho phụ nữ Việt trong hành trình khởi nghiệp

"Điều quý nhất không chỉ là những khoản vốn, mà là niềm tin. Khi phụ nữ được trao niềm tin và phương pháp, họ có thể thay đổi chính cuộc đời mình", bà Đặng Cẩm Tú, Nguyên Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển Phụ nữ Bắc Trung Bộ, chia sẻ.

Khi phụ nữ tự chủ, cộng đồng cùng phát triển

Nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược dài hạn "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua kinh doanh và giáo dục sức khỏe", Unilever phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai chương trình "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" từ năm 2006 đến nay.

Riêng trong năm 2020, chương trình đã truyền cảm hứng tự tin kinh doanh và đem đến các lớp đào tạo trang bị kiến thức kỹ năng khởi sự kinh doanh cho gần 2.000 phụ nữ tại 10 tỉnh thành trên cả nước.

Nội dung đào tạo tập trung vào cách vận hành năm mô hình kinh doanh phổ biến nhất gồm: tiệm tạp hóa, quán ăn hoặc quán cà phê, tiệm làm tóc, tiệm may và cửa hàng quần áo may sẵn.

Các buổi học được thiết kế theo bốn bước cụ thể: Tìm ý tưởng kinh doanh; Các bước mở cửa tiệm kinh doanh; Cách quản lý thu chi hiệu quả và Cách để bán nhiều hàng hơn. Sau khóa tập huấn, chương trình tiếp tục tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi sự kinh doanh nhỏ, tạo cơ hội cho những học viên có ý tưởng khả thi được nhận nguồn vốn hỗ trợ để bắt đầu hành trình kinh doanh của mình.

Các chị em được đào tạo, hỗ trợ vốn, từ đó tự tin khởi sự kinh doanh

Sau 5 năm, chương trình đã đào tạo hơn 90.000 phụ nữ, tài trợ 167 dự án khởi nghiệp, giúp hàng trăm chị em tự tin mở cửa hàng, xây dựng hợp tác xã và tạo sinh kế ổn định."Trước đây họ làm mọi thứ theo bản năng, nhưng giờ họ biết lập kế hoạch, biết mình cần làm gì và dám gọi tên ước mơ của mình", bà Tú nói.

Song song với trao quyền kinh tế, Unilever còn chú trọng đến trao quyền tinh thần.

Năm 2023, nhãn hàng Dove phối hợp cùng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trung tâm Giáo dục & Phát triển (CED) triển khai bộ tài liệu "Tôi tự tin" (Confident Me), mang đến cho học sinh những bài học về lòng tự trọng, giá trị bản thân và cách nhìn nhận vẻ đẹp từ chính con người mình - không phụ thuộc vào ngoại hình, cân nặng hay tuổi tác.

Các khóa tập huấn giúp nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ quản lý và các giáo viên để triển khai sử dụng hiệu quả bộ tài liệu "Tôi Tự Tin" trong nhà trường

Chuyên gia giáo dục toàn cầu Tô Thụy Diễm Quyên chia sẻ: "Mấy chục năm làm nghề, chưa bao giờ chúng tôi dạy học sinh về lòng tự trọng và cảm xúc tích cực. Dove đã chạm vào điều cốt lõi nhất của giáo dục, giúp phụ nữ và trẻ em hiểu rằng tự tin không đến từ ngoại hình, mà từ bên trong".

Với những đóng góp lâu dài trong công tác hỗ trợ phụ nữ, Unilever Việt Nam nhiều lần được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng bằng khen, ghi nhận vai trò tiên phong trong hành trình đồng hành cùng phụ nữ Việt tự tin, tự chủ và phát triển bền vững..

Ba thập kỷ qua, hành trình của Unilever Việt Nam là hành trình của niềm tin, sự kiên định và khát vọng tạo giá trị xã hội. Đó cũng là hành trình hướng tới một ngôi nhà chung tốt đẹp hơn cho phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam - nơi mỗi người được sống, được tin và được tỏa sáng theo cách riêng của mình.