Thị trường
17/12/2025 10:00

LocknLock có mặt tại Avakids: Mở rộng trải nghiệm mua sắm cho mẹ & bé

In bài viết

LocknLock chính thức hợp tác và ra mắt tại hệ thống cửa hàng Avakids trên toàn quốc cũng như các nền tảng trực tuyến.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình mang các sản phẩm an toàn – chất lượng – tiện dụng dành cho Mẹ & Bé đến gần hơn với gia đình Việt. Các hoạt động ra mắt được triển khai cùng nhiều ưu đãi trong tháng 12 nhằm khuyến khích phụ huynh trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho bé.

Trọn bộ giải pháp an toàn, thông minh cho mẹ và bé

Hiểu rằng sự an toàn là ưu tiên hàng đầu, mỗi sản phẩm LocknLock thuộc ngành hàng Mẹ & Bé đều được thiết kế theo tiêu chí an toàn, chất lượng và thân thiện với trẻ nhỏ. Các sản phẩm nổi bật đang được phân phối tại hệ thống Avakids bao gồm yếm ăn dặm, bình tập uống với nhiều dung tích và màu sắc, cùng các loại hũ đựng thức ăn dặm đạt chuẩn an toàn quốc tế và hoàn toàn không chứa BPA. Với thiết kế tinh tế và dễ thương, sản phẩm phù hợp cho từng giai đoạn phát triển, giúp mẹ hỗ trợ bé trong quá trình ăn dặm và sinh hoạt hằng ngày.

Việc có mặt tại hệ thống cửa hàng Avakids trên toàn quốc cùng kênh mua sắm online mở ra cơ hội để phụ huynh dễ dàng trải nghiệm và lựa chọn các sản phẩm LocknLock Mẹ & Bé mọi lúc, mọi nơi. Nhờ sự hợp tác này, các sản phẩm LocknLock Mẹ & Bé sẽ đến gần phụ huynh hơn, mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện và đáng tin cậy tại Avakids.

Ưu đãi ra mắt

LocknLock có mặt tại Avakids: Mở rộng trải nghiệm mua sắm cho mẹ & bé - Ảnh 1.

Chào mừng sự kiện ra mắt đặc biệt, LocknLock và Avakids giới thiệu chương trình "Đại Tiệc Ra Mắt – Chuẩn Đồ Cho Mẹ Và Bé" với chuỗi ưu đãi kéo dài suốt tháng 12, từ ngày 08-12 đến 31-12-2025.

Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các sản phẩm LocknLock Mẹ & Bé với ưu đãi giảm 15% tại toàn bộ cửa hàng Avakids trên toàn quốc cũng như trên website, giúp phụ huynh thuận tiện hơn khi chọn mua sản phẩm an toàn, chất lượng cho bé.

Vào mỗi cuối tuần (Thứ Sáu – Chủ Nhật), khi mua sắm trực tuyến trên website Avakids, mẹ sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt: giảm 25% cho toàn bộ sản phẩm LocknLock và Mua 1 Tặng 1 cho set hộp đựng thức ăn dặm. Khi chọn set này, mẹ còn nhận thêm bộ hộp bảo quản Fresh Container cao cấp chuẩn Hàn Quốc. Đây là dịp tuyệt vời để mẹ trang bị những sản phẩm an toàn, chất lượng cho bé yêu, đồng hành cùng con phát triển khỏe mạnh với mức chi phí tiết kiệm hơn.

LocknLock có mặt tại Avakids: Mở rộng trải nghiệm mua sắm cho mẹ & bé - Ảnh 2.

Về LocknLock

LocknLock là thương hiệu gia dụng hàng đầu đến từ Hàn Quốc, nổi bật với các dòng sản phẩm lưu trữ thực phẩm, đồ dùng nhà bếp, bình giữ nhiệt, thiết bị gia dụng và sản phẩm chăm sóc gia đình. Với cam kết đem đến trải nghiệm an toàn – tiện dụng – hiện đại, LocknLock không ngừng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Sự hợp tác giữa LocknLock và Avakids không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện mà còn khẳng định cam kết của LocknLock trong việc đồng hành cùng mọi gia đình trong hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng bé. Phụ huynh có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm chính hãng, đa dạng, chất lượng và phù hợp với nhu cầu chăm sóc bé trong từng giai đoạn phát triển tại toàn bộ hệ thống cửa hàng Avakids trên toàn quốc và website https://www.avakids.com/locknlock


PV
từ khóa : LocknLock
AEON đồng hành doanh nghiệp từ hoạt động giao thương đến hội thảo

AEON đồng hành doanh nghiệp từ hoạt động giao thương đến hội thảo

Doanh nghiệp 10:41

Ngày 15-12-2025, tại AEON Tân Phú, AEON Việt Nam triển khai chương trình “Đồng hành và Phát triển cùng Doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh” tại TP HCM

Gỡ vướng pháp lý Dragon City Park, SDN & Regal Group hoàn tất sổ đỏ bàn giao khách hàng

Gỡ vướng pháp lý Dragon City Park, SDN & Regal Group hoàn tất sổ đỏ bàn giao khách hàng

Bất động sản 10:40

Gỡ vướng pháp lý thành công, Dragon City Park rục rịch sang sổ, chủ đầu tư và nhà phân phối tuyên bố giữ giá gốc, không thu thêm bất kỳ lợi tức nào.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thông báo tuyển dụng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thông báo tuyển dụng

Thị trường 10:39

VRG thông báo tuyển dụng nhân sự cho các đơn vị nhằm phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh, xây dựng thương hiệu và quản lý đầu tư

Việt Nam sắp có “siêu dự án” sân bay Gia Bình đẳng cấp top 10 thế giới

Việt Nam sắp có “siêu dự án” sân bay Gia Bình đẳng cấp top 10 thế giới

Điểm đến hấp dẫn 18:10

Chủ đầu tư dự án là Masterise Group - Tập đoàn đa ngành nghề và lĩnh vực, không ngừng kiến tạo sản phẩm đột phá suốt hơn một thập kỷ qua

Từ cân nhắc xe điện đến lựa chọn thương hiệu: thị trường đang thay đổi ra sao?

Từ cân nhắc xe điện đến lựa chọn thương hiệu: thị trường đang thay đổi ra sao?

Sản phẩm 11:30

Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh, trong đó nghiên cứu hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu tại các đô thị lớn.

La Tiên Villa được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản châu Á lần thứ 20

La Tiên Villa được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản châu Á lần thứ 20

Bất động sản 08:36

La Tiên Villa đã xuất sắc giành chiến thắng ở hạng mục Best Housing/ Landed Architectural Design (Asia) tại PropertyGuru Asia Property Awards lần thứ 20

Sống giữa dòng chảy thịnh vượng: tứ bảo Lifestyle Bayfront Home tại Sông Town

Sống giữa dòng chảy thịnh vượng: tứ bảo Lifestyle Bayfront Home tại Sông Town

Thị trường 15:49

Phân khu Sông Town tại CaraWorld Cam Ranh giới thiệu dòng sản phẩm Lifestyle Bayfront Home, kết hợp an cư, nghỉ dưỡng và khai thác thương mại ven vịnh.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn