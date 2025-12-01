AEON Việt Nam khởi động dự án Trung tâm Thương mại AEON Mỹ Tho

Dự kiến, TTTM AEON Mỹ Tho khai trương trong năm 2027, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của AEON tại Đồng bằng sông Cửu Long, mang lại trải nghiệm mua sắm hiện đại, nâng tầm phong cách sống và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện AEON Việt Nam thực hiện nghi thức khởi động dự án TTTM AEON Mỹ Tho

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam cho biết: "Với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, chúng tôi tin rằng Dự án Trung tâm Thương mại AEON Mỹ Tho không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương mà dự kiến tạo ra hơn 1.000 việc làm mới, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao của tỉnh Đồng Tháp và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của khu vực."

TTTM AEON Mỹ Tho sở hữu vị trí chiến lược, giúp kết nối thuận tiện với TP HCM và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây sẽ là TTTM quy mô vừa, đóng vai trò dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển của AEON tại khu vực.

Đồng thời, TTTM AEON Mỹ Tho cũng hướng đến trở thành biểu tượng mới của tỉnh và khu vực lân cận – điểm đến kết nối tương lai với Đồng bằng Sông Cửu Long, thể hiện sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa địa phương và nhịp sống đô thị hiện đại.

Tập đoàn AEON xác định Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược trọng điểm để đẩy mạnh đầu tư, và đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam lên hơn ba lần so với hiện tại. TTTM AEON Mỹ Tho đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đó, thể hiện bước tiến mở rộng của AEON Việt Nam tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và được xem là một dự án trọng điểm tại khu vực.

Với mô hình TTTM quy mô vừa, AEON Mỹ Tho được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân địa phương, gia tăng trải nghiệm mua sắm hiện đại cho khách hàng trong khu vực.