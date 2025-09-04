Thị trường
04/09/2025 10:08

Mẹo mua hàng online chuẩn theo nhóm ngành hàng

In bài viết

Tùy theo ngành hàng muốn mua sắm, người tiêu dùng nằm lòng một số lưu ý dưới đây để trải nghiệm mua sắm trọn vẹn

Các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay khi mua sắm online trong chiến dịch "An Tâm Vui Sắm" do TikTok Shop phối hợp cùng Tạp chí Công Thương.

Bí quyết mua hàng công nghệ

Từ kinh nghiệm bản thân đã mua rất nhiều đồ công nghệ, chị Nguyễn Thanh Hà - Nhà sáng tạo nổi bật trong chiến dịch An Tâm Vui Sắm (kênh Lười đi du lịch -@thanha_travelfootage) đã chia sẻ trong video 6 bí quyết.

Thứ nhất, Chọn sản phẩm từ gian hàng chính hãng hoặc nhà phân phối chính hãng, xem xét kỹ nhà bán hàng có phải "chính chủ" hay không để đảm bảo mua hàng chính hãng.

Thứ hai, tìm hiểu thật kỹ thông số sản phẩm, hỏi trực tiếp người bán qua livestream hoặc inbox trước khi quyết định chốt đơn.

Thứ ba, mua sản phẩm đúng theo nhu cầu – cần gì mua đó, không mua hàng công nghệ theo "trend" bởi dễ mua phải hàng không phù hợp.

Thứ tư, cảnh giác với hàng quá rẻ bởi "đồ công nghệ: tốt không rẻ, rẻ không tốt".

Thứ năm, cần đọc kỹ bảo hành, chính sách đổi trả lỡ có trục trặc có đường lui, tránh thiệt thòi.

Thứ sáu, nghĩ kỹ trước khi mua, tránh mua không dùng, lãng phí vì đồ công nghệ sẽ lỗi thời và mất giá theo thời gian.

Mẹo mua hàng online chuẩn theo nhóm ngành hàng- Ảnh 1.

Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Thanh Hà - (kênh Lười đi du lịch -@thanha_travelfootage)

Bí quyết mua mỹ phẩm

Mỹ phẩm là nhóm mặt hàng được mua sắm nhiều trên online và cũng là chủ đề video nhiều nhà sáng tạo nội dung chọn thực hiện trong chiến dịch "An Tâm Vui Sắm".

Nhà sáng tạo nội dung Võ Cao Thiên Ân (kênh Ti Ak - @tiakstylebeauty) đã làm clip trả lời câu hỏi của nhiều khán giả: "Vì sao dùng mỹ phẩm hot trend do KOL nổi tiếng giới thiệu sao da vẫn xấu?"

Mẹo mua hàng online chuẩn theo nhóm ngành hàng- Ảnh 2.

Nhà sáng tạo nội dung Võ Cao Thiên Ân (kênh Ti Ak - @tiakstylebeauty)

Theo lời khuyên của chủ kênh Ti Ak, khi mua mỹ phẩm, bạn không nên chạy theo hiệu ứng đám đông (FOMO). Thay vào đó, hãy tìm hiểu loại da của mình (da dầu, da khô, da hỗn hợp) và xác định nhu cầu của da (trị mụn, dưỡng ẩm, hay chống lão hóa) để chọn sản phẩm phù hợp.

"Khi mua mỹ phẩm, bạn nên ưu tiên các sản phẩm từ thương hiệu uy tín hoặc các gian hàng chính hãng (shop mall) trên các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, thay vì ham rẻ mà mua phải hàng giả, hàng nhái – tiền mất tật mang.

Người mua cũng nên đánh giá xem người review có chia sẻ thật lòng hay chỉ là quảng cáo. Hãy chú ý cách họ nói chuyện để nhận biết. Người mua nên chủ động hỏi người bán về thông tin sản phẩm, cách sử dụng qua livestream. Người bán hàng chính hãng và chuyên nghiệp sẽ tư vấn rất nhiệt tình" – Ti Ak nêu kinh nghiệm.

Còn với chủ kênh Puta Ăn Gì (@putaangi) cô tiết lộ mình đang có đến 20 thỏi son đang dùng và 6 hộp phấn má và vẫn tiếp tục mua thêm, bởi tìm được sản phẩm ưng ý. Bí quyết của chủ kênh là phải tỉnh táo, để không rơi vào trường hợp hàng nhận về không đúng trên mạng. Cảnh giác các trường hợp người bán nói quá công dụng sản phẩm. Cô khuyên khán giả nên ưu tiên mua hàng ở mall chính hãng và đọc kỹ thông tin trước khi mua, đặc biệt là sản phẩm mới.

Được vinh danh là nhà sáng tạo nổi bật trong chiến dịch An Tâm Vui Sắm, Chu Thanh Tùng An (kênh Skinonskin Official - @skinonskin.official) cũng là nhà bán hàng mỹ phẩm chia sẻ thêm kinh nghiệm từ người trong cuộc đó là: người mua nên chủ động tương tác với shop, shop uy tín luôn có đội ngũ phản hồi nhanh, tư vấn tận tình.

Về đọc đánh giá người dùng đối với sản phẩm, chủ kênh khuyên người dùng nên tập trung xem các đánh giá gần nhất để xem shop có giữ chất lượng như ban đầu hay không.

Bí quyết mua thực phẩm

Người tiêu dùng ngày càng bận rộn nên mua hàng online ngày càng nhiều, kể cả thực phẩm tươi sống.

Chủ kênh Đảo Hải Sản, được vinh danh là nhà sáng tạo nổi bật trong chiến dịch An Tâm Vui Sắm hướng dẫn người tiêu dùng mua các mặt hàng tươi sống trên online chuẩn là nên ưu tiên các shop chuyên biệt. Bởi, khi shop chuyên bán loại đó, họ có kinh nghiệm, quy trình chọn, bảo quản, vận chuyển sản phẩm tốt và có nguồn hàng chất lượng.

Đảo Hải Sản cũng lưu ý người dùng không nên bỏ lỡ các ưu đãi, khuyến mãi định kỳ từ shop bằng cách đăng ký nhận thông báo để mua hàng chất lượng với giá tốt nhất.

Còn với Nguyễn Thị Minh Ngọc (kênh BTV Ngọc Bamboo - @btvngocbamboo) chia sẻ cách chọn thực phẩm tươi là nên chọn "shop gần bạn" để giao nhanh, ít rủi ro. Nên chọn và kiểm tra các chứng nhận an toàn thực phẩm như HACCP, VietGAP, ISO,... để đảm bảo sản phẩm uy tín.

Cẩn trọng với giá quá rẻ, vì thực phẩm tươi, hữu cơ, hoặc nhập khẩu thường không có giá thấp.

Mẹo mua hàng online chuẩn theo nhóm ngành hàng- Ảnh 3.

Nguyễn Thị Minh Ngọc (kênh BTV Ngọc Bamboo - @btvngocbamboo)

Chiến dịch An Tâm Vui Sắm có sự đồng hành từ các thương hiệu Dear Klairs, SKIN1004 và Nature’s Way góp phần lan tỏa thông điệp của chiến dịch.

TÂN XUÂN

từ khóa : mua sắm online, sàn thương mại điện tử
Tiếng hát từ triệu con tim SHB vang vọng trong ngày Quốc khánh

Tiếng hát từ triệu con tim SHB vang vọng trong ngày Quốc khánh

Ngân hàng 20:46

Vào đúng 14 giờ ngày 2-9, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã tổ chức hoạt động đặc biệt, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Ấn tượng từ chiến dịch “An tâm vui sắm”

Ấn tượng từ chiến dịch “An tâm vui sắm”

Thị trường 18:03

Chiến dịch “An Tâm Vui Sắm” do TikTok Shop phối hợp cùng Tạp chí Công Thương thực hiện đã khép lại với những kết quả ấn tượng

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80

Thị trường 15:47

Pharmacity khép lại chuỗi hoạt động trong đại lễ A80, ghi dấu ấn đẹp về sự tri ân và trách nhiệm với cộng đồng trong dịp Quốc khánh.

Dịch vụ vận hành cho tỉ phú thế giới có mặt tại Việt Nam

Dịch vụ vận hành cho tỉ phú thế giới có mặt tại Việt Nam

Bất động sản 13:50

Haus Residences gồm 68 căn Sky Villas & Sky Mansions nằm trong tổ hợp Haus Da Lat với vị trí kim cương trước mặt hồ Xuân Hương

Ngành nước: Chuyển đổi số để phát triển bền vững

Ngành nước: Chuyển đổi số để phát triển bền vững

Doanh nghiệp 08:50

Cấp nước là ngành đặc thù, không chỉ có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn phục vụ nhu cầu, đời sống hằng ngày của người dân

“Long Châu sẻ chia - Hành trình sức khỏe” đến với bà con xã A Lưới

“Long Châu sẻ chia - Hành trình sức khỏe” đến với bà con xã A Lưới

Nhịp sống 08:50

Long Châu đã đến những miền đất xa xôi để trao sức khỏe và thắp lên tinh thần sẻ chia

MerPerle Dalat Hotel: Điểm nghỉ dưỡng thượng lưu lý tưởng

MerPerle Dalat Hotel: Điểm nghỉ dưỡng thượng lưu lý tưởng

Nhịp sống 07:49

MerPerle Dalat Hotel tọa lạc trên đường Hùng Vương, một trong những cung đường đẹp nhất của Đà Lạt


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn