ACB phối hợp cơ quan thuế TP HCM giúp hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Ngay sau khi Cục Thuế triển khai 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai (01.11 – 31.12.2025), ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy cơ quan Thuế và các ngân hàng thương mại đã bắt đầu tăng cường hiện diện tại cơ sở để hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện quy định mới.

Tại TP HCM, ACB là một trong những đơn vị đầu tiên phối hợp với cơ quan Thuế tổ chức các điểm hướng dẫn lưu động ngay tại khu vực như chợ truyền thống và tuyến phố kinh doanh.

Tâm lý hộ kinh doanh: Từ lo ngại đến chủ động tìm hiểu

Theo phản ánh tại các điểm hỗ trợ ở phường Bàn Cờ, phường Tân Kiểng và nhiều khu vực vừa triển khai, phần lớn hộ kinh doanh ban đầu tỏ ra thận trọng trước yêu cầu chuyển đổi sang mô hình kê khai. Lo ngại chủ yếu xoay quanh ba vấn đề: thao tác số hóa, rủi ro sai sót khi kê khai và nguy cơ phát sinh thêm chi phí.

Tuy nhiên, sau khi được cán bộ thuế và ACB phối hợp hướng dẫn trực tiếp tại điểm bán, tâm lý hộ kinh doanh đã có sự thay đổi rõ rệt.

Bà M.Tân, một chủ sạp tại chợ Tân Kiểng cho biết: "Ban đầu tôi sợ không biết xuất hóa đơn điện tử. Nhưng khi được hướng dẫn làm thử ngay trên điện thoại, tôi thấy quy trình cũng khá rõ ràng."

Tại tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu, chị H.Ly, chủ cửa hàng thời trang chia sẻ: "Khó nhất là tách tiền bán hàng của các cửa hàng. Khi được hỗ trợ mở tài khoản kinh doanh riêng và hướng dẫn cách đối soát từng ngày, tôi thấy việc kê khai dễ hiểu hơn nhiều."

Những quan sát ban đầu cho thấy việc có điểm hỗ trợ trực tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt tâm lý ngại thay đổi của hộ kinh doanh, vốn được xem là nhóm chịu tác động lớn nhất trong đợt chuyển đổi này.

ACB chủ trương bám sát địa bàn và hỗ trợ kịp thời

Theo ghi nhận, đội ngũ chuyên viên của ACB đã được bố trí tại nhiều điểm hỗ trợ lưu động cùng cơ quan Thuế cơ sở, tập trung giải quyết các vướng mắc kỹ thuật và tâm lý e ngại của hộ kinh doanh.

Theo đánh giá, việc ngân hàng tham gia hỗ trợ kỹ thuật giúp quy trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ hơn, đặc biệt với nhóm hộ kinh doanh chưa quen thao tác số hóa.

Trước đó ngày 3-11, ACB là một trong những Ngân hàng đầu tiên ký kết hợp tác với Thuế TP HCM hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi theo Quyết định 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, ngân hàng phối hợp cùng 29 chi cục thuế cơ sở thuộc Thuế TP HCM triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi thiết thực với hai nhóm gói chính, hướng đến giảm chi phí, tăng hiệu quả vận hành và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình quản lý minh bạch, hiện đại.

ACB ra mắt combo ưu đãi "0 đồng" dành cho hộ kinh doanh mới đăng ký, áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên.

Đại diện ACB chia sẻ ngân hàng nhận thấy rõ áp lực lớn mà hộ kinh doanh đang đối mặt khi yêu cầu chuyển đổi số và minh bạch hóa tài chính được đẩy mạnh. Vì vậy ACB mang tới một chuỗi ưu đãi thiết thực để giúp hộ kinh doanh không chỉ tuân thủ quy định mà còn tối ưu vận hành và mở rộng kinh doanh.

Theo các chuyên gia, chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là bước quan trọng nhằm tăng tính minh bạch của khu vực hộ kinh doanh, nhóm đóng vai trò lớn nhưng vận hành còn phân tán. Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách phụ thuộc nhiều vào khả năng thích ứng của hộ kinh doanh và mức độ hỗ trợ tại hiện trường.

Sự tham gia của ngân hàng trong các khâu vận hành thực tế từ tách bạch dòng tiền đến chuẩn hóa dữ liệu bán hàng được xem là góp phần giảm sai sót khi kê khai, đồng thời giúp hộ kinh doanh dễ tiếp cận mô hình quản trị theo hướng chuyên nghiệp hơn.