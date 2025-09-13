Để trở thành người tiêu dùng online thông thái

Từ trải nghiệm cá nhân và việc cập nhật chính sách của sàn thương mại điện tử liên tục, nhiều nhà sáng tạo nội dung trên TikTok đã chia sẻ nhiều mẹo hay giúp người tiêu dùng trở nên thông thái hơn trong chiến dịch "An Tâm Vui Sắm" do TikTok Shop phối hợp cùng Tạp chí Công Thương tổ chức.

6 bí kíp của "Cô Ba Edit"

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (kênh Cô Ba Edit - @cobaedit7), có 2,4 triệu người theo dõi trên TikTok là nhà sáng tạo nổi bật trong chiến dịch An Tâm Vui Sắm khi thực hiện clip dài hơn 3 phút với chủ đề "An tâm vui sắm khi mua hàng online" đạt hơn 3,3 triệu lượt xem (cập nhật đến đầu tháng 9).

Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Thị Kim Thoa (kênh Cô Ba Edit - @cobaedit7) và clip đoạt giải

"Cô Ba Edit", đã chỉ ra 6 bí kíp để người tiêu dùng có thể tránh xa hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hay gặp tình huống cần bảo hành hàng hóa không biết kêu ai khi mua hàng online. Đó là:

Thứ nhất, người tiêu dùng phải cần chọn những nền tảng uy tín, chính thống – nơi có chính sách bảo vệ người tiêu dùng rõ ràng, minh bạch. Người tiêu dùng không nên dễ dãi xem thông tin trên mạng rồi inbox (nhắn tin) mua hàng, khi gặp vấn đề, họ chỉ cần block (chặn) thì thiệt thòi hoàn toàn thuộc về người mua.

Thứ hai, chọn shop và sản phẩm có thang đánh giá tốt. Ví dụ, trên TikTok Shop, khách hàng xem phần đánh giá dưới tên shop và dưới tên sản phẩm và những nơi có điểm từ 4/5 sao được xem là tốt.

Thứ ba, người dùng nhất định phải xem đánh giá trước khi xuống tiền. Các đánh giá có hình ảnh và nội dung ngẫu hứng, nhiều hoàn cảnh khác nhau khả năng cao là đánh giá thật; những đánh giá na ná nhau cần phải nghi ngờ. Đặc biệt, cần xem cả những đánh giá 1 sao. Thực tế, nếu shop có dịch vụ chăm sóc sau bán hàng tốt, người dùng có thể đánh giá lại 5 sao. Điều này mới đánh giá đầy đủ về cửa hàng vì thực tế bán hàng luôn có tỉ lệ phần trăm rủi ro bị lỗi.

Thứ tư, cần xem thông tin sản phẩm định mua ở phần mô tả của cửa hàng, bao gồm cả phân loại sản phẩm, để đặt hàng đúng theo nhu cầu. Tránh việc xem sản phẩm không kỹ, đặt nhầm phải đổi trả gây phiền phức đôi bên.

Thứ năm, quay video khi mở hàng. Đó là quay rõ thông tin vận đơn và xoay 6 mặt hộp hàng để chứng minh hộp hàng nguyên vẹn. Khi shop gửi hàng sai thiếu hay hư hỏng thì video này sẽ bảo đảm quyền lợi cho người mua.

Thứ sáu, đừng ngại trao đổi với cửa hàng ở cả 3 giai đoạn: trước, trong và sau khi mua hàng thông qua tin nhắn để được giải đáp và yên tâm mua sắm online.

Và nhiều mẹo hay khác

Anh Trần Minh Tuấn, chủ kênh Tuấn Tây Đây (@tuantayslay) cũng là nhà sáng tạo nổi bật trong chiến dịch với clip gần 2 phút, hiện có 1,3 lượt xem đề cập chủ đề nhiều bạn trẻ quan tâm là… mua sắm khi hết tiền, mua sao cho hời và mua được sản phẩm uy tín.

Anh Trần Minh Tuấn, chủ kênh Tuấn Tây Đây (@tuantayslay) – một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật của chiến dịch

Để giải quyết vấn đề chưa có tiền mua sắm, các bạn trẻ có thể xài thẻ tín dụng, vay mượn bạn bè đồng nghiệp, sau đó lãnh lương trả lại sau. Tuấn lưu ý cần trả nợ đúng hẹn để giữ chữ tín cũng như không bị tăng lãi khi xài thẻ.

Để có giá hời, khi mua hàng, cần thu thập các voucher (của sàn, của shop, khi live, freeship,…) và nên canh những ngày khuyến mãi sâu để mua hàng như: ngày đôi, giữa tháng, cuối tháng (lương về), mua trên livestream của những người nổi tiếng.

Để mua hàng uy tín, đúng như mô tả, người tiêu dùng có thể chọn mua trên TikTok Shop bởi các chính sách bảo vệ người tiêu dùng từ việc xét duyệt sản phẩm, shop và cơ chế trọng tài, giúp người tiêu dùng yên tâm khi gặp vấn đề khi mua sắm.

Kênh Thích Cay - @thichcay.vn – của Ngô Tùng Thao tham gia chiến dịch với 2 clip ẩm thực cuốn hút, thu hút hàng triệu lượt xem.

Clip thứ nhất chia sẻ kinh nghiệm mua thực phẩm là là phải kỹ lưỡng, phải mua ở nơi có chính sách đổi trả minh bạch như TikTok Shop, chọn mua shop mall, shop có tích xanh, sản phẩm có nhiều lượt bán. Trước khi chốt đơn nên nhắn tin hỏi shop kỹ lưỡng, đặt câu hỏi tại phiên livestream của shop để được tư vấn rõ hơn.

Clip thứ hai có 3,2 triệu lượt xem với chủ đề "bí quyết mua hàng đúng nhu cầu" là mối quan tâm của người nội trợ. Đó là, lập danh sách những món cần mua, món nào ưu tiên mua trước, món nào sau. Để kiểm tra sản phẩm có thật sự cần không, có thể cho sản phẩm vào "giỏ hàng", 1-2 ngày sau xem lại, nếu vẫn cần mới đặt hàng. Mẹo cuối, giới hạn ngân sách mua hàng mỗi tháng, hết ngân sách thì phải chờ tháng sau.!

