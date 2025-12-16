Từ cân nhắc xe điện đến lựa chọn thương hiệu: thị trường đang thay đổi ra sao?

Trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh ngày càng rõ nét, startup xe máy điện "made in Việt Nam" Dat Bike đã có những bước chuẩn bị chiến lược, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi xe điện hơn.

Giải quyết bài toán chi phí cho người dùng

Làn sóng chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam đang được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm áp lực kinh tế, định hướng chính sách và xu hướng tiêu dùng xanh. Trong đó, yếu tố kinh tế được xem là một trong những động lực đáng chú ý.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và chi phí sinh hoạt gia tăng, tiền nhiên liệu xăng dầu chiếm một khoản đáng kể trong chi phí đi lại hằng ngày, đặc biệt đối với những người có nhu cầu di chuyển thường xuyên. Vì vậy, xe điện với chi phí năng lượng thấp được nhiều người xem là một giải pháp kinh tế. Tuy nhiên, không ít người vẫn còn lo ngại về chi phí thay pin sau một thời gian sử dụng.

100% xe máy điện Dat Bike được lắp ráp tại nhà máy của hãng

Bằng việc tự phát triển các công nghệ cốt lõi từ động cơ, pin, hệ thống quản lý pin (BMS) đến bộ điều khiển và sạc thông minh, thương hiệu xe máy điện Dat Bike đã đưa ra lời giải triệt để cho bài toán chi phí của người dùng khi công bố độ bền pin xe điện của hãng lên tới 25 năm, xóa bỏ băn khoăn về chi phí thay pin đắt đỏ. Đại diện hãng cũng cho biết, pin xe điện Dat Bike có độ bền cao và khả năng sửa chữa linh hoạt do được cấu thành từ nhiều cell pin nhỏ, được đóng gói và bảo vệ theo từng cụm pin; từ đó giúp tối ưu hiệu suất cũng như tiết kiệm chi phí khi có thể sửa chữa hoặc thay thế từng phần, thay vì thay mới toàn bộ.

Bên cạnh đó, Dat Bike công bố người dùng xe máy điện của hãng có thể sạc pin dễ dàng tại mọi ổ điện gia đình 220V, biến nhà ở hay văn phòng thành trạm sạc cá nhân linh hoạt mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng sạc công cộng. Đây là một điểm cộng lớn khi không chỉ giúp người dùng chủ động công việc hơn, mà còn giúp giảm áp lực lên hạ tầng công cộng khi làn sóng chuyển đổi xe điện tăng cao.

Tăng tốc độ phủ sóng cửa hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ hậu mãi

Ngoài yếu tố chi phí, băn khoăn chuyển đổi của người tiêu dùng cũng xoay quanh hai câu hỏi: "Bảo dưỡng xe ở đâu, có tiện không?" và "Thời gian sửa chữa có lâu không".

Khác với xe xăng với hệ thống gara sửa chữa dày đặc, thị trường xe điện nói chung vẫn còn non trẻ về hạ tầng dịch vụ. Chính vì vậy, sự chuẩn bị của các hãng xe, đặc biệt là trong dịch vụ hậu mãi, trở thành yếu tố then chốt quyết định tốc độ và sự thành công của làn sóng chuyển đổi này.

Nắm bắt được nhu cầu và mong muốn của khách hàng, Dat Bike đã giải quyết băn khoăn này bằng chiến lược tích hợp theo chiều dọc, hoàn thiện hệ sinh thái khép kín: Sản xuất và Dịch vụ. Theo đó, sau khi huy động thành công 22 triệu USD vốn đầu tư, hãng đã nhanh chóng thực hiện mục tiêu kép: Mở rộng hệ thống cửa hàng phân phối và Nâng cấp cửa hàng 3S thành Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng xe điện hoàn toàn do Dat Bike kiểm soát, không phụ thuộc vào đối tác dịch vụ bên ngoài.

Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng xe điện Dat Bike tại Âu Cơ, TP Hồ Chí Minh

Việc nắm quyền chủ động từ khâu sản xuất, phân phối đến cung cấp dịch vụ hậu mãi giúp Dat Bike không chỉ mang lại trải nghiệm đồng nhất, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn mà còn giúp giải quyết triệt để mọi vấn đề phát sinh nhanh chóng. Đại diện hãng cho biết, trong năm 2026, Dat Bike đặt mục tiêu đạt 150 cửa hàng trên toàn quốc. Mô hình Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng cũng được thiết lập với mục tiêu giải quyết trực diện những lo ngại về sự bất tiện của xe điện và rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng với quy trình "Super Fast".

Kỹ thuật viên của Dat Bike đang bảo dưỡng xe tại Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng

Theo đó, các Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng này được trang bị thiết bị hiện đại như tại nhà máy Dat Bike cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên môn cao, có thể xử lý cùng lúc lên tới 10 xe máy điện, giúp giảm thiểu đáng kể thời gian chờ đợi ngay cả trong giờ cao điểm. Thời gian bảo dưỡng định kỳ cũng được rút ngắn xuống dưới 1 giờ/xe, trung bình chỉ 30–45 phút tùy cấp độ bảo dưỡng. Hãng cũng tự tin triển khai nguyên tắc "Không cần đặt lịch trước" cho các yêu cầu bảo dưỡng hoặc sửa chữa thông thường, khách hàng có thể chủ động đến ngay trung tâm khi cần hỗ trợ. Đặc biệt, chính sách miễn phí sạc điện tại tất cả các trung tâm dịch vụ bảo dưỡng là một ưu đãi thiết thực từ Dat Bike giúp người dùng tiết kiệm thêm chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng xe máy điện.

Liên tục cải tiến và phát triển sản phẩm mới, mở rộng hợp tác

Bà Bùi Nguyễn Trúc Ny - Giám đốc Kinh doanh Dat Bike Việt Nam chia sẻ: "Dat Bike đang tập trung giải quyết bài toán Hiệu suất/Giá thành cho xe điện. Tức là làm xe có hiệu năng, quãng đường di chuyển, tốc độ sạc, tốc độ tối đa, công suất, độ tiện dụng, độ bền, vv..vv so với giá thành ngày càng cạnh tranh hơn so với xe xăng.

Quantum S là mẫu xe thể hiện rõ nhất triết lý này của Dat Bike. Xe sở hữu khả năng di chuyển 285 km chỉ với một lần sạc 4 tiếng, công suất động cơ mạnh mẽ 7000W với khối pin 6.4kWh độ bền lên tới 25 năm kèm theo chi phí vận hành rất thấp. Đây cũng là dòng xe có nhiều lợi thế về mặt đầu tư công nghệ và đặt tiêu chuẩn mới cho thị trường xe điện Việt Nam cả về quãng đường đi được, tốc độ sạc và các tính năng trên xe."

Xe máy điện Dat Bike Quantum S

Bà Ny cũng cho biết thêm, Dat Bike đặt mục tiêu liên tục ra mắt các mẫu xe mới mỗi năm để cung cấp thêm các lựa chọn đa dạng cho nhiều tệp khách hàng; đồng thời hướng tới trở thành công ty sản xuất xe máy điện hàng đầu tại Việt Nam và dẫn đầu tăng trưởng ngành xe máy điện tại Đông Nam Á.

Cuối tháng 10, Dat Bike hợp tác Grab, mục tiêu mở rộng độ phủ xe máy điện

Bên cạnh đó, Dat Bike cũng sẽ mở rộng các chương trình hợp tác, đặc biệt là với các đối tác tài chính, giúp người dùng tiếp cận xe điện dễ dàng hơn thông qua trả góp và các chương trình hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Độc giả quan tâm có thể đến tham gia lái thử xe điện miễn phí tại mọi cửa hàng Dat Bike trên toàn quốc và trải nghiệm dịch vụ tại các Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng xe điện.