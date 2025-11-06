Trên thị trường quốc tế, Yến sào Khánh Hòa được tôn vinh với danh xưng "Yến Vua" (King’s Nest) - cách gọi đầy trân trọng dành cho loại yến đảo thiên nhiên có chất lượng thuần khiết bậc nhất thế giới.

Yến sào di sản gần 700 năm – Nền tảng văn hóa cho tăng trưởng hiện đại

Cách đây 35 năm, trong một ngày mùa Đông năm 1990, Công ty Yến sào Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 1352 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, Yến sào Khánh Hòa quản lý 16 đơn vị trực thuộc, 11 Công ty con (gồm 8 Công ty TNHH do Công ty sở hữu 100% vốn và 3 Công ty cổ phần nắm giữ trên 50% vốn điều lệ); quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến trên vùng biển Khánh Hòa. Tổng số lao động toàn hệ thống hơn 4.000 người, trở thành một trong những doanh nghiệp có doanh thu lớn hàng đầu của tỉnh, nếu như năm 1991, doanh thu đạt 23 tỉ thì đến năm 2024 doanh thu đạt 3.595 tỉ đồng, đặc biệt có những năm doanh thu trên 5.000 tỉ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng trăm tỉ đồng mỗi năm.

Lễ ra quân khai thác kỳ I năm 1994

Nhớ lại những ngày mới thành lập, Công ty có chưa đến 90 nhân sự, tiếp quản vỏn vẹn 8 đảo yến và 40 hang yến. Mọi thứ đều khó khăn, từ vốn cho đến cơ sở vật chất, kỹ thuật đều chưa đáp ứng được nhu cầu công tác thực tiễn của đơn vị.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm của lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty từng bước kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật trên các đảo. Cùng với đó, xây dựng nội quy, quy chế nội bộ trên các lĩnh vực hoạt động và đề ra các mục tiêu, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện kế hoạch UBND tỉnh giao.

Khai thác yến sào đảo thiên nhiên năm 1990

Thành quả, ngay trong năm đầu tiên, sản lượng yến sào đạt 1.931 kg, tăng 24% so với năm 1990, thời điểm khi được bàn giao. Năm 1992, Yến sào Khánh Hòa tiếp nhận thêm 4 đảo yến thuộc Vạn Ninh, nâng lên 12 đảo yến với 40 hang yến. Đây là tiền đề cho công tác quy hoạch và phát triển các đảo yến của Công ty theo hướng quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên yến sào.

Trong hành trình phát triển, Yến sào Khánh Hòa cũng chịu sự tác động lớn bởi biến đổi khí hậu. Hiện tượng El Nino, La Nina, các cơn bão và nắng hạn gay gắt ảnh hưởng đến môi trường sinh thái đàn chim yến, ảnh hưởng đến chu kỳ làm tổ và sự phát triển quần thể của loài chim yến.

Trong bối cảnh đó, Công ty Yến sào Khánh Hòa không ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo, sớm đưa nghiên cứu khoa học trở thành trụ cột chiến lược. Đề tài "Quy trình công nghệ, kỹ thuật ấp nở nhân tạo và nuôi chim yến" do Ông Lê Hữu Hoàng - nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty làm chủ nhiệm đã đạt giải Nhất hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc Vifotec lần thứ 9 (2006-2007), đã đánh dấu bước chuyển từ kinh nghiệm sang tri thức chuẩn hóa.

Các sáng kiến như: hệ thống phun sương duy trì độ ẩm tối ưu, camera quan sát hành vi đàn chim, biện pháp bảo vệ môi trường hang yến… và di dàn thành công tới hang yến mới mở ra năng lực chủ động mở rộng quần đàn thay vì phụ thuộc hoàn toàn tự nhiên. Đây là một trong những nhân tố giúp nâng cao tỉ lệ ổn định quần thể đàn chim yến, chất lượng sản phẩm, mở ra hướng đi mới trong quản lý khai thác yến sào.

Được thành lập năm 2007 như một nhà tư vấn kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Nuôi Chim yến Sanatech đã cùng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu chuyên sâu về chim yến, phát triển quần thể đàn chim yến bằng cách nhân đàn, di đàn; phát triển nhiều hang đảo yến mới. Thành quả, từ 8 đảo và 40 hang yến mà Công ty đã tiếp nhận ban đầu, nay đã di đàn và nhân đàn, phát triển lên 33 đảo với 173 hang yến.

Song song đó, Công ty còn thực hiện liên kết hỗ trợ, khôi phục và phát triển các đảo yến, hang yến thiên nhiên tại các tỉnh vùng duyên hải miền Trung, vực dậy tiềm năng phát triển các hang đảo yến ở Khánh Hòa và trên toàn quốc.

Từ sản vật bản địa đến biểu tượng Thương hiệu quốc gia và danh xưng "Yến Vua"

Dẫn đoàn đi tham quan và kiểm tra hàng chục dây chuyền sản xuất ở Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết, từ yến tổ đến sản phẩm sau chế biến trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ đều trải qua rất nhiều công đoạn.

Ông Nguyễn Hải Ninh tham quan dây chuyển tinh chế Yến sào Sanvinest Khánh Hòa

Tất cả dây chuyền sản xuất cùng 1.200 công nhân nhà máy phải hoạt động hết công suất, đưa 10 tấn yến thô vào sơ chế, chế biến ra hơn 20 dòng sản phẩm khác nhau như: yến tổ thiên nhiên, yến tinh chế, tinh chất yến sào, nước yến... Các sản phẩm này đáp ứng nhu cầu quà tặng lễ nghi, dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe cho mọi đối tượng từ người cao tuổi, phụ nữ sau sinh, người suy nhược đến trẻ em.

Không chỉ Sanvinest, các nhà máy sản xuất và chế biến của Yến sào Khánh Hòa đều được đầu tư dây chuyền máy móc, công nghệ sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP, FDA, FSMA, AQIS, CFIA, BRCGS, mang đến người tiêu dùng các dòng sản phẩm chất lượng cao. Suốt quá trình hoạt động, Công ty luôn đề cao 3 yếu tố là đổi mới công nghệ, chất lượng vượt trội và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dây chuyền sản xuất nước yến sào cao cấp Sanest công nghệ châu Âu

Thế nên, trên mỗi sản phẩm, Công ty đều gắn QR code để khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, hệ thống thương hiệu Sanest, Sanest Foods, Sanna, Sanvinest… được xây dựng với lớp nhận diện rõ ràng về phân khúc, đối tượng sử dụng giá trị.

Từ đó, hàng chục dòng sản phẩm yến sào được đưa tới tay người tiêu dùng, giúp rút ngắn khoảng cách giữa sản vật nguyên khai và nhu cầu tiêu dùng hiện đại (tiện lợi – an toàn – minh bạch truy xuất nguồn gốc), tiếp cận nhiều phân khúc thị trường khác nhau.

Đến nay, ngoài thị trường nội địa, các sản phẩm yến sào của Công ty đã xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, nhất là các thị trường khó tính như: Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc... Hơn nữa, việc hiện diện trên các sàn thương mại điện tử với độ nhận diện thương hiệu là lợi thế giúp yến sào Việt cạnh tranh với các đối thủ lớn trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Xuất khẩu chính ngạch sản phẩm yến sào Sanvinest Khánh Hòa sang Trung Quốc năm 2023

Đặc biệt, cuối năm 2023, sản phẩm Yến sào Khánh Hòa đã được xuất khẩu chính ngạch thành công sang thị trường Trung Quốc - thị trường tiêu thụ yến sào lớn nhất thế giới - nhờ nghị định thư được ký kết, thay vì qua đường tiểu ngạch như trước.

Tại quốc gia tỉ dân này, các sản phẩm yến sào được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng, thậm chí Yến sào Khánh Hòa được nhắc đến với danh xưng "Yến Vua" (King’s Nest) - biểu tượng gắn với tiêu chuẩn thuần khiết và nguồn gốc địa lý đặc thù.

Yến sào Khánh Hòa đón nhận kỷ lục châu Á về số lượng hang đảo yến nhiều nhất và sản lượng yến sào lớn nhất

Còn ở Việt Nam, Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhiều năm liền được Nhà nước công nhận Thương hiệu Quốc gia. Trong đó, riêng năm 2024, Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự là đơn vị sản xuất và kinh doanh yến sào duy nhất cả nước nhận Chứng nhận Thương hiệu Quốc gia với 5 dòng sản phẩm: Yến sào Khánh Hòa, Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest, Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu và Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest.

Lễ đón nhận Danh hiệu Anh Hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2015

Đây cũng là minh chứng và thuyết phục nhất cho chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường nội địa cũng như quốc tế; không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong suốt nhiều thập kỷ mà còn là nền tảng vững chắc để Yến sào Khánh Hòa tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trên trường toàn cầu.

Khơi nguồn tinh túy từ Yến sào Khánh Hòa – Vững vàng kiến tạo tương lai xanh bền vững.

Tiếp nối hành trình ấy, Yến sào Khánh Hòa vẫn kiên định với sứ mệnh cốt lõi: Vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

Theo bà Trịnh Thị Hồng Vân, các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa là kết quả của những công trình nghiên cứu khoa học đầy tâm huyết, cống hiến hết mình của tập thể cán bộ, công nhân viên, góp phần khẳng định chất lượng và giá trị bền vững của Yến sào Khánh Hòa. Chính nhờ sự chú trọng đến chất lượng vì sức khỏe cộng đồng, hệ thống phân phối của Công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ trong nước và quốc tế, với hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý và cửa hàng liên kết. Điều này góp phần mang sản phẩm yến sào Khánh Hòa đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Ký kết hợp tác phân phối sản phẩm tại thị trường Hàn Quốc năm 2012

Cùng với đó, "Tri thức khai thác và chế biến Yến sào Khánh Hòa", "Lễ hội Yến sào Khánh Hòa" đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thể hiện giá trị tri thức truyền thống quý báu và tôn vinh di sản văn hóa ngành nghề.

Việc kết hợp giữa giá trị dinh dưỡng, kinh tế, văn hóa, thương hiệu đã và đang đưa Yến sào Khánh Hòa trở thành biểu tượng toàn diện, không chỉ đại diện cho chất lượng sản phẩm Việt mà còn là hạt nhân xây dựng Thương hiệu Quốc gia trong lĩnh vực thực phẩm cao cấp và di sản văn hóa truyền thống. Đây chính là nền tảng vững chắc để ngành yến Việt Nam chinh phục thị trường toàn cầu một cách bền vững, có bản sắc và chiều sâu.

Ký kết xúc tiến thương mại tại Nhật Bản năm 2018

Trong chiến lược phát triển, Yến sào Khánh Hòa đã đưa ra những kế hoạch cụ thể về bảo tồn đàn chim yến; đổi mới sản phẩm và áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất; đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các thị trường khó tính; mở rộng thị phần tại thị trường thương mại điện tử trong nước và quốc tế… Song, quan trọng nhất vẫn là chú trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo ra các dòng sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Bởi, trong kinh doanh, khách hàng hài lòng thì chúng ta mới thành công.

Yến sào Khánh Hòa - Vững bước tiến vào kỷ nguyên xanh

Và trong hành trình kế tiếp, "vững bước tiến vào kỷ nguyên xanh" là lời cam kết mạnh mẽ của Yến sào Khánh Hòa với cộng đồng, môi trường và thế hệ mai sau; đồng thời khẳng định giá trị bền vững của thương hiệu quốc gia Việt Nam trên bản đồ thế giới.