08/09/2025 16:15

Acecook Việt Nam ra mắt sản phẩm mì ăn liền Dalago

Một dòng mì đặc biệt có nguyên liệu rau củ trong sợi mì, nguồn gốc rõ ràng từ Đà Lạt, mang đến trải nghiệm ẩm thực mới mẻ, an tâm cho người tiêu dùng.

Dalago là sản phẩm mới, có nguyên liệu rau củ trong sợi mì với nguồn gốc rõ ràng, nguyên liệu được trồng và thu hoạch trực tiếp tại Đà Lạt - vùng đất nổi tiếng với nguồn nông sản tươi ngon, xanh sạch, giàu giá trị dinh dưỡng. Đặc biệt, 100% sợi mì không sử dụng chất tạo màu tổng hợp, mang đến sự an tâm tối đa cho người tiêu dùng.

Mì Dalago ra mắt với hai lựa chọn hương vị độc đáo, mỗi loại đều gắn liền với nét đặc trưng của vùng đất Đà Lạt mộng mơ. Mì rau bó xôi Dalago hương vị Bắp bò hầm Actiso có sợi mì xanh bắt mắt hòa quyện cùng nước súp bắp bò đậm đà và Actiso - loại nông sản đặc trưng của Đà Lạt giàu dinh dưỡng và thanh mát.

Trong khi đó, Mì cà rốt Dalago hương vị Tôm hùm nướng bơ tỏi lại gây ấn tượng với sợi mì vàng cam tươi tắn, kết hợp cùng hương vị tôm hùm cao cấp được chế biến theo phong cách nướng bơ tỏi, gợi lên không khí ấm áp và tinh tế của ẩm thực trong những ngày se lạnh. Đây là loại mì trộn thơm ngon, giúp người dùng làm mới khẩu vị.

Acecook Việt Nam ra mắt sản phẩm mì ăn liền Dalago- Ảnh 1.

Với Dalago, Acecook Việt Nam mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng nhờ vào việc công khai nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng. Dalago không chỉ đơn thuần mang đến bữa ăn ngon tiện lợi, mà đặc biệt còn là một trải nghiệm tuyệt vời đối với những ai yêu thích lối sống xanh, bình yên của Đà Lạt.

Ra mắt mì Dalago là một trong những minh chứng cho nỗ lực không ngừng đổi mới sản phẩm của Acecook Việt Nam, nhằm mang đến những sản phẩm bền vững với các giá trị gia tăng cho người tiêu dùng. Việc phát triển nhiều dòng sản phẩm dinh dưỡng, bổ sung vitamin B12, canxi, chất xơ, hay có nguyên liệu rau củ quả nguồn gốc rõ ràng trong sợi mì như Dalago chính là một trong những trụ cột quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Xuyên suốt hành trình đó, chất lượng, an toàn, an tâm, ngon và đáng tin cậy luôn là kim chỉ nam trong mọi quy trình sản xuất của Acecook Việt Nam.

Với phương châm "Cook Happiness through Innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc", Acecook không chỉ tiên phong trong ngành mì ăn liền, mà còn mở rộng giá trị thương hiệu qua các sản phẩm tốt cho sức khỏe, gắn liền với nguồn nguyên liệu địa phương.

Dalago đánh dấu bước tiến mới trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Acecook Việt Nam, đồng thời là lời cam kết tiếp tục đồng hành và mang lại những bữa ăn ngon - lành - an tâm cho hàng triệu gia đình Việt.

H.Tường
