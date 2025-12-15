Đại tiệc sinh nhật 7 tuổi của TTTM GIGAMALL “Trải nghiệm đa sắc - Bừng khoảnh khắc vui”

Chào mừng tuổi mới, Gigamall mang đến SIÊU SỰ KIỆN SINH NHẬT 7 tuổi "Trải nghiệm đa sắc - Bừng khoảnh khắc vui", với chương trình tri ân bốc thăm trúng thưởng có tổng giá trị lên đến 554 triệu đồng lớn nhất trong lịch sử hoạt động, bao gồm:

Ghế massage Fujilux Nhật Bản trị giá 199 triệu đồng.

Xe tay ga Ý Lambretta trị giá 140 triệu đồng.

Thẻ Diamond Onsen An Nhật Spa Wellness 89 triệu đồng.

Thẻ tập California Centuryon 50 triệu đồng.

Cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Cơ hội tham gia bốc thăm dành cho tất cả khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 500,000đ, áp dụng từ ngày 12.12.2025 đến hết ngày 11.1.2026.

Hành trình 7 tuổi đáng nhớ của GIGAMALL

Trong năm 2025, Gigamall ghi dấu bằng nhiều hoạt động thu hút như các lễ hội theo mùa, những concept trang trí độc đáo và loạt không gian check-in gây chú ý trên mạng xã hội.

Nhờ những không gian độc đáo, giàu trải nghiệm, thu hút đông đảo khách tham quan từ toàn thành phố, Gigamall trở thành điểm đến được nhiều thương hiệu lớn từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… lựa chọn đặt cửa hàng như Uniqlo, Watsons, Haidilao, Pizza 4P’s...

Song song đó, Gigamall tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ bằng việc phát triển những khu vui chơi – giáo dục như Light City, Rainbow Jungle, Alpha Games, mở rộng thêm nhiều nhóm khách hàng gia đình, trẻ em đến trải nghiệm.

Vào dịp cuối năm, Gigamall dự kiến khai trương triển lãm tương tác đa giác quan phiên bản lớn nhất và độc nhất Việt Nam của các danh họa bậc thầy thế giới, đáp ứng nhu cầu tinh thần và kết nối cảm xúc mọi tầng lớp.

Bên cạnh đó, hai khu trải nghiệm công nghệ 12D+ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam Infinity World và Fly Over The World dự kiến mở cửa dịp Giáng Sinh, hứa hẹn tạo nên xu hướng giải trí mới cho các gia đình và giới trẻ.

Với chuỗi hoạt động được đầu tư bài bản, mùa sinh nhật thứ 7 của Gigamall sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực Shoppertainment và mở ra chặng đường phát triển mới.

Địa điểm: Trung tâm thương mại Gigamall, 240 – 242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TP HCM Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 9h30 – 22h00. Thứ 7, CN & ngày lễ: 9h00 – 22h00 Chương trình bốc thăm trúng thưởng của siêu sự kiện Sinh Nhật lần 7: https://gigamall.com.vn/vn/khuyen-mai-su-kien/su-kien/chuong-trinh-boc-tham-trung-thuong-gigamall-7-tuoi-trai-nghiem-da-sac-bung-khoanh-khac-vui/ Facebook: https://www.facebook.com/@gigamallvietnam/ Tiktok: https://www.tiktok.com/@gigamallvietnam?_r=1&_t=ZS-927j70ZBnDI





