19/12/2025 13:24

Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa là sản phẩm Tin Dùng Việt Nam 2025

Ngày 18-12, Công ty Yến sào Khánh Hòa được vinh danh trong buổi Lễ Công bố và Vinh danh “Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025”

Đây là lần thứ 10 Công ty Yến sào Khánh Hòa có sản phẩm, thương hiệu được bình chọn là thương hiệu "Tin và Dùng".

Chương trình do VnEconomy tổ chức thường niên, từ năm 2006 đến nay, ghi nhận và vinh danh các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng, bảo đảm các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, vì môi trường và sức khỏe cộng đồng... được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn và sử dụng. Trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế như: VNVC, Samsung, Masan, Sữa TH, Vinfast, Lock&lock,…

Sản phẩm Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mình khi vinh dự đạt Top 10 "Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam". Đây là sản phẩm độc quyền của Công ty Yến sào Khánh Hòa, có giá trị dinh dưỡng vượt trội, được các nhà khoa học và người tiêu dùng đánh giá có chất lượng hàng đầu thế giới.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết, "Giải thưởng là sự ghi nhận to lớn cho những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CB-CNV và cả truyền thống ngành nghề Yến sào Khánh Hòa trong việc phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, khẳng định vị thế và uy tín của Yến sào Khánh Hòa trên thị trường quốc tế; đồng thời mở ra cơ hội giao thương với các đối tác lớn trong khu vực, là bệ phóng vững chắc cho doanh nghiệp vươn tầm thế giới. Đây là thành quả xứng đáng và là niềm tự hào của gần 4.000 CB-CNV Công ty. Tập thể Yến sào Khánh Hòa tiếp tục nỗ lực cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng".

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận giải thưởng

Với kinh nghiệm lâu năm, bí quyết quản lý, khai thác và bảo tồn nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên hợp lý, sản lượng và chất lượng yến sào Khánh Hòa ngày càng cao. Trong toàn bộ quá trình hoạt động, Yến sào Khánh Hòa luôn chú trọng đề cao 3 yếu tố: đổi mới công nghệ, chất lượng vượt trội và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty đầu tư dây chuyền máy móc, công nghệ, trang thiết bị sản xuất hiện đại theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP và các tiêu chuẩn BRCGS, FDA, FSMA.

Tự hào sau 35 năm xây dựng và phát triển, Yến sào Khánh Hòa đã trở thành thương hiệu uy tín được nhiều khách hàng trong nước và quốc tế tin dùng, chiếm lĩnh vị trí hàng đầu tại thị trường Việt Nam và Quốc tế với hơn 60 dòng sản phẩm được chế biến từ yến sào mang thương hiệu Sanest, Sanvinest, Sanest Foods có mặt trên khắp cả nước, trên 500.000 điểm bán, hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý và vươn tới hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Để doanh nghiệp chinh phục những tầm cao, mục tiêu mới, tập thể lãnh đạo và CB-CNV luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo. Đi đôi với đó, Yến sào Khánh Hòa tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh góp phần tăng quần thể chim yến tại Việt Nam, đưa ngành công nghiệp yến sào lên tầm cao mới.

