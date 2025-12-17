AEON đồng hành doanh nghiệp từ hoạt động giao thương đến hội thảo

Sự kiện nằm trong chiến lược tiếp cận đa chiều của AEON nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, tiếp nối tuần lễ trưng bày sản phẩm Việt và hoạt động kết nối giao thương tại AEON Bình Tân đầu tháng 12, nhằm chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật và tìm kiếm đối tác phát triển nhãn hàng riêng của AEON.

Các đại diện của AEON giải đáp các vướng mắc và khó khăn cho doanh nghiệp địa phương tại sự kiện "AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh."

Hướng đến mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Kế hoạch hành động của ngành Công Thương, AEON Việt Nam không ngừng nỗ lực phối hợp với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước tham gia chuỗi cung ứng hiện đại.

Xuất phát từ những rào cản thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp địa phương, AEON Việt Nam ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tiêu chuẩn bán lẻ hiện đại, hiểu và đáp ứng các quy định hiện hành; đồng thời tháo gỡ các vướng mắc thường gặp khi tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, giúp rút ngắn thời gian chào hàng, giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, AEON Việt Nam kỳ vọng góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, tạo nền tảng cho kết nối tiêu thụ bền vững và đóng góp vào sự phát triển thương mại trong nước theo hướng hiện đại, bền vững.

Chương trình được thiết kế dành cho các doanh nghiệp chưa có nhiều cơ hội tiếp cận tiêu chuẩn của AEON nhưng có định hướng trở thành Nhà Cung cấp của AEON Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Theo đó, chương trình ưu tiên hướng đến các doanh nghiệp có quy mô hoạt động từ trung bình trở lên, sở hữu nhà xưởng hoặc nhà máy sản xuất, đã các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật (như HACCP) hoặc tương đương. Bên cạnh năng lực sản xuất ổn định, các doanh nghiệp có kinh nghiệm cung cấp cho kênh bán lẻ hiện đại hoặc hệ thống bán lẻ lớn hoặc có định hướng phát triển bền vững, với sản phẩm thân thiện môi trường, bao bì xanh, giảm nhựa và chú trọng ESG, sẽ được ưu tiên xem xét. Dựa trên những tiêu chí này chương trình tại TP HCM đã thu hút hơn 250 doanh nghiệp đăng ký tham dự.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM chia sẻ tại sự kiện rằng ông đánh giá cao nỗ lực của AEON Việt Nam trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương thông qua các hoạt động kết nối, đào tạo và chia sẻ tiêu chuẩn bán lẻ hiện đại. Ông cho biết, việc kết nối cung - cầu không thể đạt kết quả chỉ sau một vài sự kiện đơn lẻ mà cần được triển khai liên tục, bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống phân phối và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh chia sẻ về sự kiện "AEON đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh"

Nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng nhà cung cấp địa phương, chung tay thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, trước đó AEON Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) tổ chức Tuần lễ triển lãm sản phẩm tại AEON Bình Tân từ ngày 04-12 đến 07-12-2025, cùng chương trình kết nối doanh nghiệp đưa hàng vào chuỗi TT BHTH & ST AEON vào ngày 5-12-2025. Trong cùng ngày 4-12-2025, AEON Việt Nam tham gia "Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản Khai thác tiềm năng Hàng hóa Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long" tại Đại học Cần Thơ.

Sau chương trình tại TP HCM, AEON Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai chương trình "Đồng hành và phát triển cùng Doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh" tại AEON Hà Đông (Hà Nội) vào ngày 08-01-2026, dự kiến thu hút khoảng 160 doanh nghiệp khu vực miền Bắc.