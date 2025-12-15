Tiêu dùng
15/12/2025 15:48

Đại tiệc sinh nhật 7 tuổi của TTTM GIGAMALL “Trải nghiệm đa sắc - Bừng khoảnh khắc vui”

In bài viết

Trong suốt 7 năm qua, Gigamall đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu người dân thành phố nhờ mô hình Shoppertainment.

Đại tiệc sinh nhật 7 tuổi của TTTM GIGAMALL “Trải nghiệm đa sắc - Bừng khoảnh khắc vui” - Ảnh 1.

Chào mừng tuổi mới, Gigamall mang đến SIÊU SỰ KIỆN SINH NHẬT 7 tuổi "Trải nghiệm đa sắc - Bừng khoảnh khắc vui", với chương trình tri ân bốc thăm trúng thưởng có tổng giá trị lên đến 554 triệu đồng lớn nhất trong lịch sử hoạt động, bao gồm:

  • Ghế massage Fujilux Nhật Bản trị giá 199 triệu đồng.
  • Xe tay ga Ý Lambretta trị giá 140 triệu đồng.
  • Thẻ Diamond Onsen An Nhật Spa Wellness 89 triệu đồng.
  • Thẻ tập California Centuryon 50 triệu đồng.
  • Cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Cơ hội tham gia bốc thăm dành cho tất cả khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 500,000đ, áp dụng từ ngày 12.12.2025 đến hết ngày 11.1.2026.

Hành trình 7 tuổi đáng nhớ của GIGAMALL

Trong năm 2025, Gigamall ghi dấu bằng nhiều hoạt động thu hút như các lễ hội theo mùa, những concept trang trí độc đáo và loạt không gian check-in gây chú ý trên mạng xã hội.

Đại tiệc sinh nhật 7 tuổi của TTTM GIGAMALL “Trải nghiệm đa sắc - Bừng khoảnh khắc vui” - Ảnh 2.

Nhờ những không gian độc đáo, giàu trải nghiệm, thu hút đông đảo khách tham quan từ toàn thành phố, Gigamall trở thành điểm đến được nhiều thương hiệu lớn từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… lựa chọn đặt cửa hàng như Uniqlo, Watsons, Haidilao, Pizza 4P’s...

Đại tiệc sinh nhật 7 tuổi của TTTM GIGAMALL “Trải nghiệm đa sắc - Bừng khoảnh khắc vui” - Ảnh 3.

Song song đó, Gigamall tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ bằng việc phát triển những khu vui chơi – giáo dục như Light City, Rainbow Jungle, Alpha Games, mở rộng thêm nhiều nhóm khách hàng gia đình, trẻ em đến trải nghiệm.

Đại tiệc sinh nhật 7 tuổi của TTTM GIGAMALL “Trải nghiệm đa sắc - Bừng khoảnh khắc vui” - Ảnh 4.

Vào dịp cuối năm, Gigamall dự kiến khai trương triển lãm tương tác đa giác quan phiên bản lớn nhất và độc nhất Việt Nam của các danh họa bậc thầy thế giới, đáp ứng nhu cầu tinh thần và kết nối cảm xúc mọi tầng lớp.

Bên cạnh đó, hai khu trải nghiệm công nghệ 12D+ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam Infinity World và Fly Over The World dự kiến mở cửa dịp Giáng Sinh, hứa hẹn tạo nên xu hướng giải trí mới cho các gia đình và giới trẻ.

Đại tiệc sinh nhật 7 tuổi của TTTM GIGAMALL “Trải nghiệm đa sắc - Bừng khoảnh khắc vui” - Ảnh 5.

Với chuỗi hoạt động được đầu tư bài bản, mùa sinh nhật thứ 7 của Gigamall sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực Shoppertainment và mở ra chặng đường phát triển mới.

Địa điểm: Trung tâm thương mại Gigamall, 240 – 242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TP HCM

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 9h30 – 22h00. Thứ 7, CN & ngày lễ: 9h00 – 22h00

Chương trình bốc thăm trúng thưởng của siêu sự kiện Sinh Nhật lần 7: https://gigamall.com.vn/vn/khuyen-mai-su-kien/su-kien/chuong-trinh-boc-tham-trung-thuong-gigamall-7-tuoi-trai-nghiem-da-sac-bung-khoanh-khac-vui/

Facebook: https://www.facebook.com/@gigamallvietnam/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@gigamallvietnam?_r=1&_t=ZS-927j70ZBnDI



Mai Anh
từ khóa : trung tâm thương mại, Gigamall
Sống giữa dòng chảy thịnh vượng: tứ bảo Lifestyle Bayfront Home tại Sông Town

Sống giữa dòng chảy thịnh vượng: tứ bảo Lifestyle Bayfront Home tại Sông Town

Thị trường 15:49

Phân khu Sông Town tại CaraWorld Cam Ranh giới thiệu dòng sản phẩm Lifestyle Bayfront Home, kết hợp an cư, nghỉ dưỡng và khai thác thương mại ven vịnh.

Công ty Bình Điền - Ninh Bình: Dấu ấn 1 thập kỷ “Gieo niềm tin - Gặt thành công” trên đất Bắc

Công ty Bình Điền - Ninh Bình: Dấu ấn 1 thập kỷ “Gieo niềm tin - Gặt thành công” trên đất Bắc

Sản xuất - Kinh doanh 14:50

Công ty CP Bình Điền - Ninh Bình (thành viên Công ty CP phân bón Bình Điền - thương hiệu phân bón Đầu Trâu) kỷ niệm 10 năm ngày nhà máy chính thức hoạt động.

Agribank tiên phong cho vay ưu đãi doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số

Agribank tiên phong cho vay ưu đãi doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số

Ngân hàng 10:59

Agribank triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, với tổng quy mô lên tới 60.000 tỉ đồng

“Bệ phóng” mới cho thị trường bất động sản Đồng Nai

“Bệ phóng” mới cho thị trường bất động sản Đồng Nai

Dự án mới 09:00

Dầu Giây (Đồng Nai) với các lợi thế về giao thông liên vùng và là hành lang của sân bay Long Thành chính là “bệ phóng” mới cho các dự án như The Link City.

Hạ tầng kích hoạt chu kỳ mới: Thời điểm sở hữu căn hộ “giá chân sóng” tại Vinhomes Grand Park

Hạ tầng kích hoạt chu kỳ mới: Thời điểm sở hữu căn hộ “giá chân sóng” tại Vinhomes Grand Park

Cơ hội an cư 22:22

Khi loạt hạ tầng khu Đông TP HCM tăng tốc về đích, thị trường cũng dần "chuyển pha" sang chu kỳ mới với nền giá được định hình lại.

Bắc đảo Phú Quốc mùa đẹp nhất năm đánh thức mọi giác quan du khách

Bắc đảo Phú Quốc mùa đẹp nhất năm đánh thức mọi giác quan du khách

Điểm đến hấp dẫn 22:21

Từ Vinpearl Resort, Safari, VinWonders ngập tràn không khí lễ hội đến những đại tiệc nghệ thuật… kết nối liền mạch, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn hiếm có

Bà Trịnh Thị Hồng Vân được vinh danh Doanh nhân Khoa học & Công nghệ tiêu biểu

Bà Trịnh Thị Hồng Vân được vinh danh Doanh nhân Khoa học & Công nghệ tiêu biểu

Doanh nghiệp 08:47

Với đề tài Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa bà Trịnh Thị Hồng Vân được vinh danh Doanh nhân KH&CN


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn