Bếp từ BlueStone - Chọn bếp đẳng cấp, trọn chất lượng

Nhu cầu không chỉ dừng ở "một chiếc bếp để nấu", mà là một thiết bị chuẩn chất lượng, bền bỉ, tiết kiệm điện và đủ tinh tế để nâng tầm căn bếp. Hiểu được mong đợi đó, BlueStone mang đến dòng bếp từ hiện đại - là lựa chọn dành cho những ai muốn tìm một chiếc bếp đẳng cấp thực sự, đáp ứng trọn vẹn cả thẩm mỹ lẫn hiệu năng.

Thiết kế sang trọng - Tối giản nhưng nổi bật

Bếp từ thế hệ mới của BlueStone được hoàn thiện với mặt kính cao cấp như Ceramic hoặc Schott Ceran từ Đức, nổi tiếng về khả năng chịu lực - chịu nhiệt và độ bền vượt trội. Bề mặt phẳng mịn, đen sang trọng giúp không gian bếp trở nên hiện đại và tinh tế hơn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đặc biệt, các dòng bếp mới được thiết kế tinh tế hơn với 4 góc bo mềm mại, mặt kính vát 1 cạnh, cùng khung thép dưới tràn viền giúp gia cố toàn bộ thân bếp. Cấu trúc này tăng độ ổn định khi lắp đặt, hạn chế cong vênh và nâng cao độ bền trong suốt quá trình sử dụng - đúng chuẩn một chiếc bếp "đẳng cấp để chọn, chất lượng để tin dùng".

Thiết kế đẳng cấp, chất lượng, tôn lên vẻ đẹp sang trọng cho gian bếp

Hiệu suất mạnh mẽ - Nấu nhanh, chuẩn, tiết kiệm năng lượng

Từ các mẫu bếp từ đôi đến bếp từ đa vùng, BlueStone đều trang bị cuộn từ kích thước lớn, giúp tăng diện tích truyền nhiệt, cho khả năng gia nhiệt nhanh và đều hơn. Riêng mẫu bếp từ đa vùng ICB-6869 sở hữu tới 16 cuộn từ, tạo nên vùng nấu Smart Free Zone linh hoạt, nhận diện chính xác vị trí nồi chảo và phân bổ năng lượng tối ưu, rút ngắn đáng kể thời gian nấu nướng.

Bên trong, hệ thống IGBT số lượng vượt trội được bố trí theo chuẩn thiết kế bền nhiệt, mang lại hiệu suất ổn định, giảm thất thoát năng lượng và đảm bảo bếp vận hành mạnh mẽ ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài.

Kết hợp cùng công nghệ Inverter, bếp duy trì công suất chính xác ở mọi mức nhiệt, giúp tiết kiệm điện tối ưu mà vẫn giữ độ ổn định của nhiệt trong suốt quá trình nấu - đúng chuẩn một chiếc bếp mạnh, bền và tiết kiệm cho gia đình.

Hiệu suất mạnh mẽ từ công suất cao và hệ thống IGBT chuẩn Đức

Trọn an tâm mỗi ngày - Chuẩn an toàn vượt trội

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng, bếp từ BlueStone được trang bị hệ thống bảo vệ đa lớp tiên tiến. Bếp sẽ tự động ngắt khi phát hiện quá nhiệt hoặc nước bị trào ra trong quá trình nấu, ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ hay hư hỏng thiết bị.

Thêm vào đó, tính năng Cảnh báo nhiệt dư sẽ thông báo cho người dùng biết mặt bếp vẫn còn nóng sau khi tắt, giúp tránh bỏng ngoài ý muốn. Đặc biệt khóa an toàn trẻ em là một lớp bảo vệ không thể thiếu, giúp vô hiệu hóa bảng điều khiển, đảm bảo trẻ nhỏ không thể tự ý bật bếp hay vô tình chạm các nút trên bảng điều khiển.

Đẳng cấp từ chất lượng - An tâm đầu tư lâu dài

Bên cạnh vẻ đẹp sang trọng, thiết kế hiện đại, sử dụng mặt kính chịu nhiệt, chịu lực cao. Bên trong, bo mạch được thiết kế theo các chuẩn an toàn quốc tế khắt khe, đảm bảo hoạt động ổn định và tin cậy.

Ngoài ra, BlueStone còn tối ưu hóa tuổi thọ của thiết bị bằng cách trang bị hệ thống quạt tản nhiệt hiệu suất cao, từ đó kéo dài đáng kể tuổi thọ và duy trì hiệu suất hoạt động ổn định của bếp qua nhiều năm sử dụng.

Các sản phẩm qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, chuẩn quốc tế EMC tương thích điện từ.

Chính sách lắp đặt, cắt đá, hậu mãi tận tâm. Chính sách bảo hành đến 2 năm là lời cam kết mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm.

Bếp từ không chỉ là thiết bị gia dụng, mà còn góp phần định hình không gian bếp hiện đại và an toàn từ thiết kế đến hiệu suất nấu cũng như chuẩn an toàn. Trang bị một chiếc bếp chất lượng sẽ giúp bạn an tâm hơn trong quá trình sử dụng, cho mỗi bữa cơm thêm đủ đầy và tiện gọn hơn.



