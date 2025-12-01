Doanh nghiệp
01/12/2025 11:04

AEON Việt Nam khởi động dự án Trung tâm Thương mại AEON Mỹ Tho

Ngày 29-11-2025, AEON Việt Nam chính thức tổ chức Lễ Khởi động và Thi công Hạ tầng Kỹ thuật Trung tâm Thương mại (TTTM) AEON Mỹ Tho.

Dự kiến, TTTM AEON Mỹ Tho khai trương trong năm 2027, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của AEON tại Đồng bằng sông Cửu Long, mang lại trải nghiệm mua sắm hiện đại, nâng tầm phong cách sống và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện AEON Việt Nam thực hiện nghi thức khởi động dự án TTTM AEON Mỹ Tho

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam cho biết: "Với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, chúng tôi tin rằng Dự án Trung tâm Thương mại AEON Mỹ Tho không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương mà dự kiến tạo ra hơn 1.000 việc làm mới, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao của tỉnh Đồng Tháp và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của khu vực."

TTTM AEON Mỹ Tho sở hữu vị trí chiến lược, giúp kết nối thuận tiện với TP HCM và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây sẽ là TTTM quy mô vừa, đóng vai trò dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển của AEON tại khu vực.

Đồng thời, TTTM AEON Mỹ Tho cũng hướng đến trở thành biểu tượng mới của tỉnh và khu vực lân cận – điểm đến kết nối tương lai với Đồng bằng Sông Cửu Long, thể hiện sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa địa phương và nhịp sống đô thị hiện đại.

Tập đoàn AEON xác định Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược trọng điểm để đẩy mạnh đầu tư, và đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam lên hơn ba lần so với hiện tại. TTTM AEON Mỹ Tho đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đó, thể hiện bước tiến mở rộng của AEON Việt Nam tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và được xem là một dự án trọng điểm tại khu vực.

Với mô hình TTTM quy mô vừa, AEON Mỹ Tho được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân địa phương, gia tăng trải nghiệm mua sắm hiện đại cho khách hàng trong khu vực.

từ khóa : Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Tháp, trung tâm thương mại, Aeon, AEON Mỹ Tho
“TTC - Nâng bước thành công”: 40 năm cùng học sinh vượt khó

Doanh nghiệp 11:05

Sáng 29-11-2025, niềm vui đã đến với học sinh xã Mỏ Cày, xã Thành Thới, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, khi được đón nhận những suất học bổng từ Tập đoàn TTC.

Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đa tầng của MB

Ngân hàng 11:02

MB xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, phục vụ từ quân nhân, người trẻ đến doanh nghiệp và tiểu thương, thể hiện tầm nhìn của ngân hàng nhóm “Big 5”.

Vì sao bảng xếp hạng Sở Y tế TP HCM là cơ sở tin cậy chọn nha khoa chuẩn chất lượng?

Dinh dưỡng – Sức khỏe 10:08

Bảng xếp hạng chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt của Sở Y tế TP HCM là nguồn thông tin chính thống, Nha Khoa Kim được xếp hàng đầu trong danh sách này.

Ưu đãi vượt trội cùng Vietcombank - nhân ba hạnh phúc, vun đắp tương lai

Ngân hàng 18:39

Người Việt quan tâm quản lý tài chính, xem gửi tiết kiệm ngân hàng uy tín là lựa chọn an toàn. Với “Để hạnh phúc nhân ba”, tiết kiệm là gửi gắm tương lai.

Mô hình ngân hàng phong cách sống: Chuẩn mới của phân khúc khách hàng cao cấp

Ngân hàng 15:29

Trong vài năm trở lại đây, dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cao cấp tại Việt Nam đang chứng kiến một sự chuyển mình rõ rệt.

Charm Group đồng hành xây dựng chợ đêm, gia tăng sức hút cho du lịch Long Hải

Thị trường 15:28

Ngày 28-11, tại Charm Resort Long Hải, lễ công bố tài trợ hợp tác xây dựng Chợ đêm Long Hải đã diễn ra thành công.

Doanh nhân Vũ Cẩm Nhung xúc động khi ghé thăm các bé mổ tim, cam kết đồng hành lâu dài

Thị trường 13:30

Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung - đại diện Tenamyd Cosmetic vừa ghé thăm các em nhỏ vừa trải qua ca mổ tim tại TP HCM và Hà Nội, qua chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời.


