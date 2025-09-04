Mẹo mua hàng online chuẩn theo nhóm ngành hàng

Các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay khi mua sắm online trong chiến dịch "An Tâm Vui Sắm" do TikTok Shop phối hợp cùng Tạp chí Công Thương.

Bí quyết mua hàng công nghệ

Từ kinh nghiệm bản thân đã mua rất nhiều đồ công nghệ, chị Nguyễn Thanh Hà - Nhà sáng tạo nổi bật trong chiến dịch An Tâm Vui Sắm (kênh Lười đi du lịch -@thanha_travelfootage) đã chia sẻ trong video 6 bí quyết.

Thứ nhất, Chọn sản phẩm từ gian hàng chính hãng hoặc nhà phân phối chính hãng, xem xét kỹ nhà bán hàng có phải "chính chủ" hay không để đảm bảo mua hàng chính hãng.

Thứ hai, tìm hiểu thật kỹ thông số sản phẩm, hỏi trực tiếp người bán qua livestream hoặc inbox trước khi quyết định chốt đơn.

Thứ ba, mua sản phẩm đúng theo nhu cầu – cần gì mua đó, không mua hàng công nghệ theo "trend" bởi dễ mua phải hàng không phù hợp.

Thứ tư, cảnh giác với hàng quá rẻ bởi "đồ công nghệ: tốt không rẻ, rẻ không tốt".

Thứ năm, cần đọc kỹ bảo hành, chính sách đổi trả lỡ có trục trặc có đường lui, tránh thiệt thòi.

Thứ sáu, nghĩ kỹ trước khi mua, tránh mua không dùng, lãng phí vì đồ công nghệ sẽ lỗi thời và mất giá theo thời gian.

Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Thanh Hà - (kênh Lười đi du lịch -@thanha_travelfootage)

Bí quyết mua mỹ phẩm

Mỹ phẩm là nhóm mặt hàng được mua sắm nhiều trên online và cũng là chủ đề video nhiều nhà sáng tạo nội dung chọn thực hiện trong chiến dịch "An Tâm Vui Sắm".

Nhà sáng tạo nội dung Võ Cao Thiên Ân (kênh Ti Ak - @tiakstylebeauty) đã làm clip trả lời câu hỏi của nhiều khán giả: "Vì sao dùng mỹ phẩm hot trend do KOL nổi tiếng giới thiệu sao da vẫn xấu?"

Nhà sáng tạo nội dung Võ Cao Thiên Ân (kênh Ti Ak - @tiakstylebeauty)

Theo lời khuyên của chủ kênh Ti Ak, khi mua mỹ phẩm, bạn không nên chạy theo hiệu ứng đám đông (FOMO). Thay vào đó, hãy tìm hiểu loại da của mình (da dầu, da khô, da hỗn hợp) và xác định nhu cầu của da (trị mụn, dưỡng ẩm, hay chống lão hóa) để chọn sản phẩm phù hợp.

"Khi mua mỹ phẩm, bạn nên ưu tiên các sản phẩm từ thương hiệu uy tín hoặc các gian hàng chính hãng (shop mall) trên các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, thay vì ham rẻ mà mua phải hàng giả, hàng nhái – tiền mất tật mang.

Người mua cũng nên đánh giá xem người review có chia sẻ thật lòng hay chỉ là quảng cáo. Hãy chú ý cách họ nói chuyện để nhận biết. Người mua nên chủ động hỏi người bán về thông tin sản phẩm, cách sử dụng qua livestream. Người bán hàng chính hãng và chuyên nghiệp sẽ tư vấn rất nhiệt tình" – Ti Ak nêu kinh nghiệm.

Còn với chủ kênh Puta Ăn Gì (@putaangi) cô tiết lộ mình đang có đến 20 thỏi son đang dùng và 6 hộp phấn má và vẫn tiếp tục mua thêm, bởi tìm được sản phẩm ưng ý. Bí quyết của chủ kênh là phải tỉnh táo, để không rơi vào trường hợp hàng nhận về không đúng trên mạng. Cảnh giác các trường hợp người bán nói quá công dụng sản phẩm. Cô khuyên khán giả nên ưu tiên mua hàng ở mall chính hãng và đọc kỹ thông tin trước khi mua, đặc biệt là sản phẩm mới.

Được vinh danh là nhà sáng tạo nổi bật trong chiến dịch An Tâm Vui Sắm, Chu Thanh Tùng An (kênh Skinonskin Official - @skinonskin.official) cũng là nhà bán hàng mỹ phẩm chia sẻ thêm kinh nghiệm từ người trong cuộc đó là: người mua nên chủ động tương tác với shop, shop uy tín luôn có đội ngũ phản hồi nhanh, tư vấn tận tình.

Về đọc đánh giá người dùng đối với sản phẩm, chủ kênh khuyên người dùng nên tập trung xem các đánh giá gần nhất để xem shop có giữ chất lượng như ban đầu hay không.

Bí quyết mua thực phẩm

Người tiêu dùng ngày càng bận rộn nên mua hàng online ngày càng nhiều, kể cả thực phẩm tươi sống.

Chủ kênh Đảo Hải Sản, được vinh danh là nhà sáng tạo nổi bật trong chiến dịch An Tâm Vui Sắm hướng dẫn người tiêu dùng mua các mặt hàng tươi sống trên online chuẩn là nên ưu tiên các shop chuyên biệt. Bởi, khi shop chuyên bán loại đó, họ có kinh nghiệm, quy trình chọn, bảo quản, vận chuyển sản phẩm tốt và có nguồn hàng chất lượng.

Đảo Hải Sản cũng lưu ý người dùng không nên bỏ lỡ các ưu đãi, khuyến mãi định kỳ từ shop bằng cách đăng ký nhận thông báo để mua hàng chất lượng với giá tốt nhất.

Còn với Nguyễn Thị Minh Ngọc (kênh BTV Ngọc Bamboo - @btvngocbamboo) chia sẻ cách chọn thực phẩm tươi là nên chọn "shop gần bạn" để giao nhanh, ít rủi ro. Nên chọn và kiểm tra các chứng nhận an toàn thực phẩm như HACCP, VietGAP, ISO,... để đảm bảo sản phẩm uy tín.

Cẩn trọng với giá quá rẻ, vì thực phẩm tươi, hữu cơ, hoặc nhập khẩu thường không có giá thấp.

Nguyễn Thị Minh Ngọc (kênh BTV Ngọc Bamboo - @btvngocbamboo)

Chiến dịch An Tâm Vui Sắm có sự đồng hành từ các thương hiệu Dear Klairs, SKIN1004 và Nature’s Way góp phần lan tỏa thông điệp của chiến dịch.

TÂN XUÂN