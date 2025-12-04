Tiêu dùng
04/12/2025 18:17

AEON mở rộng kết nối và hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt

Sáng 04-12-2025, “Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm” và “Chương trình tuần lễ kết nối giao thương” đã diễn ra tại TTTM AEON Bình Tân TP HCM

"Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm" và "Chương trình tuần lễ kết nối giao thương" đã thu hút hơn 40 nhà cung cấp tham gia trưng bày, giới thiệu trung bình 400 sản phẩm mỗi năm đến khách hàng.

Hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng trong việc đưa nhà cung cấp địa phương gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Sáng 04-12-2025 tại TTTM AEON Bình Tân TP HCM đã diễn ra lễ khai mạc "Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm" và "Chương trình tuần lễ kết nối giao thương"

Song song với các hoạt động trong tuần lễ, chương trình kết nối doanh nghiệp đưa hàng vào chuỗi TT BHTH & ST AEON sẽ diễn ra vào ngày 5-12-2025. Chương trình năm nay ghi nhận con số tiếp cận gần 55 nhà cung cấp mới có tiềm năng. So với các năm trước, bộ tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp cho năm 2025 sẽ được cập nhật để bảo đảm sự phù hợp với định hướng phát triển bền vững của AEON Việt Nam.

Trong cùng ngày 4-12-2025, AEON Việt Nam tham gia "Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản Khai thác tiềm năng Hàng hóa Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long" tại Đại học Cần Thơ. Với mục tiêu là phát triển sản phẩm thực phẩm chế biến mang thương hiệu nhãn hàng riêng, cụ thể là TOPVALU, AEON Việt Nam mong muốn nhân cơ hội này để có thể hợp tác với các nhà sản xuất thực phẩm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hoặc các nhà sản xuất khác trên toàn quốc. Qua đó, AEON có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long thông qua việc tập trung phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu "Made in Delta."

Trong khuôn khổ mục tiêu "hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và đồng hành cùng nhà cung cấp", AEON Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức chương trình "Đồng hành cùng nhà cung cấp địa phương" vào hai ngày 15-12-2025 và ngày 08-01-2026 lần lượt diễn ra tại hai thành phố lớn là TP HCM và Hà Nội.

từ khóa : doanh nghiệp Việt Nam, Đồng bằng sông Cửu Long, Aeon, ngành công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hàng Việt, đại học Cần Thơ
